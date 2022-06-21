TIR kuyruğuna Rusça bahanesi

Tır şoförlerinden Uğur Sezgin, AA muhabirine, dün gece girdiği sırada beklediklerini söyledi.<br><br>Sınır kapısına varmak için yaklaşık 12 saat daha bekleyeceğini belirten Sezgin, Bunun sebebi her zaman olduğu gibi Bulgaristan kapısının ağır çalışması. Bulgaristan biraz hızlı çalışsa bu sıralar en azından bu kadar fazla olmaz. Biz de daha az sıra beklemiş oluruz.\" dedi.<br><br>Sezgin, yoğunluğun bu sene daha erken başladığını dile getirdi.<br><br>Bulgaristan'ın yavaş çalışması ve ihracatın artmasının yoğunluğu artırdığını ifade eden Sezgin, Rusya'ya yapılan ihracatın da kuyrukların uzamasında etkili olduğunu söyledi.