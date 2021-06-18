Hayat Türkiyeden Kudüse bir tır ilaç ve tıbbi malzeme yardımı
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Türkiye'den Kudüs'e bir tır ilaç ve tıbbi malzeme yardımı

Mirasımız Derneği, Kudüs’teki Makasıd Hastanesi'ne bir tır ilaç ve tıbbi malzeme yardımı gerçekleştirdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Türkiyeden Kudüse bir tır ilaç ve tıbbi malzeme yardımı
İlaç ve tıbbi malzemeleri hastane yetkililerine teslim edildi.

İşgalci İsrail’in Kudüs ve civarında yaşayan Filistinlilere yönelik şiddeti devam ederken, işgal güçlerinin saldırılarında yaralanan Filistinlilerin tedavi gördüğü Makasıd Hastanesi’nin acil ilaç ve tıbbi yardım ihtiyaçları da yardım kuruluşları tarafından gideriliyor.

İstanbul merkezli Mirasımız Derneği de (Kudüs ve Civarındaki Osmanlı Mirasını Koruma ve Yaşatma Derneği ), önceki gün Makasıd Hastanesi yetkilerinin belirlediği acil ihtiyaç kapsamındaki ilaç ve tıbbi malzemelerin temin ederek Hastane yetkililerine teslim etti.

Yardım malzemelerinin Makasıd Hastanesi’ne teslim törenine, Türkiye’nin Kudüs Başkonsolosu Ahmet Rıza Demirer'de katıldı.

Türkiye’nin Kudüs Başkonsolosu Ahmet Rıza Demirer, teslim töreninde yaptığı konuşmada, Ülkemizin Kudüs ve Filistin mücadelesinde her zaman Filistin halkının yanında olacağını belirterek şunları kaydetti: “Bugün sizlerle beraber olmaktan, Türkiye’deki bağışçıların, hayırseverlerin Mirasımız Derneği aracılığıyla gönderdiği katkıyı sizlere teslim etmekten mutluluk duyuyorum. Filistin halkı bugün pek çok sorunla karşı karşıya, her gün mücadele içerisindedir. Sizlerin bu mücadelenize destek vermek bizlerin ve bütün Müslümanların borcudur. Sizlerin buradaki (Makasıd Hastanesi) çalışmalarınızı takdir ediyoruz. Bu dayanışma ile de üzerinizdeki yükü hafifletmeye çalışıyoruz. Sizlerde her zaman dayanışma içerisinde olacağımızdan emin olmalısınız.”

Ramazan’ın son haftası İsrail’in kanlı Mescid-i Aksâ baskınında yaralanan Müslümanlarla, 11 gün devam eden Gazze saldırılarında ağır yaralanan Filistinliler, bir vakıf teşekkülü olan Kudüs’teki Makasıd Hastanesi’nde tedavi gördüler. 276 yataklı Makasıd Hastanesi, özelde Kudüslü Müslümanların yüzde 80’inin, genelde ise Filistin coğrafyasının yüzde 60’ının sağlık ihtiyaçlarını karşılıyor. Hastane son yıllarda yaşadığı ciddi ekonomik darboğaz nedeniyle zor günler geçiriyor. Mirasımız Derneği de, geçtiğimiz Kasım ayında başlattığı yardım kampanyası ile acil ihtiyaç kapsamında bugüne kadar (Hastane yetkililerinin belirlediği ihtiyaçlara göre) üç kez ihtiyaç duyulan ilaç ve malzemeleri temin ederek, Makasıd Hastanesi’nin acil ihtiyaçlarının giderilmesine katkı sağladı.

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