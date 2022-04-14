TÜMOSAN ve Castrol’den 2 yıllık yeni anlaşma

Türkiye’nin ilk yerli traktör markalarından ve geliştirdiği araçlarla çiftçilerin üretimdeki büyük destekçilerinden TÜMOSAN ile dünyanın önde gelen madeni yağ üreticilerinden Castrol, 2002 yılından bu yana süren iş birliklerini geliştirerek 2 yıllık yeni bir anlaşma imzaladı. Anlaşma ile Castrol, TÜMOSAN’da yapılacak araştırma-geliştirme çalışmalarında rol alırken, ilk dolum ve satış sonrası Türkiye çapındaki 387 yetkili serviste gerçekleştirilecek bakımlardaki ürün talebini de karşılamayı hedefliyor.

FOTOĞRAF 6 TÜMOSAN) Genel Müdürü Halim Tosun, ​8-12 Mart'ta düzenlenen Konya 18. Uluslararası Tarım, Tarımsal Mekanizasyon ve Tarla Teknolojileri Fuarı'na 20 ülkeden 461 firmanın katıldığını belirtti.<br><br>TÜMOSAN'ın traktör, zirai ekipman ve AR-GE standında ürünlerini sergilediği fuarda kendilerini evlerinde hissettiklerini vurgulayan Tosun, burada Türk mühendislerinin imzasını taşıyan ürünlere yer verdiklerini söyledi. Tosun, tarım sektöründe yeni gelişmelere açık olan ziyaretçilerin fuara yoğun ilgi gösterdiğini, ilgiden memnun olduklarını dile getirdi. TÜMOSAN'ın yıllık 75 bin motor üretme kapasitesi olduğuna dikkati çeken Tosun, aynı zamanda 45 bin civarında traktör üretim kapasiteleri bulunduğunu ifade etti.<br><br>Türkiye'deki toplam ruhsata bağlanan traktör sayısının geçen yıl 70 bin civarında olduğunu anlatan Tosun, 2022'de de yine aynı rakamların yakalanacağını düşündüklerini söyledi. TÜMOSAN'ın yeni bahçe ve tarla traktörü görücüye çıktı<br><br>Tarım ekonomisinin önemine işaret eden Tosun, sözlerini şöyle sürdürdü:<br><br>\"Türkiye'de ekilebilir alanların büyük bir çoğunluğunun ekilemediğini ama önümüzdeki yıllarda tarımın önemli hale gelmesiyle bunların ekilebileceğini düşünüyoruz. Biz de bu anlamda çalışmalarımıza devam ediyoruz. Şu anda fuar alanında 36 traktörümüzle yerimizi aldık. Bunların hepsi yerli ve milli dediğimiz, yüzde 93-97 arasında yerlilik oranına sahip traktörlerimiz. Yeni bahçe ve tarla modelimizle fuarda yerimizi aldık. Bunu çiftçilerimizin beğenisine sunduk. Türkiye'deki traktör ihtiyacının yarısını karşılayacak şekilde üretim kapasitemiz var. Tarım alanlarının tamamının devreye girmesiyle de bu kapasiteyi kullanmış olacağız.\" \"Anadolu çiftçisi, TÜMOSAN'ı 'Anadolu boğası' olarak adlandırıyor\"<br><br>Tosun, Türkiye'de son 5 yıla göre traktör ruhsat ve satışında ikinci sırada yer aldıklarına değinerek, \"Türkiye'de faaliyet gösteren yerli ve yabancı sermaye olarak 20'nin üzerinde firma var. Şu anda yüzde 10-12 arasında pazarımızla ikinci sıradayız.\" diye konuştu. Tarla ve bahçe serisi, üstün teknolojili ve konforlu traktörlerin iddialı olduğunu anlatan Tosun, şöyle devam etti:<br><br>\"TÜMOSAN'ın tüm modelleri önemli. Anadolu çiftçisi, TÜMOSAN'ı 'Türk boğası' veya 'Anadolu boğası' olarak adlandırıyor. Bunu niye söylüyor? TÜMOSAN hem motor gücü hem de yakıt tasarrufu anlamında diğer markalara nazaran daha üstün performans gösteriyor. Yerli olmasının avantajı TÜMOSAN'ın Türkiye'de şu anda 86 bayisi, paydaşı var. Onları iş ortağımız sayıyoruz. Ayrıca hizmet veren 41 yedek parça bayisi ve 380 de servisimiz var. Yani müşterinin her an hizmetinde olan servislerimiz var. Bu hizmet ağıyla da memnuniyeti sağlıyoruz. Müşteri memnuniyeti yüzde 85'in üzerinde.\" TÜMOSAN traktör satışında pazar payını artırmayı hedefliyor TÜMOSAN Motor ve Traktör Sanayi AŞ (TÜMOSAN) Genel Müdürü Halim Tosun, Türkiye'deki traktör ihtiyacının yarısını karşılayacak üretim kapasitelerinin olduğunu söyledi.



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TÜRKİYE’NİN DÖRT BİR KÖŞESİNE ULAŞACAK

TÜMOSAN Genel Müdürü Halim Tosun, kalitesiyle araç sahiplerinin beğenisini ve takdirini kazanmış Castrol madeni yağlarını Türkiye’nin dört bir köşesindeki müşterilerle buluşturmayı ve onlara daha kaliteli, üstün performans sağlayan bir yol deneyimi sunmayı amaçladıklarını söyledi. Tosun, “TÜMOSAN olarak yenilikçi hizmet anlayışımızı daha fazla noktada tüketicilerimizle buluşturacak, kaliteli hizmet anlayışımızla müşterilerimize değer katmaya devam edeceğiz. Yaptığımız bu anlaşma da her zaman kaliteli hizmet sözümüzün önemli bir örneğidir” diye konuştu.

İŞ BİRLİĞİNİ SÜRDÜRMEKTEN MUTLUYUZ

Castrol Türkiye, Ukrayna ve Orta Asya Direktörü Ayhan Köksal, TÜMOSAN ile iş birliklerini devam ettirmekten dolayı mutlu olduklarını söyledi. Köksal, “TÜMOSAN’ın ürettiği, zorlu koşullarda çalışan taşıt ve ekipmanın önemli parçalarının korunabilmesi için en doğru yağın kullanılarak araçların uzun süre ilk günkü performanslarını sürdürmelerine yardımcı oluyoruz. Ayrıca yeni nesil traktörlerin motorlarında kullanılacak madeni yağların geliştirilmesi konusunda da birlikte çalışıyoruz” dedi.

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