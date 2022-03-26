Ekonomi Tarım ve Orman Bakanlığından arıcılara ilave şeker arzı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Tarım ve Orman Bakanlığından arıcılara ilave şeker arzı

Tarım ve Orman Bakanlığı, arı üreticilerinin daha fazla ürün elde edebilmelerine imkan sağlayabilmek için 16 bin ton şeker arzı daha sağlandığını bildirdi. Yapılan açıklamada, "Arı üreticilerinin (2020-2021) döneminde toplamda tedarik edeceği şeker miktarı, bir önceki yıla kıyasla yaklaşık dokuz kat artırılarak 30 bin ton rakamına yükseltildi." açıklamalarına yer verildi.

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Haber Merkezi AA
Tarım ve Orman Bakanlığından arıcılara ilave şeker arzı
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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 2021-2022 üretim döneminde sektörün girdi maliyetleri ve fiyat artışı gibi önemli hususları dikkate alan Bakanlık, arı üreticilerine ek arz sağlanmasını kararlaştırdı.

Bugüne kadar arıcılara Bakanlıkça 14 bin ton şeker arzı sunulduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bakanlığımızın yaptığı yeni planlama sonucunda da üreticilerimizin daha fazla ürün elde edebilmesine imkan sağlayabilmek için 16 bin ton şeker arzı daha sağlanmış olup, Tarım İl Müdürlükleri üzerinden arıcılarımızın hizmetine sunulmuştur.

  • Bakanlığımızca, Türkşeker vasıtasıyla bir önceki yıl arıcılara 3 bin 500 ton şeker tedariki sağlanmıştır. Sektörel gelişmeler ışığında Bakanlığımızın arı üreticilerine bu üretim döneminde toplamda tedarik edeceği şeker miktarı, bir önceki yıla kıyasla yaklaşık 9 kat artırılarak 30 bin ton rakamına yükseltilmiştir.

Bakanlık olarak sektörün ihtiyaçları doğrultusunda her zaman üreticilerimizin yanında olmayı sürdüreceğiz."

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