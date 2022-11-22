Kripto piyasalarda kriz büyüyor: Bir şirket daha iflas bayrağını çekebilir
Kripto varlık piyasası zor durumdaki şirketlerin etkisiyle zor bir dönemden geçiyor. FTX'in gürültülü iflas sürecinin tozu yere inmeden bir şirketin daha iflas yolunda olduğu belirtildi. Dijital varlık aracı kurumu Genesis'in fon olmadan iflas bayrağını çekeceği ifade edildi.
FTX'te yaşananların ardından çekimleri askıya alan dijital varlık aracı kurumu Genesis'in fon olmadan iflas edeceği uyarısında bulunduğu belirtildi.
Bloomberg'e konuşan kaynaklar şirketin kredi birimi için yeni finansman arayışında olduğunu ve bu çabaların sonuçsuz kalması durumunda potansiyel yatırımcılarını iflas başvurusu yapacağı yönünde uyardığını belirtti.
Kaynaklar şirketin 1 milyar dolarlık fon arayışında olduğunu ifade etti. Şirketin bu fon arayışında şu ana kadar başarılı olamadığı ve başarısız girişiminde sektörün balinası Binance’in de kapısını çaldığı belirtildi.
FTX hesabında 175 milyon doları kalan Genesis 10 Kasım'dan itibaren çekimleri durdurmuştu.
Genesis sözcüsü derhal iflas başvurusunda bulunma yönünde bir planları olmadığını söyledi.
FTX'İN ARDINDAN GÜNDEME GELMİŞTİ
Şirket FTX krizinin ortaya çıkmasıyla çekimleri askıya alarak piyasadaki endişeleri bir kat daha artırmıştı.
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Geçici CEO olarak görev yapan Derar Islim'e göre para çekme talepleri, firmanın borç verme kolu olan Genesis Global Capital'deki mevcut likiditeyi aştı. Islim, Genesis'in yeni finansman sağlamak da dahil olmak üzere olası tüm seçenekleri araştırmak için danışmanlar tuttuğunu ve kredi verme işi için bir plan sunacağını söylemişti.
Genesis'in spot ve türev alım satım ve saklama işlerinin "tamamen faal durumda kalacağını" söyleyen Islim'e göre, mevcut durum yalnızca borç verme işini etkileyecek.