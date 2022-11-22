Ekonomi Tüketici güveni kasım ayında arttı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Tüketici güveni kasım ayında arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), kasım ayı tüketici güven endeksinin önceki aya göre 0,6 oranında artarak 76,6 olduğunu duyurdu.

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Haber Merkezi DHA
Tüketici güveni kasım ayında arttı
Foto/arşiv

TÜİK'ten yapılan açıklamaya göre; TÜİK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası iş birliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 0,6 oranında arttı.

Ekimde 76,2 olan endeks, kasımda 76,6 oldu.
Hanenin maddi durumu endeksi yüzde 1,5 artarak 58,3, hanenin maddi durum beklentisi endeksi yüzde 0,5 azalarak 75,8, genel ekonomik durum beklentisi endeksi yüzde 3,4 artarak 80,5, dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi yüzde 1,2 azalarak 91,9 oldu.

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