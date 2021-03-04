Ekonomi Enflasyonun gıdası zamlar
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Enflasyonun gıdası zamlar

Enflasyonun gıdası zamlar

Dolar kuru son dört ayda değer kaybederken, fırsatçılar düşüşü fiyatlara yansıtmadığı gibi zam yaptı. Spekülatif fiyat artışları şubatta enflasyonun yüzde 15,61’e çıkmasına neden oldu. Dövizdeki düşüşe karşın kasımdan bu yana sütte yüzde 21, yoğurtta yüzde 19,7, tuzda yüzde 11, tereyağında yüzde 15 artış görüldü.

Ekonomi Servisi Yeni Şafak
Halkın ekmeğiyle oynamaktan çekinmeyen fırsatçılar kur düşmesine karşın son dört ayda ekmeğin hammaddesi buğday ununun fiyatını yüzde 7,2 arttırdı.
Halkın ekmeğiyle oynamaktan çekinmeyen fırsatçılar kur düşmesine karşın son dört ayda ekmeğin hammaddesi buğday ununun fiyatını yüzde 7,2 arttırdı.

Döviz kuru son dört ayda yüzde 14 gerilemesine karşın fırsatçıların özellikle gıdada bu düşüşü fiyatlara yansıtmadığı belirlendi. İndirim bir yana temel gıda fiyatlarını daha da artıran fırsatçıların spekülatif zamları tüketici enflasyonunu şubatta yıllık yüzde 15,61 ile son 19 ayın en yüksek seviyesine taşıdı. Halkın ekmeğiyle oynamaktan çekinmeyen fırsatçılar kur düşmesine karşın son dört ayda ekmeğin hammaddesi buğday ununun fiyatını yüzde 7,2 arttırdı. Böylelikle kasımda 4,83 lira olan buğday unu şubatta 5,88 liraya çıktı. Yine kasım ayında bulgun kilosu 5,49 lira olurken, şubatta yüzde 7,2 artışla 5,90’a yükseldi.

Enflasyon rakamları açıklandı
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Enflasyon rakamları açıklandı

TEMEL GIDADA YÜKSEK

  • Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) şubat verilerinden yapılan belirlemelere göre, kasım-şubat aylarını kapsayan son dört ayda makarna yüzde 7.68 artışla 5,37 liradan 5,90 liraya, dana eti yüzde 6,5 artışla 51 liradan 55 liraya, tavuk eti yüzde 16,7 artışla 13,7 liradan 16 liraya, süt yüzde 21,3 artışla 5.13 liradan 6,23 liraya, yoğut yüzde 19,7 artışla 6,38 liradan 7.65 liraya, kaşar peynir yüzde 20 artışla 41,2 liradan 49.5 liraya, tereyağı yüzde 15 artışla 61 liradan 70.3 liraya, patlıcan yüzde 97 artışla 3.87 liradan 7.65 liraya, salatalık yüzde 81 artışla 3.88 liradan 7.03 liraya, çarliston biber yüzde 44,4 artışla 6,29 liradan 9,09 liraya ulaştığı belirlendi. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, Şubat 2021 itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 12,81, yurt içi üretici fiyatları yüzde 15,14 arttı. Aylık bazda TÜFE yüzde 0,91, Yİ-ÜFE yüzde 1,22 artış kaydetti. TÜFE, şubatta geçen yılın aralık ayına göre yüzde 12,6, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15,61 yükseldi.

ULAŞIMDA %22,4 ARTIŞ

TÜFE’de yıllık bazda en yüksek artış yüzde 23,74 ile ev eşyası, yüzde 22,47 ile ulaştırma ve yüzde 20,61 ile çeşitli mal ve hizmetler grubunda görüldü. Şubat 2020’ye göre artışın düşük olduğu ana gruplar sırasıyla yüzde 2,87 ile alkollü içecekler ve tütün grubu, yüzde 6,13 ile eğitim, yüzde 6,31 ile giyim ve ayakkabı ve yüzde 7,15 ile haberleşme olarak belirlendi. Şubatta endekste kapsanan 415 maddeden, 117’sinin ortalama fiyatında düşüş gerçekleşirken, 35’inin ortalama fiyatında değişim olmadı. 263 maddenin ortalama fiyatında ise artış gerçekleşti.

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İMALATTA YÜZDE 29,6

  • Üretici enflasyonu (Yİ-ÜFE), şubatta bir önceki aya göre yüzde 1,22, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 3,92, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 27,09 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 15,14 artış gösterdi. Sanayinin 4 sektörünün şubatta yıllık bazda değişimleri, madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 17,32, imalatta yüzde 29,57, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 0,68, su temininde yüzde 27,31 artış olarak gerçekleşti. Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri incelendiğinde, ara malında yüzde 33,77, dayanıklı tüketim malında yüzde 29,29, dayanıksız tüketim malında yüzde 22,81, enerjide yüzde 8,44, sermaye malında yüzde 26,54 artış yaşandı.

HARCAMA EV EŞYASINA

Ana harcama gruplarında şubatta yıllık bazda en yüksek artış yüzde 23,74 ile ev eşyası grubunda oldu. Artışın yüksek olduğu gruplar sırasıyla yüzde 3 ile sağlık, yüzde 2,57 ile gıda ve alkolsüz içecekler ve yüzde 1,32 ile lokanta ve oteller oldu. Aylık bazda en fazla düşüş gösteren grup ise, yüzde 2,32 ile çeşitli mal ve hizmetler olarak kayıtlara geçti.

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BİBER ÇIKTI ISPANAK İNDİ

  • Tüketici fiyatları bazında şubatta en yüksek fiyat artışı yüzde 26,9 ile dolmalık biberde yaşanırken en çok ucuzlayan ürün, yüzde 19 ile evcil hayvanlar için gıda harcamalarında oldu. Dolmalık biberdeki fiyat artışını yüzde 19,92 ile kabak, yüzde 19,47 ile salatalık izledi. Düşüşte ise yüzde 14,11 ile karnabahar, yüzde 10,42 ile ıspanak, yüzde 9,22 ile kolonya öne çıktı.
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