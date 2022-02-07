İtalya medyası: Türkiye Afrika'da kuralları yeniden yazıyor

Saffet Özdemir

Türkiye'nin Afrika'da artan stratejik konumuna yönelik analizler yayımlanmaya devam ediyor. İtalya medyasına bağlı Inside Over haber sitesinde şu ifadelere yer verildi:

"AB'nin Akdeniz havzasında, özellikle Libya'da sürdürülebilir bir güvenlik mimarisi oluşturma konusundaki eksikliği, Türkiye'nin Kuzey Afrika'daki artan askeri varlığıyla dolduruluyor. Türkiye, Kuzey Afrika'daki kuralları yeniden yazıyor."

"En güçlü orduya sahip"

"Türkiye, Akdeniz'in en güçlü ordularından birine sahip ve bölgenin en kalabalık ikinci ülkesi. Türkiye'nin Akdeniz'deki güç yeteneklerini genişletme çabaları, Orta Doğu ve Afrika'da ileri üsler kurmaya yönelik daha geniş stratejik gündeminin bir parçası ve bu yerli silah üretimindeki etkileyici dönüşümün çeşitli kategorilerde endüstri lideri olmak için sağladığı bir tutku."

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"Akdeniz'de dönüm noktası"

"Türkiye'nin Akdeniz'deki askeri ayak izinin dönüm noktası, Türkiye'nin Batı Libya'yı yöneten Ulusal Mutabakat Hükümeti'ni korumak için askeri müdahalesiyle geldi. Ankara şu anda Batı Libya'da ana güvenlik sağlayıcısı olarak duruyor ve Türkiye Orta Akdeniz'de önemli bir stratejik sahil noktası oluşturuyor. Akdeniz ülkesi olan Türkiye'nin Libya'daki devasa askeri varlığı, Batı Akdeniz'de stratejik bir atılımdan başka bir şey değil.

Ayrıca Libya müdahalesi, Türkiye'nin daha sonra Ankara tarafından, Ermenistan'a karşı 30 yıllık çıkmaza son veren ve Güney Kafkasya'nın haritasını değiştiren Karabağ savaşında Azerbaycan'a yardım etmek için kullanılan Türkiye'nin kendi geliştirdiği savaş uçağı ve elektronik savaş teknolojisinin gücünü de sergiledi."

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DÜNYA Fransız medyası: Türkiye yeni bir Afrika gücü

OYNAT 01:07 Afrikalı gençten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür: Daha adil bir dünya için biz varız Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3. Türkiye - Afrika Ortaklık Zirvesi vesilesiyle Afrikalı gençlerle Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde bir buluşma gerçekleştirdi.



Buluşmada Çad Cumhuriyeti'nden gelen Afrikalı genç söz alarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.



Afrikalı genç, 'Afrika'da yaşayanları gönüldaşlarımız ve kader ortağımız olarak gören Sayın Cumhurbaşkanımız, bizlere bambaşka bir bakış açısı kazandırarak, daha adil bir dünyanın ütopik olmadığını göstermiştir. Biz de bu vizyonla, 'Daha adil bir dünya için biz varız' diyoruz. Saygılarımla.' şeklinde konuştu. BiP'te paylaş

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