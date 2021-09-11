Ekonomi Yangından etkilenen üreticiye 11,6 milyon TL hasar ödemesi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Yangından etkilenen üreticiye 11,6 milyon TL hasar ödemesi

Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) Genel Müdürü Serpil Günal, sel nedeniyle Bartın, Kastamonu, Ordu ve Sinop’ta toplam 66 hasar dosyasına karşılık 301 bin lira hasar ödemesi gerçekleştirildiğini açıkladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
TARSİM Genel Müdürü Serpil Günal: ​Yangından etkilenen üreticiye 11,6 milyon TL hasar ödemesi
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Orman yangınlarının ardından Adana, Osmaniye, Antalya, Mersin, Muğla, Balıkesir, İzmir, Karaman, Aydın ve Burdur’dan yaklaşık binin üzerinde ihbar alındığına dikkati çeken Günal, şunları kaydetti:

“Antalya 750 adet civarında hasar ihbarı ile en çok ihbar alınan ilimizdir. Bu ilimizdeki ihbarların büyük bir kısmını hayvan hayat sigortaları branşı oluşturmaktadır. Bu branşı, sera ve bitkisel ürün sigortaları izliyor. Dosyaları tamamlanan üretici ve yetiştiricilerimize 11,6 milyon lira hasar ödemesi gerçekleştirilmiş olup, 503 bin lira daha ödeme yapılacaktır.”

Serpil Günal
Serpil Günal

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