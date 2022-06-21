Ekonomi TIR kuyruğuna Rusça bahanesi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

TIR kuyruğuna Rusça bahanesi

Sınır kapısında oluşan uzun kuyruklar nedeniyle Türk firmaları lojistik ve ticari kayba uğrarken kuyrukların nedenleri konusunda Rusya’dan ilginç bir savunma geldi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
TIR kuyruğuna Rusça bahanesi
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Sınır kapısında oluşan uzun kuyruklar nedeniyle Türk firmaları lojistik ve ticari kayba uğrarken kuyrukların nedenleri konusunda Rusya’dan ilginç bir savunma geldi. Rusya hükümeti; Rusya-Gürcistan arasında bulunan Verhniy Lars Sınır Kapısı’nda oluşan TIR kuyruğunun sebebi olarak, belgelerdeki ‘Rusça’ eksikliği olarak öne sürdü.

FİRMALAR BİLGİLENDİRİLDİ

  • Ticaret Bakanlığı Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdürlüğü, Rus makamlarının, öne sürdüğü gerekçeleri bir yazıyla ihracatçı firmalar gönderdi. Rusya pazarıyla iş yapan ihracatçı firmalarına gönderilen yazıda; gümrük idaresine sunulan belgelerin hatalı olması, ön bildirimlerin zamanında sunulmaması gerekçe gösterdiği belirtildi.

KALEM KALEM BİLGİ YOK

Yazıda ayrıca; taşıyıcı tarafından sağlanan ön bildirim veya transit beyannamelerinin elektronik kopyalarında yasal adres gibi gerekli bilgilerinin eksik olduğu, elektronik belgedeki verilerle kâğıt üzerinde sunulan belgelerin örtüşmediği ileri sürüldü. Yasal tam adres bilgilerinin eksik olduğu, sadece ülke ve şehir bilgilerinin yer aldığı belirtildi. Sevkiyatın 10 veya daha fazla kalemden oluşması durumunda, tek tek kalemlere ilişkin ağırlık ve maliyet bilgilerine ilişkin bilgilerin yer almadığı bildirilirken, Türkçe belgelerin Rusça çevirilerinin hiç olmadığı ya da yanlış olduğu öne sürüldü.

Sarp Sınır Kapısında uzun tır kuyruğu nakliyelerin gecikmesine sebep oluyor
GÜNDEM
Sarp Sınır Kapısında uzun tır kuyruğu nakliyelerin gecikmesine sebep oluyor

Bulgaristan'a açılan sınır kapısında 24 kilometre uzunluğunda tır kuyruğu
FOTOĞRAF 7
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Türkiye'nin ihracatının son dönemde artması, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş nedeniyle deniz yolu taşımacılığının olumsuz etkilenmesi ve tır güzergahlarının bir bölümünün batı sınır kapılarına kayması sebebiyle sınır kapılarında yoğunluk yaşanıyor.
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Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndaki kuyrukta yüzlerce tır, yüklerini Avrupa'ya götürmek için sırada bekleyişlerini sürdürüyor.
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Tırlar, Bulgaristan'ın yoğunluğa cevap verememesi nedeniyle saatlerce kuyrukta bekliyor.
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Tırlar, Bulgaristan'ın yoğunluğa cevap verememesi nedeniyle saatlerce kuyrukta bekliyor.
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Tırlar, Bulgaristan'ın yoğunluğa cevap verememesi nedeniyle saatlerce kuyrukta bekliyor.
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Tır şoförlerinden Uğur Sezgin, AA muhabirine, dün gece girdiği sırada beklediklerini söyledi.<br><br>Sınır kapısına varmak için yaklaşık 12 saat daha bekleyeceğini belirten Sezgin, Bunun sebebi her zaman olduğu gibi Bulgaristan kapısının ağır çalışması. Bulgaristan biraz hızlı çalışsa bu sıralar en azından bu kadar fazla olmaz. Biz de daha az sıra beklemiş oluruz.\" dedi.<br><br>Sezgin, yoğunluğun bu sene daha erken başladığını dile getirdi.<br><br>Bulgaristan'ın yavaş çalışması ve ihracatın artmasının yoğunluğu artırdığını ifade eden Sezgin, Rusya'ya yapılan ihracatın da kuyrukların uzamasında etkili olduğunu söyledi.
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İsmail Akçakavak da kuyrukta uzun süre bekledikleri için zorlandıklarını belirtti.
Bulgaristan'a açılan sınır kapısında 24 kilometre uzunluğunda tır kuyruğu
Bulgaristan'ın yoğunluk karşısında yetersiz kalması nedeniyle Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda yaklaşık 24 kilometre uzunluğunda tır kuyruğu oluştu. Tırlar, Bulgaristan'ın yoğunluğa cevap verememesi nedeniyle saatlerce kuyrukta bekliyor.


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