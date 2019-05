25 kilo salep soğanına 300 bin TL ceza kesildi

Gündem

Alınan önlemler ve para cezalarına rağmen trafikte 'makas terörü' bir türlü engellenemiyor. Her an her yerde diğer sürücülerin hayatını tehlikeye atan trafik magandaları, yaşanan onca acıya rağmen bir türlü ders almıyor. Öyle ki sadece son bir yıl içinde ülke genelinde makas nedeniyle meydana kazalarda 7 kişi ölürken, 67 kişi yaralandı. Gece gündüz karşımıza çıkan o magandalardan biri İstanbul'da yine kazaya neden oldu. Şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. İşte son olarak kameraya yansıyan ve son bir yıl içinde yaşanan 'makas' kazaları...