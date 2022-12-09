Ekonomi TPAO yeni bir kuyu daha açıyor Siirtte petrol arayacak
TÜRKİYE EKONOMİSİ

TPAO yeni bir kuyu daha açıyor: Siirt’te petrol arayacak

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Siirt’in Şirvan ilçesinde Şirvan-2 adlı bir sondaj kuyusu açarak petrol arayacak.

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Haber Merkezi İHA
TPAO yeni bir kuyu daha açıyor: Siirt’te petrol arayacak
Projenin bedelinin 7 milyon lira olması bekleniyor.

TPAO Batman Bölge Müdürlüğü tarafından Siirt’in Şirvan ilçesinde X. Bölge ARI/TPO/K/L48-D ruhsat numaralı sahada, Şirvan-2 tespit kuyusunda petrol aranacak.

Kamu arazilerinin kurumlardan gerekli izinler alınarak gerçekleştirilecek olan projenin bedelinin 7 milyon lira olması bekleniyor.

Döner sondaj tekniği kullanılacak sondaj çalışması çerçevesinde üretim değil, sadece tespit yapılacak.

Ham petrolün rezerv ve kalitesine göre üretim kuyusu açılıp açılmayacağı konusunda karar verileceği belirtildi.

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