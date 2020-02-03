TİM Başkanı Gülle: 12 aylık ihracatta ise 181,6 milyar dolara ulaştık

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), ocak ayı geçici dış ticaret verilerini Hatay’da açıkladı. TİM Başkanı İsmail Gülle, “ABD – Çin arasındaki ticaret savaşlarında 1. faz anlaşmanın imzalanması ile küresel piyasalarda pozitif bir ortam oluşurken, Brexit’te de sürecin iyice belirginleşmesi Avrupa pazarı başta olmak üzere yatırım ve taleplerde bir hareketlilik yarattı" dedi ve ekledi:

"Türkiye ekonomisinin 2019’un 3. çeyreğinden itibaren pozitif büyüme trendine girmesinin ve ekonominin çarklarının hızlanması ise ithalat rakamlarına yansımış görünüyor. İthalat hacmi, Türkiye ekonomisindeki hareketlenmeye bağlı olarak, geçen yılın Ocak ayına göre yüzde 19 artarak 19.2 milyar dolar olarak gerçekleşti.

"Bununla birlikte ihracattaki rekor artışların da etkisiyle, ihracatın ithalatı karşılama oranı da ocak ayında yüzde 76.8 ile yüksek bir oranda gerçekleşti. İhracatçılarımızın var güçleriyle, ticaret diplomasimizin saha neferleri olarak yüksek bir performansla yürüttükleri çalışmalar küresel ticaretin büyüme ortalamasının hayli üzerinde bir ihracat artış tablosu ile taçlanıyor, göğsümüzü kabartıyor.

"Ülkemizin ihracat performansı rakiplerimiz ve hedef pazarlarımız ile karşılaştırıldığında başarılı ivmesi ile öne çıkıyor. İhracatçılarımızın dinamizmi, doğru rota tespitleri ve stratejik kararları, hükümetimizin destekleri ile 2020 yılında da küresel arenadaki pozisyonumuzu daha iyi noktalara taşıyor, taşımaya da devam edecek."

EKONOMİ Cumhuriyet tarihinin en yüksek ocak ayı ihracat rakamı

Gülle, 2019’da proaktif stratejileri ile küresel ticaretin tüm engellerini aşan ihracatçıların, 2020 yılında normalleşme sürecine giren küresel koşullarda başarılı bir ivme sergileyeceklerini belirtti ve “2020 yılına Cumhuriyet tarihimizin en yüksek ocak ayı ihracatını gerçekleştirmenin gurur ve sevinci ile başlıyoruz. İnanıyorum ki, 2020 yılının tamamı da tıpkı bu ay gibi aylık ihracat rekorlarını tek tek aşarak ilerleyeceğimiz bir yıl olacak” dedi.

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Ocak ayı ihracatına ilişkin detaylara değinen Gülle, “Ocak ayında ihracat ailemize 1499 firmamız daha katıldı. İhracata yeni başlayan bu firmalarımız, ocak ayında 80,4 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Firma özelinde bakıldığında, ocakta toplam 38 bin 165 firmamız ihracat gerçekleştirdi” dedi.

Ocak ayının lideri, 2.4 milyar dolarlık ihracat ile Otomotiv sektörü oldu. Otomotivi, 1.7 milyar dolar ihracat ile Kimyevi Maddeler ve 1.5 milyar dolar ihracat ile Hazırgiyim ve Konfeksiyon sektörleri izledi. TİM verilerine göre, dokuz sektörün ihracatında yüzde 10’un üzerinde artış gerçekleşti.

Ocak ayının en güçlü performansına imza atanlar ise yüzde 29 artışla 256 milyon dolar ihracat gerçekleştiren Yaş, Meyve ve Sebze, yüzde 22 artışla 185 milyon dolara ulaşan Fındık ve Mamulleri ile yüzde 21 artışla 222 milyon dolara ulaşan Halı sektörü oldu.

Sektörlerin ihracat yaptıkları ülke sayılarına bakıldığında 199 ülke ve bölgeye gerçekleştirdiği ihracatla Kimyevi Maddeler birinci, 187 ülke ile Çelik ve Hububat sektörleri ikinci, 182 ülke ile Demir Metaller ve Demirdışı üçüncü oldu.

EKONOMİ Enflasyon rakamları açıklandı

Ocak ayında ihracatçılar, ülkemizin bayrağını 214 ülke ve bölgede dalgalandırmayı başardı. Bu ülkelerin 132’ine ihracat artarken 100 ülkede artış yüzde 10’un, 38 ülkede ise yüzde 50’nin üzerinde gerçekleşti.

En çok ihracat gerçekleştirilen ilk 3 ülke ise 1.4 milyar dolar ile Almanya, 889 milyon dolar ile İtalya ve 870 milyon dolar ile Birleşik Krallık oldu. İlk 10 ülkenin ihracattaki payı yüzde 49.2 olurken, ilk 20 ülkede bu pay yüzde 67.1 olarak gerçekleşti. En büyük pazarımız olan Avrupa Birliği’nin ihracatımızdaki payı ocakta yüzde 50 oldu.