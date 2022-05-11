Ekonomi TÜMOSANdan ilk çeyrekte 97 milyon TL net kar
TÜRKİYE EKONOMİSİ

TÜMOSAN’dan ilk çeyrekte 97 milyon TL net kâr

TÜMOSAN, bağımsız denetim raporlarına göre, 2022 yılının ilk çeyreğinde hasılatını bir önceki yılın aynı dönemine göre 247 milyon TL arttırdı ve 97,2 milyon TL net kâr elde etti.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
TÜMOSAN’dan ilk çeyrekte 97 milyon TL net kar
Halim Tosun

TÜMOSAN’dan yapılan açıklamaya göre, 2022’nin ilk 3 ayında, şirketin hasılatı 512 milyon TL olarak gerçekleşti. Yine ilk çeyrekte şirketin aktif büyüklüğü geçen yılın aynı dönemine göre %52 artarak 2,3 milyar TL’ye ulaştı.

  • Açıklamada görüşlerine yer verilen TÜMOSAN Genel Müdürü Halim Tosun, “TÜMOSAN’ın 2021-2025 stratejik planında yer alan yatırım ve verimlilik hedeflerinin 2021 yılının ikinci yarısındaki olumlu sonuçlarını 2022’nin ilk çeyreğinde de görmek mutluluk verici” dedi. 2022 ve 2023 yılının sektörlerimiz için yeni fırsatlar doğuracağını belirten Tosun, “Ülkemiz ekonomisine olan güvenimiz hiç eksilmedi. 2021 yılının son çeyreğinde başladığımız yatırımlarımız artarak devam edecek” dedi.

Tüm dünyada etkisini gösteren salgın ve buna bağlı olarak yaşanan tedarik, lojistik ve üretim problemlerinin yanında Rusya-Ukrayna krizinin zaten yüksek seyreden emtia ve enerji fiyatlarına olan olumsuz etkisinin daha çok hissedilmeye başlandığını ifade eden Tosun, bu durumun geçici olduğu inancını taşıdığını söyleyerek, “Ülkemiz bu küresel krizden önemli fırsatlar elde ederek ve daha da güçlenerek çıkacak. Buna paralel olarak ortaya çıkan yatırım fırsatlarını şirket olarak daha efektif değerlendireceğiz ve ülke ekonomisine ve istihdama katkı yapmaya devam edeceğiz” dedi.

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