Ekonomi Türk ilaç firmasının ilk formülasyonları Avrupa raflarında yerini alıyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Türk ilaç firmasının ilk formülasyonları Avrupa raflarında yerini alıyor

TBY Holding iştiraklarından Kaiser İlaç, lisans haklarına sahip olduğu dokuz formülasyonu Avrupa'da satışa sunmak üzere Alman üretici Plantafood Medical GmbH ile anlaşma safhasında olduklarını açıkladı. Kaiser İlaç CEO'su Ömer Akkaş, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Daha önce grubumuzun Bosna Hersek'e bir teknoloji transfer çalışması olmuştu fakat tüm Avrupa Birliği'nde ruhsatlanmış olacak formüllerimiz ilk Türk patentli olarak Avrupa'ya açılmış biyosötik ve önleyici hekimlik konseptinde geliştirilmiş ürünler olacak. Bu da bize büyük gurur vermekte" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
Türk ilaç firması Kaiser İlaçın ilk formülasyonları Avrupa raflarında yerini alıyor | TBY Holding Ömer Akkaş açıkladı: Yakında Almanya raflarında
Kaiser İlaç CEO'su Ömer Akkaş

TBY Holding iştiraklarından Kaiser İlaç tarafından yapılan açıklamada, daha önce ilgili buluşların lisans haklarını buluş sahipleri Erdal Can Alkoçlar ve Metehan Yeşil'den aldıkları bir anti-enflamatuar, bir bronkodilatif, bir anti-karsinojenik, üç antiviral, bir antidiyabetik, bir antidepresif ve bir anti-obezitik formülasyonunu Avrupa raflarına koymak üzere Alman üretici Plantafood Medical GmbH ile anlaşma safhasında oldukları ifade edildi.

"2023 sonuna kadar Avrupa raflarına koymak için emin adımlarla ilerliyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaiser İlaç Üst Yöneticisi (CEO) Ömer Akkaş, TBY Holding tarafından ortaya konan ve patentlerinin mucitleri Erdal Can Alkoçlar ile Metehan Yeşil’in olduğu toplam 40 besin takviyesi ve geleneksel bitkisel tıbbi ürün (GBTÜ) muadili formülasyonu 2023 sonuna kadar Avrupa raflarına koyma vizyonu çerçevesinde emin adımlarla ilerlediklerini belirtti.

Akkaş, "İlgili formulasyonlardan GBTÜ muadil ürünlerimizin tamamını Alman geri ödeme sistemine tanımlatmayı hedefliyoruz. Nüfusu hızla yaşlanan Avrupa toplumlarının diyabet, hiperkolesterolemi, hipertansiyon gibi metabolik hastalıkların yanında kas kütlesini ve cinsel fonksiyonu androjenik etki yapmadan destekleyen fito-SARM formülasyonlarıyla ilgili yine buluş sahipleri Erdal Can Alkoçlar ve Metehan Yeşil ile görüşme halindeyiz." ifadelerini kullandı.

"İlk Türk patentli olarak Avrupa'ya açılmış biyosötik ve önleyici hekimlik konseptinde geliştirilmiş ürünler olacak"

İlgili formülasyonların Avrupa Birliği'nde piyasaya sürülecek ilk Türk patentlerinden doğan buluşlar olduklarına dikkati çeken Akkaş, "Daha önce grubumuzun Bosna Hersek'e bir teknoloji transfer çalışması olmuştu fakat tüm Avrupa Birliği'nde ruhsatlanmış olacak formüllerimiz ilk Türk patentli olarak Avrupa'ya açılmış biyosötik ve önleyici hekimlik konseptinde geliştirilmiş ürünler olacak. Bu da bize büyük gurur vermekte." değerlendirmesinde bulundu.

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Türkiye'de bir ilk: 11 yaşındaki çocuğa uyanıkken beyin pili takıldı
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Doğuştan Distoni hastası olan 11 yaşındaki Hüseyin Yiğit Tosun’un ailesi, tedavi için Muş’tan Fırat Üniversitesi Hastanesine geldi. Yapılan tetkikler sonucu Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sait Öztürk, beyin pili ameliyatına karar verdi.
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Beyin cerrahi, nöroloji ve anestezi bölümlerinin desteğiyle beraber ilk defa uyanık bir çocuk hastaya beyin pili ameliyatı yapıldı. Ameliyat anı ise kayıt altına alındı. 2 gün hastanede müşahede altında tutulan Tosun taburcu oldu. Hastanın önceki ve sonraki hali ise ameliyatın başarısını gözler önüne serdi.
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Türkiye ilk defa 11 yaşındaki bir çocuğa uyanık beyin pili ameliyatı gerçekleştirdiklerini belirten Doç. Dr. Sait Öztürk,“Normalde beyin pili ameliyatları mümkün mertebe uyanık yapılması gereken ameliyatlardır. Ancak çocuk yaş gurubunda ise çocukların uyumu çok zor olduğu için genellikle yapılamaz. Biz FÜ Tıp Fakültesi Hastanemizde beyin cerrahi, nöroloji ve anestezi bölümlerimizin desteğiyle beraber ilk defa uyanık bir çocuk hastaya beyin pili ameliyatı yaptık...
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Hastamızın sorunu Distoni hastalığı dediğimiz, doğuştan gelen vücutta kasılmalar, kırılmalar ve bükülmeler gibi sorunlarla karşımıza çıkan rahatsızlıktır. Bu rahatsızlıkta tabi ki öncelikli tedavi ilaçtır. Ama belli bir gurup hastada ilaç tedavisi çok yetersiz ve etkin olmamaktadır. Bu sebeple bu tip hasta gurubuna beyin pili dediğimiz bir ameliyat yöntemimiz var” dedi.
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Beyin pili ameliyatında beyin içerisine pil yerleştirilmediğini vurgulayan Öztürk, “Ön planda beynin her iki tarafına küçük iki delik açarak o deliklerden kabloyu ilgili alanlara yerleştiriyoruz. Hassas ve milimetrik bir şekilde. Ardından da o kabloların ucuna bir pil takıyoruz. Hastayı uyanık ameliyat etmemizin sebebi ise yerleştirmiş olduğumuz kabloların uygun yerlere hatasız bir şekilde yerleşip yerleşmediğini kontrol etmektir...
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Çünkü bizim kabloyu yerleştireceğimiz yer beyinde çok milimetrik hedeflerdir. Çok ufak sapmalarda bile istediğimiz kadar klinik etkinlik alamaya biliyoruz. Bu nedenle de biz ilk defa çocuğumuzun da aşırı uyumuyla, bu ameliyatı başarıyla gerçekleştirdik. Hastamızın ameliyattan 2 gün sonra pilini çalıştırıp, yeni hayatına dönmesi için bir kapı açmış olduk” diye konuştu.
Türkiye'de bir ilk: 11 yaşındaki çocuğa uyanıkken beyin pili takıldı
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doçent Dr. Sait Öztürk, 11 yaşındaki çocuğa uyanık halde beyin pili takarak bir ilke imza attı.

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