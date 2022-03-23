Ekonomi Tarım ve Orman Bakanlığından et fiyatına zam açıklaması Kırmızı et piyasasını etkilemiyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan et fiyatına zam açıklaması: Kırmızı et piyasasını etkilemiyor

Tarım ve Orman Bakanlığı'nca, "Et ve Süt Kurumu'nun Türkiye genelindeki 18 satış mağazasında, nihai tüketiciye satılan ürünlerin fiyatlarında düzenlemeye gitmesi, kırmızı et piyasasını etkilememektedir" açıklaması yapıldı.

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Haber Merkezi DHA
​Tarım ve Orman Bakanlığı: Et ve Süt Kurumunun zammı kırmızı et piyasasını etkilememektedir: Ete Zam
Geçtiğimiz gün kırmızı ete yüzde 48 zam geldi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Et ve Süt Kurumu'nun satış mağazalarında yıllık kıyma ve kuşbaşı eti satışının 6 bin ton olduğu bildirildi.

Bu rakamın Türkiye kırmızı et satışının yüzde 1'inin altında olduğu belirtilerek, "Bu nedenle Et ve Süt Kurumu'nun Türkiye genelindeki 18 satış mağazasında, nihai tüketiciye satılan ürünlerin fiyatlarında düzenlemeye gitmesi, kırmızı et piyasasını etkilememektedir.

  • Yeni fiyat düzenlemesinden sonra, Et ve Süt Kurumu mağazalarında tüketiciye ulaştırılan ürünler piyasanın yüzde 15 altında satılmaktadır. Böylece Et ve Süt Kurum kıymayı 83 TL'den, kuşbaşını 92 TL'den piyasa fiyatının altında satışa sunmaktadır.

Hükumetimiz ve Bakanlığımız üreticimizin ve tüketicimizin yanında olmaya ve her türlü desteği vermeye de devam edecektir" denildi.

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