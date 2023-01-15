Ekonomi TCMBden yeni adım Teşvik amacıyla üç aydan uzun vadeli TL hesaplarda zorunlu karşılık oranı sıfırlandı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

TCMB'den yeni adım: Teşvik amacıyla üç aydan uzun vadeli TL hesaplarda zorunlu karşılık oranı sıfırlandı

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB), Türk Lirası mevduata uygulanan zorunlu karşılık oranlarını değiştirdi. Teşvik amacıyla üç aydan uzun vadeli TL hesaplarda zorunlu karşılık oranı sıfırlandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
TCMBden yeni adım: Teşvik amacıyla üç aydan uzun vadeli TL hesaplarda zorunlu karşılık oranı sıfırlandı
TCMB (Arşiv)

TCMB Türk Lirası'nı desteklemek için zorunlu karşılık oranlarında değişikliğe gitti. Teşvik amacıyla 3 aydan uzun vadeli TL hesaplarda zorunlu karşılık oranı sıfırlandı.

Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Makroihtiyati Tedbirler Hakkında Basın Duyurusu

2023 Yılı Para Politikası ve Liralaşma Stratejisi Metni'nde, liralaşma stratejisi çerçevesinde uygulanacak politikaların, bankacılık sisteminin hem varlık hem de yükümlülük tarafında Türk lirasının ağırlığının kalıcı olarak artırılması amacıyla güçlendirilerek kullanılmaya devam edileceği belirtilmiştir. Ayrıca, kur korumalı mevduat dışındaki Türk lirası mevduatın öncelikli olarak özendirilerek, Türk lirası mevduat tercihinin güçlenmesi yönünde adımlar atılmaya devam edileceği kamuoyu ile paylaşılmıştır.

"ÜÇ AYDAN UZUN VADELİ TL MEVDUAT İÇİN KARŞILIK ORANI SIFIR"

Bu kapsamda Türk lirası mevduatın vadesinin uzamasını teşvik etmek amacıyla 3 aydan uzun vadeli Türk lirası mevduat için zorunlu karşılık oranlarının yüzde sıfır olarak belirlenmesine karar verilmiştir.

Ayrıca, yurt dışından doğrudan temin edilen 6 aydan uzun vadeli yabancı para yükümlülüklerdeki artış için 2023 yıl sonuna kadar zorunlu karşılık oranlarının yüzde sıfır olarak uygulanmasına karar verilmiştir.

Bahse konu değişiklikler, tesisi 3 Şubat 2023 tarihinde başlayacak olan 20 Ocak 2023 hesaplama tarihinden itibaren geçerli olacaktır."

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