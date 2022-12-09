Bakan Nebati'den 2 bin kadro müjdesi

Ekonomi

Bakan yardımcısı açıkladı: Ekmek fiyatlarında artış öngörülmüyor

Yaklaşık 4.5 milyon ton buğdayın depolara konulduğunu belirten Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, "Önümüzdeki süreçte özellikle buğdayla ilgili ülkemizde herhangi bir sıkıntı yaşanmayacağını, ekmek fiyatlarında da herhangi bir artışı öngörmüyoruz" dedi.