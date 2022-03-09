TÜMOSAN üretti: Türk jetleri yerli motorla piste güvenle iniyor

\"Geleneksel çizgiler ile yüksek donanımı buluşturmaya devam ediyoruz\"<br><br>81 Premium Serisinin lansmanını gerçekleştiren TÜMOSAN, 81.100 (95 HP) ve 81.110 (105 HP) modelleri ile ürünlerini çiftçilerin beğenisine sundu. Ürün ile ilgili bilgi veren Halim Tosun, şunları söyledi:<br><br>\"TÜMOSAN motorlu 95 ve 105 HP motor gücü seçenekleri ve 16 ileri-16 geri Hi-Lo vites seçeneğine sahip TÜMOSAN transmisyonu ile 81 Premium Serisi aynı zamanda standart olarak sunulan PowerShuttle ve vites kolu üzerinden vites değişimine imkan veren el debriyajı ile çiftçilerin kullanımını kolaylaştıran çözümler sunuyoruz. 4 bin kilogram kaldırma kapasitesi, 6 adet hidrolik çıkış ve standart olarak sunulan hidrolik orta kol ile beraber elektronik çeki kontrol sistemine sahip olan 81 Premium Serisi, yüksek donanıma sahip 4wd ve kabin klimalı model seçenekleri ile çiftçiler ile buluşmaya hazır.<br><br>Dört silindirli olarak uzun yıllardır çiftçiler ile buluşan 8000 ve 8100 serisi ailesine 3 silindirli olarak 8065 (65 HP) ve 8170 (65 HP) modelleri de ekledik. Klasik ve modern dizayna sahip 3 silindirli model seçenekleri ile çiftçilerin her ihtiyacını karşılamaya yönelik ürün gamını artırmaya devam ediyoruz. Geçtiğimiz yılın sonlarında üreticilerin istekleri doğrultusunda piyasaya çıkardığımız yeni kabin ve donanıma sahip tarlaların vazgeçilmez klasiği 8000 serisinin 8005 (105 HP) modelini de fuarda sergiliyoruz. Çiftçilerin klasik dizayna sahip traktör modellerine olan ilgisi karşısında geleneksel çizgiler ile yüksek donanımı buluşturmaya devam ediyoruz.\"