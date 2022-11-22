Kripto piyasalarda kriz büyüyor: Bir şirket daha iflas bayrağını çekebilir

FTX'te yaşananların ardından çekimleri askıya alan dijital varlık aracı kurumu Genesis'in fon olmadan iflas edeceği uyarısında bulunduğu belirtildi.

Bloomberg'e konuşan kaynaklar şirketin kredi birimi için yeni finansman arayışında olduğunu ve bu çabaların sonuçsuz kalması durumunda potansiyel yatırımcılarını iflas başvurusu yapacağı yönünde uyardığını belirtti.

Kaynaklar şirketin 1 milyar dolarlık fon arayışında olduğunu ifade etti. Şirketin bu fon arayışında şu ana kadar başarılı olamadığı ve başarısız girişiminde sektörün balinası Binance’in de kapısını çaldığı belirtildi.

Genesis

FTX hesabında 175 milyon doları kalan Genesis 10 Kasım'dan itibaren çekimleri durdurmuştu.

Genesis sözcüsü derhal iflas başvurusunda bulunma yönünde bir planları olmadığını söyledi.

FTX'İN ARDINDAN GÜNDEME GELMİŞTİ

Şirket FTX krizinin ortaya çıkmasıyla çekimleri askıya alarak piyasadaki endişeleri bir kat daha artırmıştı.

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Geçici CEO olarak görev yapan Derar Islim'e göre para çekme talepleri, firmanın borç verme kolu olan Genesis Global Capital'deki mevcut likiditeyi aştı. Islim, Genesis'in yeni finansman sağlamak da dahil olmak üzere olası tüm seçenekleri araştırmak için danışmanlar tuttuğunu ve kredi verme işi için bir plan sunacağını söylemişti.

Genesis'in spot ve türev alım satım ve saklama işlerinin "tamamen faal durumda kalacağını" söyleyen Islim'e göre, mevcut durum yalnızca borç verme işini etkileyecek.

FOTOĞRAF 16 Aralık ayında Sam Bankman-Fried, kripto para birimlerinin neden 2008 küresel mali krizinde teslim olan büyük yatırım bankalarının önüne geçemeyeceği konusunda Kongre önünde ifade verdi. Kripto para borsası şirketi FTXin 30 yaşındaki kurucusu ve CEOsu Sam Bankman-Fried 2008 krizi hakkında Her şey çökene kadar bu sistemde ne kadar risk olduğunu kimse bilmiyordu ifadelerini kullanmıştı. Aralık 2021de ABD Kongresine bilgilendirme için çağrılan Bankman-Fried “Bunu bugün FTX veya diğer büyük kripto para birimlerinde olanlarla karşılaştırırsanız, tutulan pozisyonlar hakkında tam bir şeffaflık var. Uygulanan sağlam, tutarlı bir risk çerçevesi var iddiasında bulunmuştu. Aradan bir yıl geçmeden FTX iflasını verdi, CEO Sam Bankman-Fried 24 saat içerisinde kişisel servetinin yüzde 94ünü kaybetti. Başka bir ifadeyle Bankman-Fried, yatırımcının kriptoya olan güvenini belki de kalıcı olarak sarsan baş döndürücü olaylarda kendi Lehman Brothers anını yaşadı. Bloomberg servet endeksine göre Bankman-Friedin net değeri neredeyse bir gecede 16 milyar dolardan 980 milyon doların altına düştü. Yatırımcılar, daha büyük ve rakip bir kripto para borsası olan Binancein finansal istikrarıyla ilgili endişelerini dile getirmesinin ardından Bahama merkezli FTXten kaçmaya başladı. FTXin hesaplarından üç gün içinde tahmini 6 milyar dolar (110 milyar liradan fazla)) çekildi. Binancein CEOsu Changpeng Zhao, firmasındaki sorunları gidermeye yönelik bir girişim olabileceğini iddia ettiği korkuları artırdı. Binance daha sonra çöküşü önlemek için rakibini satın almak için bağlayıcı olmayan bir söz verdi, ancak FTX defterlerini inceledikten sonra aniden anlaşmadan çekildi. Binance, FTXi müşteri fonlarını yanlış kullanmakla suçladı ve FTXin şirket içi kripto para biriminin değerinin yüzde 80ini silen kurumsal yönetişimle ilgili sorunları gösterdi. Çöküş, kripto yatırımcıları arasında paniğe yol açtı ve Bitcoin ile Etherin değerinin bir günde yaklaşık yüzde 20 oranında düştüğünü gördü. Fonun en büyük yatırımcılarından biri olan Sequoia Capital, Çarşamba günü yazdığı bir mektupta FTXte tuttuğu 213 milyon doları esasen değersiz bulduğunu söyledi. Kanadanın üçüncü en büyük emeklilik fonu olan Ontario Teachers Pension Plan da dahil olmak üzere FTXe önemli bahisler koyan diğer yatırımcılar da büyük kayıplar gördü. FTXin, 2 milyar dolara kadar müşteri fonunun ortadan kaybolmasının ardından ABD ve Bahamalardaki yetkililer tarafından soruşturma altında olduğu bildiriliyor. Bu yılın başlarında mali sıkıntıya düşen bir dizi şirketin desteklenmesine yardım ederek bir kripto kurtarıcısı olarak selamlanan Bankman-Fried, Perşembe günü bir özür yayınladı. Bankman-Fried Twitterdan yaptığı açıklamada Üzgünüm. En büyük şey bu. Berbat ettim ve daha iyisini yapmalıydım ifadelerini kullandı.Cuma günü FTX Trading ve Alameda , Delaware mahkemelerinde iflas başvurusu yaptı ve Bankman-Fried CEOluk görevinden istifa etti.Bu yıl, Celsius ve Voyager dahil olmak üzere birkaç kripto para borsasının ve token Luna ve terraUSDnin ölümüne tanık olurken, Bitcoin ve Ether gibi daha köklü kripto paraların değeri diğer varlık sınıflarıyla birlikte düştü.Bununla birlikte, FTX daha istikrarlı para birimlerinden biri olarak görülüyordu ve onun zengin kurucusu ünlüler ve politikacılar tarafından desteklendi.Bankman-Fried, 2022 ara dönemi boyunca Demokratlara on milyonlar bağışlarken, FTX Miami Heatin basketbol stadyumunun isim haklarını satın aldı. Kripto para piyasasını sarsan çöküş: Bir gecede 16 milyar dolar kaybetti Kripto para piyasalarına yılın başından bu yana yaşanan Luna, BlockFi ve Celsius vakalarına bir yenisi de dünyaca ünlü kripto para borsası FTX'in iflasa sürüklenmesiyle eklendi. Yaşanan çöküş ile merkezi borsalara olan güven iyice sarsılırken, FTX CEO'su Sam Bankman-Fried'ın serveti de bir gecede 17 milyar dolardan 1 milyar doların altına geriledi. İşte FTX'te çöküşe giden süreç.. BiP'te paylaş

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