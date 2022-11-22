Ekonomi VakıfBanka 560 milyon dolarlık sendikasyon kredisi
İŞ DÜNYASI

VakıfBank'a 560 milyon dolarlık sendikasyon kredisi

VakıfBank, 16 ülkeden 21 bankanın katılımıyla 222,5 milyon dolar ve 328 milyon avro olmak üzere toplam 560,3 milyon dolar tutarında sendikasyon kredisi temin etti.

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Haber Merkezi AA
VakıfBanka 560 milyon dolarlık sendikasyon kredisi
Foto/arşiv

VakıfBank açıklamasına göre, 367 gün vadeli kredinin dolar maliyeti SOFR yüzde 4,25, avro maliyeti ise euribor yüzde 4 seviyesinde gerçekleşti. Böylelikle Vakıfbank, geçen yılın aynı döneminde temin ettiği sendikasyon kredisini ticari bankalar arasındaki en yüksek oranla yenilemiş oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, yurt dışından temin ettikleri uluslararası kaynaklarla bankacılık sektörüne yön verirken milli ekonomiye de katkı sağladıklarını aktararak, "Özellikle global anlamda makro ekonomik zorlukların yaşandığı bu dönemde 560,3 milyon dolar tutarındaki yılın ikinci sendikasyon kredisini, Türk bankacılık sektöründeki ticari bankalar arasındaki en yüksek oranla yenileyen banka olmanın gururunu yaşıyoruz. Daha da önemlisi 2022 yılının tamamına bakıldığında, 1,5 milyar dolar tutarındaki sendikasyon kredilerimizin toplamını yüzde 97 ile en iyi oranda yenileyen banka konumundayız." ifadelerini kullandı.

Elde edilen bu başarının VakıfBank'ın muhabir bankalarla olan güçlü ilişkilerinin bir göstergesi olduğunu vurgulayan Üstünsalih, elde edilen sonuçların uluslararası piyasalarda VakıfBank'ın sağlam duruşunu ve Türkiye'ye duyulan güveni bir kez daha gözler önüne serdiğini belirtti.

Üstünsalih, "Söz konusu işleme, geçen yılın aynı döneminde gerçekleştirdiğimiz sendikasyon kredisinde yer almayan ve ikisi Orta Doğu'dan, ikisi Kıta Avrupası'ndan olmak üzere toplam 4 yeni bankanın daha katılmış olması memnuniyet vericidir. Bu vesileyle işlemimize destek veren tüm muhabir banka temsilcilerimize bir kez daha teşekkürlerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.

"Çevresel ve sosyal risklere ilişkin taahhütlerimizi artırıyoruz"

Abdi Serdar Üstünsalih, VakıfBank'ın sürdürülebilirlik stratejisi kapsamında tüm sendikasyon kredilerini sürdürülebilir sendikasyon kredisine dönüştürdüğünü bildirdi.

Yılın ikinci işleminin de yine iki farklı sürdürülebilirlik performans kriterini içerdiğini belirten Üstünsalih, şunları kaydetti:

"Bu alanda öncü ve yenilikçi bir banka olarak tüm süreçlerimize nüfuz etmiş olan sürdürülebilirlik anlayışımızı, sürdürülebilir finansman alanında da devam ettiriyoruz. Çevresel ve sosyal risklere ilişkin taahhütlerimizin bir göstergesi olarak, şubelerimizde devreye alınacak su arıtma sistemleri vasıtasıyla tüm banka lokasyonlarımızda plastik kullanımının minimuma indirilmesini ve buna ek olarak toplam sera gazı emisyonlarımızın yıllık yüzde 2 oranında azaltılmasını sendikasyon kredimizin performans kriterleri olarak belirledik. Önümüzdeki dönemlerde de sürdürülebilir bankacılık alanındaki uluslararası gelişmeler ışığında, ürünlerimizi çeşitlendirmeye ve Türk bankaları arasındaki öncü konumumuzu korumaya devam edeceğiz."

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