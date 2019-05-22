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Ekonomi Tchibo ve Küresel Tedarik Zincirinden iş birliği anlaşması
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İŞ DÜNYASI

Tchibo ve Küresel Tedarik Zinciri’nden iş birliği anlaşması

Kahve yatırımlarını artırarak daha fazla kahve severe ulaşmayı hedefleyen Tchibo Türkiye, iş birliği anlaşmalarına bir yenisini daha ekledi. Tchibo, geleneksel kanal ve özel seçili müşterilerine Küresel Tedarik Zinciri ile ulaşacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Tchibo Türkiye Genel Müdürü Tuba Yapıncak
Tchibo Türkiye Genel Müdürü Tuba Yapıncak

8 ülkede 1000’den fazla mağaza, 22.300 satış noktası ve internet mağazaları ile hizmet veren dünyanın lider kahve üreticisi Tchibo, tedarik zinciri ve lojistik alanında uzman olan Küresel Tedarik Zinciri ile iş birliği yapıyor.

Tedarik sürecine basit ve sürdürülebilir çözümler getiren Küresel Tedarik Zinciri, bu anlaşma sayesinde Tchibo’nun yeni kanallara ulaşmasına yardımcı olacak. Küresel Tedarik Zinciri, seçili Tchibo ve Davidoff marka kahve ürünlerini geleneksel kanal ve özel seçilmiş müşteriler başta olmak üzere binlerce noktaya ulaştıracak.

‘‘Yeni kanallarda maksimum erişebilirliğe ulaşacağız’’

Tchibo Türkiye Genel Müdürü Tuba Yapıncak yapılan iş birliği anlaşması hakkında şunları söyledi: “70 yıldır kahvede tazelik ve kalite denince akla ilk gelen markalardan biri olan Tchibo’nun eşsiz deneyiminden daha fazla kahve severin faydalanmasını istiyoruz. Bu kapsamda son dönemde kahve odaklı yatırımlarımıza ağırlık veriyoruz. Son dönemde imza attığımız iş birliği anlaşmalarının arasında Küresel Tedarik Zinciri ile yaptığımız çalışmanın özel bir yeri var. Çünkü Küresel ile yaptığımız iş birliği sayesinde, geleneksel müşteriler ve seçili özel noktalar gibi pek çok yeni kanalda maksimum bulunurluğa ulaşacağız. Tchibo Türkiye’nin büyüme stratejisinde kritik bir adım olan bu iş birlikteliğine imza attığımız için mutluyuz” dedi.

Küresel Tedarik Zinciri Genel Müdürü Özer Gürbüz ise şunları söyledi:

“Tchibo gibi dev bir dünya markasının, her şeyden önemlisi son derece kaliteli ve çeşitlilik içeren ürünlerinin daha fazla tüketici ile buluşmasına vesile olabileceğimiz bu iş birliğinin büyük mutluluğunu yaşıyoruz. Türkiye’de önemi ve kullanımı hızla artan akaryakıt istasyonları marketlerinde, özel seçilmiş noktalarda ve geleneksel kanal bayi çalışmalarında öncü bir firma olan Netlog Grup şirketi Küresel Tedarik Zinciri A.Ş Tchibo markalarının fazlasıyla hak ettiği bulunabilirliği bu kanallarda sağlamak için tüm altyapısı, tecrübesi ve gücüyle seferber olacaktır.” Tchibo Türkiye, kahve pazarında büyümek için iş birliklerini ve yatırımlarını artırarak devam ettirmeyi hedefliyor.

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