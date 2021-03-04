Ekonomi Şubat ayının zam şampiyonu oldu
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Şubat ayının zam şampiyonu dolmalık biber oldu

Şubat ayının zam şampiyonu oldu

Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova bölgesinde Şubat ayında fiyatı en çok artan ürün yüzde 29,67 ile dolmalık biber oldu. Aynı dönemde fiyatı en çok düşen ürün ise yüzde -13,88 ile Karnabahar oldu.

Haber Merkezi İHA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı Kocaeli Bölge Müdürlüğü, TR42 Bölgesi Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu ve Yalova illerinde 2003=100 temel yıllı Tüketici Fiyatları Endeksi ve Yurtiçi Üretici Fiyatları Endeksi 2021 Şubat ayı bilgilerini açıkladı.

Düzce’nin içinde bulunduğu TR 42 bölgesinde Şubat ayında fiyatı en çok artan madde yüzde 29,67 ile dolmalık biber olurken, onu yüzde 16,73 ile Kabak, yüzde 13.70 ile Salatalık, yüzde 11.54 ile ekmek ve yüzde 11.48 ile hazır çorba takip etti.

Fiyatı en çok düşen madde ise yüzde -13,88 ile Karnabahar olurken onu yüzde -10,32 ile Ispanak, yüzde -9,91 ile kadın için kazak, yüzde – 9,39 ile Yumurta ve yüzde -7,89 ile çocuk için kaban yer aldı.

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