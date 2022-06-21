TIR kuyruğuna Rusça bahanesi

Sınır kapısında oluşan uzun kuyruklar nedeniyle Türk firmaları lojistik ve ticari kayba uğrarken kuyrukların nedenleri konusunda Rusya’dan ilginç bir savunma geldi. Rusya hükümeti; Rusya-Gürcistan arasında bulunan Verhniy Lars Sınır Kapısı’nda oluşan TIR kuyruğunun sebebi olarak, belgelerdeki ‘Rusça’ eksikliği olarak öne sürdü.
FİRMALAR BİLGİLENDİRİLDİ
Ticaret Bakanlığı Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdürlüğü, Rus makamlarının, öne sürdüğü gerekçeleri bir yazıyla ihracatçı firmalar gönderdi. Rusya pazarıyla iş yapan ihracatçı firmalarına gönderilen yazıda; gümrük idaresine sunulan belgelerin hatalı olması, ön bildirimlerin zamanında sunulmaması gerekçe gösterdiği belirtildi.
KALEM KALEM BİLGİ YOK
Yazıda ayrıca; taşıyıcı tarafından sağlanan ön bildirim veya transit beyannamelerinin elektronik kopyalarında yasal adres gibi gerekli bilgilerinin eksik olduğu, elektronik belgedeki verilerle kâğıt üzerinde sunulan belgelerin örtüşmediği ileri sürüldü. Yasal tam adres bilgilerinin eksik olduğu, sadece ülke ve şehir bilgilerinin yer aldığı belirtildi. Sevkiyatın 10 veya daha fazla kalemden oluşması durumunda, tek tek kalemlere ilişkin ağırlık ve maliyet bilgilerine ilişkin bilgilerin yer almadığı bildirilirken, Türkçe belgelerin Rusça çevirilerinin hiç olmadığı ya da yanlış olduğu öne sürüldü.