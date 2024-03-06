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Ekonomi

Zamlı emekli ikramiyeleri bayramdan önce hesapta

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emekli ikramiyelerin bayram öncesi hesapta olacağını belirterek, emeklilerle ilgili desteklerinin olacağını işaret etti.

Resul Ekrem Şahan
Resul Ekrem Şahan
04:00 - 6/03/2024 Çarşamba
Güncelleme: 03:17 - 6/03/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Vedat Işıkhan.
Vedat Işıkhan.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan önceki gün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen kabine toplantısı sonrasında açıklamalarda bulundu. 3 bin TL’ye yükseltilen bayram ikramiyeleri konusuna değinen Işıkhan, “Yasa Meclis’ten geçmiş durumda. Ödeme günlerini planlıyoruz. Bayramdan önce emeklilerimizin hesabına aktarmış olacağız” dedi.

HEDEFİMİZ KAYIT DIŞINI ÖNLEMEK

Emekliye her zaman en iyi rakamları vermeyi arzu ettiklerini belirten Işıkhan, “Emekliler yılıyla ilgili desteklerimiz olacak” diye konuştu. Prim günü eşitlenmesi konusuna ilişkin Işıkhan, “Orta vadeli o da planlarımızın arasındaydı. Düzenleme içine alacağız tabii. Kayıt dışılığını azaltmak hedeflerimiz arasında” dedi.



#Emekli İkramiyesi
#Ramazan Bayramı
#Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
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