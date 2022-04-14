TÜMOSAN ve Castrol’den 2 yıllık yeni anlaşma

Türkiye’nin ilk yerli traktör markalarından ve geliştirdiği araçlarla çiftçilerin üretimdeki büyük destekçilerinden TÜMOSAN ile dünyanın önde gelen madeni yağ üreticilerinden Castrol, 2002 yılından bu yana süren iş birliklerini geliştirerek 2 yıllık yeni bir anlaşma imzaladı.
Türkiye’nin ilk yerli traktör markalarından ve geliştirdiği araçlarla çiftçilerin üretimdeki büyük destekçilerinden TÜMOSAN ile dünyanın önde gelen madeni yağ üreticilerinden Castrol, 2002 yılından bu yana süren iş birliklerini geliştirerek 2 yıllık yeni bir anlaşma imzaladı. Anlaşma ile Castrol, TÜMOSAN’da yapılacak araştırma-geliştirme çalışmalarında rol alırken, ilk dolum ve satış sonrası Türkiye çapındaki 387 yetkili serviste gerçekleştirilecek bakımlardaki ürün talebini de karşılamayı hedefliyor.
TÜMOSAN Genel Müdürü Halim Tosun, kalitesiyle araç sahiplerinin beğenisini ve takdirini kazanmış Castrol madeni yağlarını Türkiye’nin dört bir köşesindeki müşterilerle buluşturmayı ve onlara daha kaliteli, üstün performans sağlayan bir yol deneyimi sunmayı amaçladıklarını söyledi. Tosun, “TÜMOSAN olarak yenilikçi hizmet anlayışımızı daha fazla noktada tüketicilerimizle buluşturacak, kaliteli hizmet anlayışımızla müşterilerimize değer katmaya devam edeceğiz. Yaptığımız bu anlaşma da her zaman kaliteli hizmet sözümüzün önemli bir örneğidir” diye konuştu.
İŞ BİRLİĞİNİ SÜRDÜRMEKTEN MUTLUYUZ
Castrol Türkiye, Ukrayna ve Orta Asya Direktörü Ayhan Köksal, TÜMOSAN ile iş birliklerini devam ettirmekten dolayı mutlu olduklarını söyledi. Köksal, “TÜMOSAN’ın ürettiği, zorlu koşullarda çalışan taşıt ve ekipmanın önemli parçalarının korunabilmesi için en doğru yağın kullanılarak araçların uzun süre ilk günkü performanslarını sürdürmelerine yardımcı oluyoruz. Ayrıca yeni nesil traktörlerin motorlarında kullanılacak madeni yağların geliştirilmesi konusunda da birlikte çalışıyoruz” dedi.