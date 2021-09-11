Yangından etkilenen üreticiye 11,6 milyon TL hasar ödemesi

Orman yangınlarının ardından Adana, Osmaniye, Antalya, Mersin, Muğla, Balıkesir, İzmir, Karaman, Aydın ve Burdur’dan yaklaşık binin üzerinde ihbar alındığına dikkati çeken Günal, şunları kaydetti:
“Antalya 750 adet civarında hasar ihbarı ile en çok ihbar alınan ilimizdir. Bu ilimizdeki ihbarların büyük bir kısmını hayvan hayat sigortaları branşı oluşturmaktadır. Bu branşı, sera ve bitkisel ürün sigortaları izliyor. Dosyaları tamamlanan üretici ve yetiştiricilerimize 11,6 milyon lira hasar ödemesi gerçekleştirilmiş olup, 503 bin lira daha ödeme yapılacaktır.”