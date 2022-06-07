TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: TOGG girişimi Türkiye için bir arabadan fazlasıdır

Eskişehir Sanayi Odası tarafından düzenlenen Eskişehir Sanayi Kongresi 2022 tamamlandı. Öğleden önce Türk Sanayici ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Genel Başkanı Orhan Turan’ın katılımı ile başlayan kongre, TOBB Başkanı Mustafa Rifat Hisarcıklıoğlu’nun katılımı ile devam etti. ESO Hizmet Binası’nda gerçekleştirilen kongreye Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş ve alanında uzman birçok isim katılım sağladı.

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"Bu alanda Avrupa’nın da en büyük tedarikçisiyiz"

Hisarcıklıoğlu, yaptığı konuşmada, Türkiye’nin otomobil projesi olan TOGG’a dikkat çekerek, Eskişehir’de başlayan ama yarım kalan hikâyeyi tamamladıklarını dile getirdi.

Türkiye’nin otomobili projesinde bir fırsat yakaladıklarını dile getiren Hisarcıklıoğlu, "Bu proje, sadece bir araba üretmenin ötesinde bir iştir. Son yıllarda Türkiye’de uygulanan en iyi sanayi politikası hamlesidir. Biliyorsunuz Otomotiv, Türkiye’nin en önemli sanayi sektörlerindendir. Hem araba ve hem de parçalarını üretiyoruz. Bu alanda Avrupa’nın da en büyük tedarikçisiyiz. Diğer yandan, tedarik zincirinin pasif bir unsuru olmak da riskli. Araba dediğimiz cihaz dönüşürken, Türkiye için hem pazara giriş fırsatı, hem de otomotiv yan sanayimizin, bu dönüşümün dışında kalmaması için, tedbir alma mecburiyeti doğdu. Bu fırsat penceresini değerlendirmek üzere de TOGG girişimini başlattık. İlk defa 5 farklı ve büyük grubu bir araya getirdik. İlk defa, fikri mülkiyet haklarının tamamı ülkemize ait olan bir otomobil üretiyoruz. İlk defa farklı alanlardaki start-up şirketlerle çalışarak, kendi tedarikçi ekosistemini kuruyoruz. İlk defa bu alanda beyin göçünü tersine çeviriyoruz. Nitelikli çalışanların ve mühendisleri biz istihdam ederek yurt dışına gitmesinin de önüne geçiyoruz. Özetle, TOGG ile teknolojik ve zihinsel dönüşümü yakalıyoruz. 60 sene önce Eskişehir’de başlayan ama yarım kalan hikâyeyi tamamlıyoruz. Bir fabrikadan fazlasını inşa ediyoruz. Akıllı, çevre dostu bir üretim merkezi ve teknoloji üssü kuruyoruz. Ülkemizin yeşil ve dijital dönüşüm sürecine ve mobilite ekosistemine katkı sağlıyoruz. Aynı zamanda da, ülkemiz içinde yeni bir tedarik zinciri ve üretim sistemi meydana getiriyoruz. Bursa Gemlik’teki üretim tesisimizden ilk araç, 29 Ekim’de çıkıyor. Seneye de TOGG’u, yollarda görmeye başlıyoruz" diye konuştu.

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"Eskişehir sanayisi büyük mirasa sahip"

Yaptığı konuşmada, Eskişehir sanayisinin Türkiye’de önemli bir yere sahip olduğunun altını çizen Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız ise, “İlimiz geçmişten günümüze kuruluştan kurtuluşa sahip olduğu mirası tüm sektörlerde geliştirip gelecek nesillere aktarmaya çalışan bir yapıya sahiptir. Mevcut konumu ve sahip olduğu değerler bakımından oldukça geniş bir hazineye sahip olan Eskişehir bu mirası daha da zenginleştirmek için tam kapasite kamu kuruluşlarımız başta olma üzere özel sektör işbirliği ile sanayide de önemli çalışmalar ev sahipliği yapmaktadır. Eskişehir sanayisine baktığımızda köklü geçmişe sahip olmasıyla dikkat çekmektedir” ifadelerini kullandı.

Eskişehir Sanayi Odası Celalettin Kesikbaş da yaptığı konuşmada, önemli bir kongre gerçekleştirdiklerini vurgularken misafirlere katılımlarından dolayı teşekkür etti.

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