TOGG’dan ‘teknoloji’ sürprizi: Piyasaya sürmeden önce farklı bir hizmetle huzurlara çıkacağız

TOGG’un yalnızca araç üretme projesi olmadığını ve kapsamlı bir mobilite ekosistemi kurmayı hedeflediklerini sık sık dile getiren Togg CEO’su Gürcan Karakaş, lansmanı yapılacak ilk ürünün otomobil olmayacağını açıkladı.

Startup’larla beraber geliştirilen bir Teknoloji servisinden bahseden Karakaş, “Teknoloji avantajını sağlayacak, iş modeli avantajı sağlayacak startup’lar arıyoruz. Oyunlaştırma, büyük veri, siber güvenlik, blok zinciriyle ilgili her türlü bulut bilişiminin, hizmet sektörüyle birleştiği noktalarda bizim startup’lara ihtiyacımız var. Şu ana kadar 236 startup’la görüştük. 30’dan fazlasıyla deneme çalışmaları yaptık.15’in üzerinde startup’la ise şimdiden el sıkıştık. Çok büyük ihtimalle akıllı cihazımızı piyasaya sürmeden önce kendimiz, farklı bir hizmetle sizlerin huzuruna çıkıyor olacağız” dedi.

FOTOĞRAF 9 Geçtiğimiz günlerde İçişleri Bakanlığı yeni e-Pasaport, e-Mavi Kart ve e-Sürücü Belgesi'ni duyurdu. İçlerinde en çok konuşulan ise seri üretimde son aşamaya gelinen e-Pasaport oldu. Fakat bugün, yeni ehliyet üzerindeki beklenmedik Togg sürprizi dikkatleri çekti. EHLİYET ÜZERİNDE TOGG SİLÜETİ OLACAK!<br><br>ShiftDelete'de yer alan habere göre önümüzdeki dönemde ehliyetlerin üzerine sıradan bir otomobil yerine Togg silüeti konacak. Hatta emniyet kemeri ve sürücünün olduğu bir araba olacağı belirtildi. Bununla birlikte kimliklerde buradaki çipe yüklenebilecek. Ayrıca AB ve ISO regülasyonları ile uyumlu hale getirildi. Konuyla ilgili ilk açıklamayı yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu şunları söyledi:<br><br>Sayın Cumhurbaşkanımız da dün açıkladılar, inşallah ağustos ayında kendi e-pasaportumuzu kendimiz üretmeye başlıyoruz... Yeni yerli e-pasaportumuz, TÜBİTAK AKİS İşletim Sistemli temassız çipe ve birçok yeni güvenlik ögesine sahip. Yeni yerli e-pasaportta sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla, 'Turkey' yerine ilk kez 'Türkiye' ifadesi kullanılmıştır. Tasarımı, özgün bir tasarımdır... Pasaportun her sayfasında, ülkemizin bir şehrine ait tarihi, kültürel ve manevi değerlere ait görseller, şehre özel bitki görselleri gibi tasarım özellikleri yer alacak. Yapılan açıklama içerisinde daha önce Avrupa'daki bir firma tarafından üretilen e-Pasaportların, bundan sonra yerli olarak imal edileceği söylendi. Devam eden çip krizi nedeniyle ilgili firmanın tedarik konusunda sıkıntı yaşaması sonucu yerli olması yönünde adımların atıldığı ve kısa sürede seri üretime başlanacağı belirtildi. Ayrıca pasaportların üzerindeki Turkey ibaresinin Türkiye olarak değiştirileceği söylendi. Yeni ehliyetlerde Togg sürprizi: Detay dikkatleri çekti Geçtiğimiz günlerde yeni e-Pasaport, e-Mavi Kart ve e-Sürücü Belgesi duyuruldu. Yeni ehliyet üzerindeki beklenmedik Togg sürprizi dikkatleri çekti. Yeni ehliyet üzerinde Togg silüeti yer alacak.

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‘BİYOLOJİ KİTAPLARINA BAKTIK’

21. Forum İstanbul Konferansları’nda soruları yanıtlayan Karakaş, Türkiye’nin mobilite ekosistemini kurmak üzere yola çıktıklarını hatırlatarak, ev ve işyerlerinde kullanıcılara sunulan teknoloji imkânlarının araçlarda da sunulmaya devam edilmesinin çok önemli olduğunu vurguladı.

Karakaş, “Ekosistemi anlatabilmek için biyoloji kitaplarına baktık. Ekosistem, canlı ve cansız varlıkların birbirleriyle iletişim kurarak sürdürdükleri düzene verilen isim. Bu anlamda baktığımızda canlı ve cansız varlıklar hala devam ediyor. Günümüzde otomobiller, akıllı cihazlar, akıllı şehirler vb. birbirlerini veriyle besliyorlar. Biz kullanıcılara da iş dünyasının yeni iş modelleriyle büyük fırsatlar açılıyor. Konfor alanının gelişmesi, bize tasarlanmış hizmetlerin aracın içerisinde de sunuluyor olması müthiş bir şey. Dolayısıyla oyunun kurallarının değişmesi ve bir ekosistemin etrafında kurulması bu nokta” şeklinde konuştu.

FOTOĞRAF 12 ..Yerli otomobil TOGG'da beklenen haber geldi. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Kastamonu'nun Tosya ilçesinde Tosya Sanayi ve Ticaret Odasının yeni hizmet binasının açılış törenine katılırken, TOGG hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Törenin ardından açıklamalarda bulunan Rifat Hisarcıklıoğlu yerli otomobil ile ilgili önemli bilgililer de verdi.<br><br> Hisarcıklıoğlu, \"Allah nasip ederse 29 Ekim'de Sayın Cumhurbaşkanımızın elleri ile fabrikanın açılışını gerçekleştireceğiz\" ifadelerini kullandı.<br><br> TOGG'da güzel haberi de duyuran Hisarcıklıoğlu, yerli otomobil banttan inerek trafiğe çıkış tarihini açıkladı.<br><br> Hisarcıklıoğlu, \"2023'ün ilk üç ayında inşallah banttan inerek trafiğe çıkmış olur'' dedi.<br><br> İlk etapta SUV ve sedan olarak, 200 ve 400 beygir gücünde üretilecek olan otomobil, diğer elektrikli araçlara göre çok daha hızlı şarj edilecek. 30 dakikanın altında bir sürede, yüzde 80 doluluğa ulaşacak. Akıllı teknolojisiyle de kullanıcıların hayatına birebir dokunacak.<br> Aracın 500 kilometre menzili olacak. 30 dakikada şarj edilebilecek. 15 yılda 5 model üretilecek.<br> Öte yandan, C segmentindeki ilk araç SUV pazara çıkacak.<br><br> TOGG için tarih verildi: Yerli otomobilin yola çıkacağı tarih belli oldu Türkiye'nin yerli otomobili TOGG için çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu yerli otomobile dair önemli açıklamalarda bulundu. Hisarcıklıoğlu, "Allah nasip ederse 29 Ekim'de Sayın Cumhurbaşkanımızın elleri ile fabrikanın açılışını gerçekleştireceğiz" ifadelerini kullandı. TOGG'da güzel haberi de duyuran Hisarcıklıoğlu, yerli otomobil banttan inerek trafiğe çıkış tarihini açıkladı. BiP'te paylaş

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BİN ADET ŞARJ İSTASYONU

Karakaş, şarj altyapısına ilişkin ise şu bilgileri verdi: “Kurduğumuz bu şirketle bizim için, bizim açımızdan baktığımızda, ülkemizin bir ucundan bir ucuna, kuzeyden güneye, güneyden kuzeye muhtelif gidilebilecek altyapının, yani hakikaten kafanızda bir endişe yaratmadan, o çekinceler olmadan seyahati sağlayabilecek bir altyapının oluşması üzerine harekete geçtik. Bir uçtan bir uca baktığımız zaman en az bin tane şarja ihtiyaç olması gerektiğini düşünüyoruz. Biz onların siparişini verdik nerelere kurulacağı üzerinde çalışmalar yapıyoruz. Aynı zamanda da bu bahsedilen ihaleye de girmek üzere her türlü hazırlığımızı tamamladık.”

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