Türkiye'nin ihracat kısıtlaması İsrail'i çıldırttı: Kararı duyar duymaz yine ABD'ye koştu

İsrail'i çıldırtan karar
Ticaret Bakanlığı;
"İsrail'in, 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana, 6 ayı aşkın süredir Gazze Şeridi'nde yürüttüğü ve ayrım gözetmeden masum Filistin halkına ve sivil yerleşim yerlerine yönelik topyekün katliamda hayatını kaybeden Filistinli kardeşlerimizin sayısı 33 binin, yaralı sayısı yüzbinlerin üzerindedir. Bunların büyük çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşmaktadır. Gazze Şeridi yerle bir olmuş, büyük bir yıkıma uğramıştır"
diyerek İsrail'e ihracat kısıtlaması getirildiğini duyurdu.
Kararın gereklerinin Bakanlıkça derhal yürütüleceğine vurgu yapılırken, İsrail'e yönelik kısıtlama kararının inşaat demirinden yassı çeliğe, mermerden seramiğe kadar 54 ürün grubunu kapsadığına dikkat çekildi.
Katil İsrail yine ABD'ye koştu
Katil İsrail yine ABD'ye koştu
Türkiye'nin ihracat kısıtlamasını açıklamasının hemen ardından katil İsrail'in Dışişleri Bakanı Yisrael Katz sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.
Katz paylaşımında;
"ABD'yi Türkiye'deki yatırımları durdurmaya ve Türkiye'den ürün ithalatını önlemeye, ABD Kongresi'ndeki arkadaşlarımızı da boykot yasalarının ihlallerini incelemeye ve buna göre Türkiye'ye yaptırım uygulamaya çağırıyorum"
ifadelerini kullandı.
Türkiye'nin Yasakladığı 54 Ürün Grubu:
- Alüminyum Profiller
- Alüminyum Teller
- Boyalar
- Bakır Profiller, Çubuklar ve Teller
- Beton Mikserleri
- Çelik Borular ve Bağlantı Parçaları
- Çelik Filmaşin
- Çelik Kapılar ve Depolar
- Çelik Köprü Akşamı
- Çelik Kuleler
- Çelik Profiller
- Çimento
- Çimentodan, Betondan veya Suni Taştan İnşaat İçin Bloklar ve Levhalar
- Demir Çelikten Tüm İnşaat Malzemeleri
- Demir-Çelik Teller
- Ekskatörler
- Elektrik Kabloları
- Elektrik Panoları
- Fayanslar
- Fiberoptik Kablolar ve Elektrik İletkenleri
- Forkliftler
- Granit
- Halat ve Kablolar
- Hırdavat Ürünleri
- Hidrolik Yağlar
- İnşaat Demirleri
- İnşaat Makinaları
- İnşaat Yalıtım Malzemeleri
- İnşaatta Kullanılan Camlar
- Kimyasal Bileşikler
- Kireç
- Klinker
- Kovalar, Kepçeler, Kürekler, Kıskaçlar ve Kancalar
- Kükürt
- Madeni Yağlar
- Makaralı Zincirler
- Mermer
- Metal İşleme Makinaları
- Metallerin İşlenmesinde Kullanılan Kimyasallar
- Mineral Gübreler
- Motor Yağları
- Paletler
- Plastik Borular
- Sandviç Paneller
- Seramikler
- Solvent Boyalar
- Tel Çekme Makinaları
- Testere Makinaları
- Tuğlalar
- Uçak Benzini ve Jet Yakıtı
- Vernikler
- Vinçler
- Yapıştırıcılar ve Tutkallar
- Yassı Çelik Ürünleri
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#İsrail Dışişleri Bakanı
1 saat önce