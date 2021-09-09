Kapalıçarşı'da çeyrek altın 788 lira oldu

Stoklarımızı yaz aylarında tükettik<br> <br> Yazıcı, fındıkta hasat dönemi nedeniyle hasır örücüsü konusunda sıkıntı yaşadıklarına işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü: <br> <br> Bunun önünü açmak adına kurslarımızı daha fazla artırmak durumundayız. Özellikle halk eğitim ve olgunlaşma enstitüsü ile beraber projelerimizi yeniden başlatacağız. Özellikle yaz aylarında kadınların fındık toplamaya gitmesiyle örücü sıkıntısı çekmekteyiz. Trabzon hasırı, Trabzon kadınının ellerinde bir hafta ile 15 günlük sürede örülebilmektedir. Geçen yıl kış aylarında işlerin çok az olmasından dolayı stoklarımızı yaz aylarında tükettik, esnafımız bir nefes aldı. Fındığın piyasaya girmesiyle yılbaşına kadar satışlarımızı sürdürebileceğimiz gibi bir görüntü var.