Ekonomi TÜMOSAN üretti Türk jetleri yerli motorla piste güvenle iniyor
SAVUNMA SANAYİ

TÜMOSAN üretti: Türk jetleri yerli motorla piste güvenle iniyor

TÜMOSAN Motor ve Traktör Sanayi AŞ (TÜMOSAN) Genel Müdürü Halim Tosun, şirketin üretimi olan uçak durdurma sistemlerinin jet ve uçakların kısa pistlerde güvenli durmasını sağladığını belirtti.

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Haber Merkezi AA
TÜMOSAN üretti: Türk jetleri yerli motorla piste güvenle iniyor
Halim Tosun

TÜMOSAN Genel Müdürü Halim Tosun, KTO-TÜYAP Konya Uluslararası Fuar Merkezi'nde, askeri ve sivil alanda kullanılan kara ve deniz araçlarının motor ihtiyaçlarını karşılamak için yürüttüğü çalışmalarla TÜMOSAN'ın savunma sanayine hizmet üreten şirket olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının hizmetine sundukları özel maksatlı, taktik tekerlekli zırhlı araçlarda kullanılacak TÜMOSAN'ın TMSN X7 motoru olduğunu belirten Tosun, 2022 Ağustos sonu itibarıyla araç üstü testlerle sürecin tamamlanacağını dile getirdi.

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Tosun, 2023'ün başında seri üretime geçmiş olacaklarını belirterek, 2023'ten sonra 530 beygir ve altı güçlerde Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde olan birçok zırhlı araçta TÜMOSAN motorunun görülebileceğini ifade etti.

TÜMOSAN'ın Uçak Durdurma Sistemleri jet ve uçakların kısa pistlerde güvenli durmasını sağlıyor

TÜMOSAN'ın üretimi "uçak durdurma sistemleri geri sarma motoru"nun Hava Kuvvetleri Komutanlığınca kullanıldığını anlatan Tosun, şu bilgileri verdi:

  • "Geçen yıl 60'ını Hava Kuvvetleri Komutanlığının hizmetine sunduk. Şu anda kullanılıyor. Söz konusu sistemin muadili ithaldi, yerlisi bulunmamaktaydı. Bu alanda da yabancı bir firmanın yerli ikamesini gerçekleştirdik. İnşallah devam eden süreçte de başka yabancı ürünlerin yerli ikamesi konusunda çalışmalarımızı sürdüreceğiz."

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"Üretiminizi güçlü tutuyorsanız kuvvetlisiniz"

Tosun, şirketin üretimi 6 silindirli marin motorun Milli Savunma Bakanlığı Tersaneler Genel Müdürlüğü bünyesinde Gölcük Tersanesi'nde itici-çekici teknelerde kullanıldığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

  • "Yüksek güçlü gemilerde değil, o konuda çalışmalar devam ediyor ama daha küçük ölçekli çekici-itici unsurlarda TÜMOSAN motorlarını görebileceksiniz. Burada yerli ve millilik önemli. Yani Ukrayna-Rusya savaşında görüyorsunuz, üretiminiz varsa güçlüsünüz. Dışarıdan tedarik ile olmuyor. Eğer üretiyorsanız, üretiminizi güçlü tutuyorsanız, kuvvetlisiniz. O yüzden Türkiye'nin bu alanda güce ihtiyacı var. Ülkenin yerli üretime, mühendisine ve çalışanına ihtiyacı var, TÜMOSAN olarak bunu yapıyoruz."

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Forklift üretimine başladıklarına değinen Tosun, şöyle konuştu:

  • "TÜMOSAN 2017'de başlattığı özgün forklift çalışmasında; pazardaki mevcuda göre yüksek yerlilik oranına sahip, tamamı yerli motor içeren, TÜMOSAN mühendislik, tasarım, üretim ve marka kalitesini barındıran, müşterinin ihtiyaçlarına cevap verebilen, bakım ve işletme maliyeti düşük, ergonomik ve konforlu çalışma ortamı sunan, bakım ve idamesi kolay, son teknolojik alt sistemleri bünyesinde barındıran ve teknolojik gelişmeye açık, yaygın servis ağıyla ürün destek programı sunan bir ürün ailesi hedeflemiş ve oluşturulan prototipler ile kalifikasyon testleri tamamlanmıştır."

Jeneratörde ilk ürün yakın zamanda seri üretime geçecek

Jeneratör üretimi konusunda belli bir kademeye geldiklerini anlatan Tosun, "Jeneratör projelerinde S8000 mekanik motorları ile muhtelif alternatör çeşitleri kullanılarak 80-100 kva seviyelerinde prototipler gerçekleştirildi. Test ve kalifikasyon süreçlerinin tamamlandı. Çalışmalar, TÜMOSAN'ın geliştirdiği yeni nesil motorlar ile entegre şekilde devam ediyor. İlk ürün ailesi yakın zamanda seri üretime geçecek" diye konuştu.

Konya Tarım Fuarı'nda yüzde 100 Türk mühendisliği imzası
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TÜMOSAN pandemi nedeniyle iki senedir gerçekleştirilemeyen, Türkiye'nin en büyük, dünyanın ise sayılı fuarları arasında gösterilen, bu sene 18.'si düzenlenen Konya Tarım Fuarı'na hem tarım makineleri hem de Ar-Ge standı ile katılım sağlıyor.<br>
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20 ülkeden 461 firmanın katılım göstereceği fuar ile alakalı TÜMOSAN Genel Müdürü Halim Tosun, yerli ve milli gücün etkisini tekrar göstereceklerini belirterek, \"Bizler için önem teşkil eden, kendimizi evimizde hissettiğimiz, 18. Uluslararası Tarım, Tarımsal Mekanizasyon ve Tarla Teknolojileri Fuarı'nda, TÜMOSAN olarak traktör, zirai ekipman ve Ar-Ge standımızla, yüzde yüz Türk mühendisliği imzası taşıyan ürünlerimizi ve çalışmalarımızı sergiliyoruz\" açıklamasında bulundu.
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\"Geleneksel çizgiler ile yüksek donanımı buluşturmaya devam ediyoruz\"<br><br>81 Premium Serisinin lansmanını gerçekleştiren TÜMOSAN, 81.100 (95 HP) ve 81.110 (105 HP) modelleri ile ürünlerini çiftçilerin beğenisine sundu. Ürün ile ilgili bilgi veren Halim Tosun, şunları söyledi:<br><br>\"TÜMOSAN motorlu 95 ve 105 HP motor gücü seçenekleri ve 16 ileri-16 geri Hi-Lo vites seçeneğine sahip TÜMOSAN transmisyonu ile 81 Premium Serisi aynı zamanda standart olarak sunulan PowerShuttle ve vites kolu üzerinden vites değişimine imkan veren el debriyajı ile çiftçilerin kullanımını kolaylaştıran çözümler sunuyoruz. 4 bin kilogram kaldırma kapasitesi, 6 adet hidrolik çıkış ve standart olarak sunulan hidrolik orta kol ile beraber elektronik çeki kontrol sistemine sahip olan 81 Premium Serisi, yüksek donanıma sahip 4wd ve kabin klimalı model seçenekleri ile çiftçiler ile buluşmaya hazır.<br><br>Dört silindirli olarak uzun yıllardır çiftçiler ile buluşan 8000 ve 8100 serisi ailesine 3 silindirli olarak 8065 (65 HP) ve 8170 (65 HP) modelleri de ekledik. Klasik ve modern dizayna sahip 3 silindirli model seçenekleri ile çiftçilerin her ihtiyacını karşılamaya yönelik ürün gamını artırmaya devam ediyoruz. Geçtiğimiz yılın sonlarında üreticilerin istekleri doğrultusunda piyasaya çıkardığımız yeni kabin ve donanıma sahip tarlaların vazgeçilmez klasiği 8000 serisinin 8005 (105 HP) modelini de fuarda sergiliyoruz. Çiftçilerin klasik dizayna sahip traktör modellerine olan ilgisi karşısında geleneksel çizgiler ile yüksek donanımı buluşturmaya devam ediyoruz.\"
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Son yıllarda pazar beklentileri bahçe grubu ürünlerinde, 4 silindirli motora sahip traktör modellerine yoğunlaşılması ile birlikte TÜMOSAN bahçe grubu ürün gamına, 52L serisini dahil ederek yeni bir soluk kazandırdı. 52L serisi güçlü ve verimli TÜMOSAN motoru, 3 ve 4 silindirli seçenekleri ile çiftçilerin beğenisine sunuldu. TÜMOSAN, yeni 4 silindirli bahçe grubu 52L Serisi traktör modelleri de fuarda yerini aldı.<br><br>TÜMOSAN, tarım sektöründeki teknolojik ve kullanıcı dostu ürün geliştirme çalışmalarının yanı sıra, askeri ve sivil amaçlı platformlara ait, başta alt sistemler olmak üzere, var olan güncel teknolojik altyapıyla, söz konusu ürünlerin yerlilik oranının artırılması ve ürünlerin etkin bir şekilde millileştirilmesi hedefiyle projeler geliştirmeye devam ediyor.
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18. Konya Fuarı'na özel olarak bu sene Ar-Ge çalışmalarının da sergileneceği ayrı bir stant oluşturan TÜMOSAN; başarılı şekilde seri üretimi gerçekleştirilen S8000 Marin Motorunu, TMSN 7.5 ve TMSN 5.4 dizel motorlarını, Traktör Elektronik Kontrol Ünitelerini, Savunma Sanayi Başkanlığı ve SDT Uzay ve Savunma Teknolojileri arasında imzalanan ve teslimatları gerçekleştirilen Uçak Durdurma Sistemini ve 3,5 ton kaldırma kapasitesine sahip forkliftini söz konusu stantta sergiliyor.<br><br>\"İşimizin odağına her zaman yerli ve milli teknolojiyi alıyoruz\"<br><br>Özellikle çağın gerektirdiği teknolojik alt yapının mevcut ürün gamına yansıtılması konusunda hummalı çalışmalar sürdürüldüğünü belirten Tosun, “Yeni Nesil Traktör Geliştirme Projelerimiz, Konvansiyonel-Hibrit ve Elektrikli Platformlar, Yeni Nesil Motor ve Transmisyon Projelerimiz bu çalışmalarımıza örnek teşkil ediyor. Biz işimizin odağına her zaman yerli ve milli teknolojiyi alıyoruz. Her ürünün arkasında Türk mühendislerinin becerisi, yerli teknoloji katkısı ve aynı zamanda bu teknolojinin etkin şekilde kullanması yer alıyor\" şeklinde konuştu.<br>
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Halihazırda 48 beygirden 125 beygire kadar Stage III-A dizel motor üretimi gerçekleştirdiklerini söyleyen Tosun, “Piyasada yaklaşık 300 bin civarında bahsetmiş olduğumuz 3 ve 4 silindirli motorlarımız kullanılmakta. Şu aşamada AR-Ge çalışmalarımızın meyvesi olarak yeni nesil 4 ve 6 silindirli içten yanmalı motorlarımız da mevcut, 530 beygir seviyesine kadar içten yanmalı motor üretebiliyoruz. Savunma Sanayi Başkanlığı'mızla, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'mızla ve çeşitli kamu kurumlarıyla iş birlikteliklerimiz sürmekte. Aynı zamanda Savunma Sanayi Başkanlığı'nın Özel Maksatlı Taktik Tekerlekli Zırhlı Araçlar (ÖMTTZA) projesinde 6 silindirli motor tedariki gerçekleştireceğiz, bu ilk defa yerli ve milli bir motorun Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine girmesi anlamına gelmektedir\" dedi.<br><br>Yerli forklift projeleri hakkında da bilgi veren Tosun, “TÜMOSAN 2017 yılında başlattığı özgün forklift çalışmasında, pazardaki mevcut forkliftlere göre yüksek yerlilik oranına sahip, TÜMOSAN mühendislik, tasarım, üretim ve marka kalitesini barındıran, müşterinin ihtiyaçlarına cevap verebilen, bakım ve işletme maliyeti düşük, ergonomik ve konforlu çalışma ortamı sunan, bakım ve idamesi kolay, son teknolojik alt sistemleri bünyesinde barındıran ve teknolojik gelişmeye açık, yaygın servis ağı ile ürün destek programı sunan bir ürün ailesi hedeflemiş ve oluşturulan prototipler ile kalifikasyon testleri tamamlanmıştır\" ifadelerini kullandı.
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\"Yeni talepleri karşılamak üzere kolları sıvadık\"<br><br><br>Tosun ayrıca, çalışmaların başlangıç olarak 3,5 ton ve 5 ton seviyelerine odaklanmış olduğunu ve ilgili modellerin 2022 yılı içerisinde seri üretime geçmesinin planlandığını aktardı. Devam eden ve tamamlanan çok sayıda proje olduğunu hatırlatan Tosun, “Savunma Sanayi Başkanlığı ve SDT Uzay ve Savunma Teknolojileri arasında imzalanan Uçak Durdurucu Sistemler (Sabit Kanca, Ağ Bariyer ve Mobil UDS) Projesi kapsamında, Uçak Durdurucuların Geri Sarma Motorlarını, TÜMOSAN olarak ürettik ve teslimatlarını başarılı bir şekilde gerçekleştirdik. 2022 yılında ise yeni talepleri karşılamak üzere kolları sıvadık\" diye konuştu.
Konya Tarım Fuarı'nda yüzde 100 Türk mühendisliği imzası
TÜMOSAN, Konya 18. Uluslararası Tarım, Tarımsal Mekanizasyon ve Tarla Teknolojileri Fuarı'nda hem traktör ve zirai ekipman hem de Ar-Ge standında ürün ve ekipmanlarını sergiliyor. TÜMOSAN Genel Müdürü Halim Tosun, yerli ve milli gücün etkisini tekrar göstereceklerini belirterek, "Bizler için önem teşkil eden, kendimizi evimizde hissettiğimiz, 18. Uluslararası Tarım, Tarımsal Mekanizasyon ve Tarla Teknolojileri Fuarı'nda, TÜMOSAN olarak traktör, zirai ekipman ve Ar-Ge standımızla, yüzde yüz Türk mühendisliği imzası taşıyan ürünlerimizi ve çalışmalarımızı sergiliyoruz" dedi.
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