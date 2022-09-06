Türk iş adamlarından Senegal’e konut Fildişi’ne fabrika

Türk ve Afrikalı iş insanlarını bir araya getirmek amacıyla 1-5 Eylül tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleştirilen Perform Grup tarafından düzenlenen Afrika-Türkiye zirvesinde önemli iş bağlantılarına imza atıldı. Çeşitli sektörlerde iş birilği arayışı için Türkiye’ye gelen Afrikalı iş insanları zirve kapsamında Türk firmalarının yöneticileriyle buluştu. Organizasyon kapsamında Nijer Enerji Bakanı Yacoubou İbrahim de Türkiye’ye geldi.

İNŞAAT PROJESİ YAPILACAK

Türkiye’nin inşaat sektöründeki başarısını takip eden ve bundan yararlanmak için temaslarda bulunan Afrikalı iş insanları, bu alanda anlaşma yapmak için Türk firmalarıyla masaya oturdu. İnşaat sektöründe faaliyet gösteren Senegalli bir yatırımcı, Türk firmasıyla ülkesinde 60 milyon avroluk konut projesi yapılması konusunda anlaşmaya vardı. Alınan bilgiye göre, projenin ön sözleşmesi Türk şirket tarafından imzalandı ve görüşme yapılmak üzere Senegal’e gerçekleştirileeck seyahat planları konuşuldu. Bunun yanı sıra organizasyonda Türk işadamları Afrikalı yatırımcılardan gıda, tarım ve tekstil sektörüne yönelik 5 milyon dolarlık sipariş aldı.

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Ayrıca, Fildişi Sahili’nden gelen yatırımcılar ülkelerine yumurta üretim tesisi kurulması konusunda Türk iş insanlarıyla mutabakat zaptı imzaladı. Zirveye; Atrus Akıllı Trafik ve Ulaşım Sistemleri, Otyum İnşaat ve Otelcilik, İzlebil Trafik Levhası ve Yol Çizgileri, Uluçam Makine ve Cam Kürecik Üretimi’n de aralarında bulunduğu onlarca firma katıldı.

TÜRKLERİ GÖRMEK İSTİYORLAR

Organizasyonu gerçekleştiren Perform Enterprise’ın CEO’su Menşure Akyol, zirvede toplam 100 milyon dolarlık ticaret ve yatırım hacminin ön görüşmelerinin yapıldığını söyledi. Afrika halkının Türkiye’yi çok sevdiğini ve ülkemizi kardeş ülke olarak gördüklerini belirten Akyol, “Afrikalılar hem ticarette hem de farklı alanlarda Türk halkını yanlarında görmek istiyorlar. Bizleri bir kardeş gibi kucaklayıp, birlikte daha da büyümek istiyorlar. Biz de bu fırsatı iyi değerlendirmeye çalışarak ülkemizi en iyi şekilde tanıtmaya ve sevdirmeye çalışıyoruz” dedi. Akyol, 2023 yılı içerisinde Afrika’da belirlenen ülkelere ticari ziyaretler de yapacaklarını kaydederek, “Bu kıtaya yönelik ticari ortaklıklar ve yatırımlar artarak devam edecek” ifadelerini kullandı.

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