Ticaret Bakanlığı paylaştı: Lojistik ve taşımacılık sektörü dünyada 11'inci sırada

Hizmetler sektörünün en önemli ayaklarından birini oluşturan lojistik ve taşımacılık sektörüne yatırımlarımızdan birisi de Yurt Dışı Lojistik Dağıtım Ağlarının Desteklenmesi (YLDA) Projesi'dir. YLDA Projesi ile yalnızca bir merkezin ve unsurlarının desteklenmesinin ötesinde, tedarik zincirinin önemli bir bileşeni olan yurt dışı lojistik ağları, baştan sona bir sistem olarak ele alınmakta ve desteklenmektedir. Ticaret Bakanlığımıza 24 adet başvuru yapılmış olup, 2 adedi Amerika merkezli, 4 adedi Avrupa merkezli, toplam 6 adet projeye onay verilmiştir. Sektöre yönelik yatırımlarda 5 adet marka Markalaşma Programı'nda, 6 adet marka ise TURQUALITY Programı'nda desteklenmekte, ayrıca 2023 yılında İspanya, Almanya ve Polonya'da sektörün en önemli fuarlarına Ticaret Bakanlığımız destekleri ve firmalarımızın iştirakleri ile milli katılım organizasyonu gerçekleştirilmiştir. 2023 yılında sektöre Ticaret Bakanlığı tarafından yaklaşık 395 milyon TL destek sağlanmış bulunmaktadır. 2023 yılında lojistik ve taşımacılık sektörümüz 40 milyar dolarlık ihracat ile ülke ekonomimize önemli bir değer sağlamıştır