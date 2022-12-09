Ekonomi Bakan Nebatiden 2 bin kadro müjdesi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bakan Nebati'den 2 bin kadro müjdesi

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "2023 yılı Şubat ayında Gelir Uzman Yardımcısı alımının yapılacağı 2.000 kadronun müjdesini veriyoruz" dedi.

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Haber Merkezi Diğer
Bakan Nebatiden 2 bin kadro müjdesi
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin açıklaması şöyle:


"Cumhuriyetimizin 100. yılına girerken ülkemizin ekonomideki hedeflerini başarıya ulaştıracak yeni çalışma arkadaşlarımız için yeni kadroları duyurmak istiyoruz.

Bu kapsamda, 2023 yılı Şubat ayında Gelir Uzman Yardımcısı alımının yapılacağı 2.000 kadronun müjdesini veriyoruz."


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