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Sarp Sınır Kapısında uzun tır kuyruğu nakliyelerin gecikmesine sebep oluyor

Ukrayna-Rusya Savaşı nedeniyle savaş bölgesini kullanmak istemeyen tırlar Türkiye üzerinden Kafkasya’ya geçiş için Sarp Sınır Kapısı’nı tercih edince kilometrelerce uzayan tır kuyruğu oluştu. Tırlar Karadeniz Sahil Yolu üzerinde sağlı, sollu yol kenarına park ederek sıralarını beklerken, karayolunun bir şeridini kapatan tırlar, zaman zaman trafiğinde aksamasına sebep oldu.

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Haber Merkezi İHA
Sarp Sınır Kapısında tır kuyruğu ticareti yavaşlatıyor
Sarp Sınır Kapısında tır kuyruğu


Kemalpaşa ilçesinde başlayan tır kuyruğu önce Hopa ardından Arhavi ilçesine kadar ulaşırken, iki ilçe arasındaki 25 km’lik sahil boyunca yaklaşık bin 200 tır sahil boyunca kuyruğa neden oldu.


Türkiye’nin Gürcistan üzerinden Kafkas ülkelerine açılan Artvin’deki Sarp Sınır Kapısı bu kez Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle yoğunluk yaşıyor. Uluslararası taşımacılık yapılan tırlar, Ukrayna-Rusya Savaşı nedeniyle savaş bölgesini kullanmak istemeyince Türkiye üzerinden Kafkasya’ya geçiş için Sarp Sınır Kapısı’nı tercih etti. Bu durum Sarp Sınır Kapısı’nda kilometrelerce tır kuyruğuna neden oldu. Yurt dışından gelen tırlara Türkiye’nin dört bir yanından gelen tırlar da eklenince tır kuyruğu yaklaşık 25 km’ye ulaştı. Tırlar Karadeniz Sahil Yolu üzerinde sağlı, sollu yol kenarına park ederek sıralarını beklerken, karayolunun bir şeridini kapatan tırlar, zaman zaman trafiğinde aksamasına sebep oldu.

'Talepleri ulaştıramıyoruz'

Yoğunluğun Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle o bölgeyi kullanmak istemeyen tır sürücülerinden kaynaklı olduğunu ifade eden, Arhavi Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Atıf Kesim, “Bölgemizin en büyük sorunlarından biri tır kuyrukları. Maalesef araçlarımız zamanında ulaşamıyor. Kuyruklar 4 gün, 5 gün gecikmelere neden oluyor. Bu işin bir an önce çözüm bulması gerekiyor. Bugün bölgeyi gezdim. Arhavi’den Sarp’a kadar gittim dehşet bir tır kuyruğu var. Elimizdeki işleri de ihracat yapmış olduğumuz anlaşmaları bozacağız. Taleplerimiz zamanında yerine ulaştıramıyoruz. Nakliyecinin ciddi anlamda sıkıntıları var. Ne şirketler memnun ne de şoför memnun. Çünkü şoförün aldığı ücret yollarda yeme içmesine gidiyor. Dört gün, beş gün burada bekliyor bide dönüşte var. Yükler istenildiği tarihte yerine ulaşamıyor. Bu şekilde devam etme şansımız yok. Araçlarımızı garaja çekmek zorunda kalacağız. Devlet büyüklerimizden yardım bekliyoruz. Şuan yaklaşık bin 200 tır kuyruğu görünüyor” ifadelerini kullandı.

Sarp Sınır Kapısı'nda 29 kilometrelik kuyruk: TIR şoförleri isyan etti
FOTOĞRAF 14
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Gürcistan'ın kış uygulaması kapsamında gişe sayısını 6'dan 3'e düşürmesi ile Türkiye'nin Kafkas ülkelerine açılan sınır kapısı Sarp'ta yeniden uzun TIR kuyrukları oluştu.
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Olumsuz hava koşulları nedeniyle Ardahan'daki Türkgözü ve Aktaş sınır kapısını kullanan şoförlerin de Sarp Sınır Kapısı'na yönelmesi ile oluşan kuyruk, Karadeniz Sahil Yolu'nda 29 kilometreyi buldu.
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Araç kuyruğu, Kemalpaşa ve Hopa'yı geçerek Arhavi ilçesine kadar uzandı. Kara yolunun bir şeridini kapatan TIR'lar, trafiğin de aksamasına neden oluyor.
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'TÜRK GÜMRÜĞÜ ÇALIŞMIYOR'<br><br>Bakü'ye gitmek için 15 saattir beklediğini söyleyen TIR şoförü Melih Yeşilal, \"15 saatte yaklaşık 500 metre ilerleyebildim. 3 günde ancak kapıya ilerleyebilirim. Türk gümrüğü çalışmıyor. İşlemler bu tarafta yavaş ilerliyor. Sarp Sınır Kapısı'ndan geçerken zaman zaman bu TIR kuyruklarını yaşıyoruz\" dedi.
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İstanbul'dan Azerbaycan'a gitmeye çalışan TIR şoförü Mustafa Kemal Sancak da, \"Dün akşam saat 20.00'de buraya geldik, yaklaşık 500 metre yol ancak gidebildik. Daha ne kadar bekleyeceğimiz de belli değil. Sınır kapısı çalışmıyor, özellikle Türkiye tarafı. Yetkililer buraya gelip, bizim yaşadığımız sıkıntıyı görsünler. Önümüzde sınır kapısına daha 30 kilometre yol var. Bizim buradan geçmemiz 4-5 günü bulur\" diye konuştu.
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'MAĞDURİYETİN BİR AN ÖNCE GİDERİLMESİNİ İSTİYORUZ'<br><br>TIR şoförü Sefer Kurt ise, \"İstanbul’dan geliyorum Azerbaycan'a gideceğim. 3 gündür burada bekliyorum. Sorun kapıların çalışmaması, gişe işlemlerinin uzaması. Böyle giderse birkaç gün daha burada beklememiz gerekiyor. Şoförler burada büyük mağduriyet yaşıyoruz, ihtiyaçlarımız karşılanmıyor\" ifadelerini kullandı.
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TIR sürücüsü Harun Çakan da, \"2 gündür 100 metre yol anca kat edebildik. Durduğumuz noktada lokanta, market yok. İhtiyaçlarımızı karşılayamıyoruz, büyük mağduriyet yaşıyoruz. Sıkıntı hangi taraftan bilmiyoruz ama bu mağduriyetin bir an önce giderilmesini istiyoruz.\"<br>
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Sarp Sınır Kapısı'nda 29 kilometrelik kuyruk: TIR şoförleri isyan etti
Gürcistan'ın gişe sayısını 3'e indirmesi ile Artvin'deki Sarp Sınır Kapısı'nda uzun TIR kuyrukları oluştu. Karadeniz Sahil Yolu'nda 29 kilometreyi bulan kuyruk, Kemalpaşa ve Hopa'yı geçerek Arhavi ilçesine kadar uzandı. Büyük mağduriyet yaşadıklarını belirten şoförler, "Günlerdir buradayız. Durduğumuz noktada lokanta, market yok. İhtiyaçlarımızı karşılayamıyoruz" dedi.


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