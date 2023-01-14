Ekonomi MASAKtan "parasal sınır" düzenlemesi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

MASAK'tan "parasal sınır" düzenlemesi

Suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanının önlenmesi kapsamında yükümlü kılınan kurum ve kuruluşların işlemlerinde, kimlikle ilgili bilgileri alma ve bunların doğruluğunu teyit etme konularında sorumlu tutulacakları parasal alt sınır 85 bin liradan 185 bin liraya çıkarıldı.

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Haber Merkezi AA
MASAKtan parasal sınır düzenlemesi
MASAK

Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulunca (MASAK) hazırlanan "Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yönetmelikle, suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanının önlenmesinde yükümlü kılınan bankalardan finansman ve faktoring şirketlerine, sermaye piyasası aracı kurumları ve portföy yönetim şirketlerinden ödeme ile elektronik para kuruluşlarına, yatırım ortaklıklarından sigorta şirketlerine, finansal kiralama kuruluşlarından kargo şirketlerine, kuyumculardan tarihi eser alım satımı yapanlara, spor kulüplerinden noterlere kadar kurum ve kuruluşların faaliyetleri sırasında kimlik tespiti konusunda yapmaları gereken işlemlerde düzenlemeye gidildi.

Söz konusu kuruluşlar, toplam tutarın 185 bin lira ve üzerinde olduğu işlemlerde ya da birbiriyle bağlantılı birden fazla işlemde toplam işlem tutarı 185 bin lirayı geçtiğinde, kimliğe ilişkin bilgileri almak ve bu bilgilerin doğruluğunu teyit etmek suretiyle müşterilerinin ve müşterileri adına veya hesabına hareket edenlerin kimliğini tespit etmek ve işlemin gerçek faydalanıcısının ortaya çıkarılması için gerekli tedbirleri almakla yükümlü olacak. Daha önce bu konudaki parasal alt sınır 85 bin lira olarak uygulanıyordu.

Ayrıca, elektronik transferlerde işlem tutarı ya da birbiriyle bağlantılı birden fazla işlemin toplam tutarında kimlik tespitinin ve alınan bilgilerin teyidinin yapılması gereken sınır ise 7 bin 500 liradan 15 bin liraya yükseltildi.

Yükümlülere bu parasal sınırlara uyum süreci konusunda zaman tanımak amacıyla yönetmelik 1 Şubat'ta yürürlüğe girecek.

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