Barbaros Hayrettin Paşa Sismik Araştırma Gemisi Trabzon Limanı'ndan ayrıldı

Trabzon Limanına 2 Kasım 2022 günü demir atan Barbaros Hayrettin Paşa Sismik Araştırma Gemisi demirli kaldığı sürede burada lojistik ihtiyaçlarını karşıladı. Geminin Trabzon Limanından ayrılmasının ardından Karadeniz’de sismik araştırmalarını sürdüreceği öğrenildi. 84 metre boyunda ve 4 bin 711 groston ağırlığındaki geminin Filyos Limanı’na hareket ettiği bildirildi.
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Trabzon Limanı’na demir atan 84 metre boyunda ve 4 bin 711 groston ağırlığındaki geminin Trabzon’un Sürmene açıklarında petrol arama faaliyetinde bulunacağı öğrenildi.
Trabzon Limanına 2 Kasım.2022 günü demir atan Barbaros Hayrettin Paşa Sismik Araştırma Gemisi bir müddet daha Trabzon Limanı’nda demirli kalacağı ve bu süre zarfında burada lojistik ihtiyaçlarını karşılamaya devam edecek.
Geminin Trabzon Limanından ayrılmasına müteakiben Karadeniz’de sismik araştırmaları derinleştirileceği öğrenildi.
Öte yandan 2010-2011 yıllarında Sürmene-1 derin deniz sondaj kuyusu açılmış, yaklaşık 3 bin 500 metreye inildiğinde dönemin TPAO Genel Müdürünün çamur analizlerinden petrol emarelerine rastlandığı ifadeleri basında yer almıştı.
Bölgede Azerbeycan ve Romanya petrol kuşaklarının benzeri bir petrol kuşağına ulaşılabileceğine işaret ediliyor.
Türkiyenin Karadeniz sahillerinde daha önce petrol ve doğalgaz araması yaptığı ve açtığı kuyuların haritası
Öte yandan Türkiyenin karada ve denizde gaz ve petrol aramaları hız kesmeden sürüyor.
TPAO tarafından 2021 yılında 112 kuyunun sondajını tamamlandı. 2022 yılında ise 150 kuyunun sondajının tamamlanmasını hedefleniyor.
Çukurova petrol sahasında rezerv değeri yaklaşık 800 milyon dolar olan petrol keşfi bu yıl gerçekleştirildi.
Bölgedeki üretilebilir petrol rezervinin yaklaşık 8 milyon varil olduğu tahmin ediliyor.
Bunun yanı sıra Şırnak-Şehit Esma Çevik petrol sahası şu ana kadar 2022 yılında dünyada yapılmış en büyük ilk 10 keşif arasında yer alarak dikkat çekiyor.
TPAO, son yıllarda hem karada hem de denizde arama çalışmalarına ağırlık vererek, sadece 5 sene önce günlük 37 bin varil olan yurt içi hidrokarbon üretimini bugün itibarıyla 65 bin varil seviyelerine taşıdı.
Ayrıca kara alanlarında yapılan çalışmalarda son 3 yılda toplam 223 milyon varil petrol eş değeri yeni rezerv bulundu.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, kara alanlarında yapılan çalışmalarla son üç yılda 223 milyon varil petrole eşdeğer rezerv bulunduğunu kaydetti.
Söz konusu keşif miktarı şu anki piyasa koşullarında yaklaşık 21 milyar dolara denk geliyor. Ayrıca 223 milyon varillik petrol keşfi, Türkiye’nin 225 günlük tüketimini de karşılayabiliyor.
2023ün ilk çeyreği itibariyle Bakü-Tiflis-Ceyhan hattından taşınan petrol miktarının günlük 600 bin varilden 1 milyon varile çıkarılması hedefleniyor.
Trabzon'da petrol heyecanı: Barbaros Hayrettin Paşa 12 yıl önceki hikayeyi tamamlamaya hazırlanıyor
Denizlerdeki petrol ve doğalgaz aramalarında kullanılmak üzere satın alınan ve geçtiğimiz haftalarda Trabzon Limanı'na demir atan Barbaros Hayrettin Paşa Sürmene açıklarında petrol aramaya hazırlanıyor. Bölgede yaklaşık 12 yıl önce açılan derin deniz sondaj kuyusunda petrol emarelerine rastlanılmıştı.