Tüketici güveni mayıs ayında yükseldi

Ocak ayından bu yana her ay en az iki kez zamlanan kırmızı et fiyatları aylar sonra ilk kez düştü. Sene başından bu yana yüzde 110’u aşkın zamlanan fiyatlar, son haftalarda yüzde 8-10 civarında geriledi. Peki bayram öncesi fiyatlar düşecek mi? Konuyla ilgili uzman isim et fiyatlarında artışı durduran 4 nedeni açıkladı.