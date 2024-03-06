Zamlı emekli ikramiyeleri bayramdan önce hesapta

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan önceki gün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen kabine toplantısı sonrasında açıklamalarda bulundu. 3 bin TL’ye yükseltilen bayram ikramiyeleri konusuna değinen Işıkhan, “Yasa Meclis’ten geçmiş durumda. Ödeme günlerini planlıyoruz. Bayramdan önce emeklilerimizin hesabına aktarmış olacağız” dedi.

Emekliye her zaman en iyi rakamları vermeyi arzu ettiklerini belirten Işıkhan, “Emekliler yılıyla ilgili desteklerimiz olacak” diye konuştu. Prim günü eşitlenmesi konusuna ilişkin Işıkhan, “Orta vadeli o da planlarımızın arasındaydı. Düzenleme içine alacağız tabii. Kayıt dışılığını azaltmak hedeflerimiz arasında” dedi.