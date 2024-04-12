Türkiye'nin kısıtlaması İsrailli iş adamlarını panikletti: Fiyatlar çok yükselecek

Ticaret Bakanlığı, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamayla İsrail'e yönelik yeni kısıtlama kararı alındığını duyurdu.
Yaptırım listesinde çimento, inşaat demiri ve bakır kablolar var
Türkiye 54 ürünün ihracatında kısıtlamaya giderek İsrail’e ekonomik yaptırım uygulayan ilk ülke oldu.
Ticaret Bakanlığı, özellikle İsrail açısından önem taşıyan ve tedarikinin büyük kısmı Türkiye’den olan ürünleri listeye ekledi.
İsrail, yaptırım listesindeki çimentonun, inşaat demirinin ve bakır kabloların yüzde 25-30’unu Türk firmalarından alıyordu.
İlk iş ABD'ye şikayet ettiler
İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz, Türkiye'nin ihracat kısıtlamasına tepki göstererek yaptırım tehdidinde bulundu.
İsrailli iş adamları endişeli: Emlak ve kira fiyatları yükselecek
İsrailli iş adamları, Türkiye'nin İsrail'e ihracatına getirilen yeni kısıtlamaların emlak ve kira fiyatlarında artışa yol açabileceği uyarısında bulundu.
"Türkiye'nin yaptırımlarından korkuyoruz"
Middle East Eye'de yer alan habere göre; iş adamları Türkiye'nin kararının ticaretin tamamen durdurulmasına yönelik bir hareketin ilk adımı olabileceğinden korkuyor.