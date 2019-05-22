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Ekonomi 25 kilo salep soğanına 300 bin TL ceza kesildi
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TÜRKİYE EKONOMİSİ

25 kilo salep soğanına 300 bin TL ceza kesildi

25 kilo salep soğanına 300 bin TL ceza kesildi

Elazığ’da 25 kilogram salep soğanı ile yakalanan 5 kişiye "biyolojik çeşitliliği tahrip etmek” suçundan toplam 300 bin TL para cezası kesildi. Koruma altında bulunan salep soğanları ise tekrar aynı bölgede toprakla buluşturuldu.

Haber Merkezi IHA
Salep soğanı koruma altında bulunuyor.
Salep soğanı koruma altında bulunuyor.

Edinilen bilgiye göre, Alacakaya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları denetimler sırasında bir aracı durdurdu. Araçtaki bir çuvaldan şüphelenen polisler, açıp baktıklarında içerisinde toplanması yasak olan, doğadan kaçak olarak toplanan 25 kilogram salep soğanı ele geçirdi. Araçtaki salep soğanlarını topladığı ileri sürülen 5 kişi hakkında yasal işlem yapılırken, durum Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesine de bildirildi. Bölgeye giden ekipler, 2872 sayılı Çevre Kanunu’nun 9. maddesinin A ve F bendinde belirtilen hususlara aykırı olarak "biyolojik çeşitliliği tahrip etmek"ten dolayı aynı kanunun 20. maddesinin K bendine göre 5 şüpheliye ayrı ayrı 60 bin TL olmak üzere toplam 300 bin TL’lik para cezası uyguladı. Doğa Koruma ve Milli Parklara bağlı ekipler ise, polisten teslim aldıkları salep soğanlarını bölgede tekrar toprakla buluşturdu.

İHA
Doğadan kaçak olarak toplanan 25 kilogram salep soğanı ele geçirdi.

GEÇEN YIL 48 BİN TL OLAN CEZA 60 BİN TL'YE YÜKSELDİ

Aynı ilçede geçtiğimiz ay 6 şahıs yine 25 kilogram salep soğanı ile yakalanmış, aynı maddeye göre işlem yapılmıştı. Geçtiğimiz yıl ise bölgede 1 şüpheli 6 kilogram salep soğanı ile yakalanmıştı. Yakalanan şahsa 48 bin TL para cezası kesilmiş, salep soğanlarının ise tekrar ekimleri yapılmıştı. Bu yıl "biyolojik çeşitliliği tahrip etmek" suçunun para cezasının 60 bin TL’ye yükseldiği öğrenildi.

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