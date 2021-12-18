Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbulda Afrika zirvesinde önemli mesajlar verdi Artık tepeleri değil dağları aşmak istiyoruz
POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da Afrika zirvesinde önemli mesajlar verdi: Artık tepeleri değil dağları aşmak istiyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi'nin açılış oturumunda açıklamalarda bulundu. Afrika ile Türkiye ilişkilerini hayal bile edilemeyecek seviyelere getirdiklerini belirten Erdoğan, "Afrika ile ikili ticaretimizi müşterek çabalarımızla önce 50 milyar dolara, ardından da 75 milyar dolara taşıyacağımıza inanıyorum" dedi. Afrika ile önümüzdeki dönemde 15 milyon doz aşının paylaşılmasının planlandığını dile getiren Erdoğan, "İlişkilerimizi geliştirme yolculuğunda birçok zorluğun üstesinden geldik. Biz artık tepeleri değil dağları aşmayı istiyoruz. Dünya 5'ten büyüktür bayrağı altında yürüttüğümüz mücadeleyi sadece kendimiz için değil Afrikalı kardeşlerimiz için de veriyoruz" ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbulda Afrika zirvesinde önemli mesajlar verdi: Artık tepeleri değil dağları aşmak istiyoruz
​Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi'nin açılış oturumunda açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başlıkları şöyle:

Afrikalı kardeşlerimize asla sırtımızı dönmedik.

Türkiye, Afrika kıtasındaki özgürlük hareketini güçlü bir şekilde desteklemiştir.

Afrika açılımıyla kazanan işbirliğimizi bütüncül bir yapıya oluşturduk.

Afrika'ya yönelik oryantalist bakış açısını reddediyoruz. Afrika ile ilişkilerimizi hayal bile edilemeyecek seviyelere getirdik.

Bu yılın 11 aylık döneminde Afrika ile ticaret hacmimiz 30 milyar doları yakaladı. Afrika ile ikili ticaretimizi müşterek çabalarımızla önce 50 milyar dolara, ardından da 75 milyar dolara taşıyacağımıza inanıyorum.

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Türk firmalarımız 25 bin Afrikalı kardeşimize istihdam sağlıyor.

Dünyadaki en büyük diplomatik temsilciliğimizi Somali'de açtık. Bir halkın küllerinden yeniden doğabildiğini dünyaya gösterdik.

Afrika'yı salgın döneminde de yalnız bırakmadık. 15 milyon doz aşıyı paylaşmayı planlıyoruz.

Afrika ile ikili ticaretimizi müşterek çabalarımızla önce 50 milyar dolara, ardından da 75 milyar dolara taşıyacağımıza inanıyorum.

İlişkilerimizi geliştirme yolculuğunda birçok zorluğun üstesinden geldik. Biz artık tepeleri değil dağları aşmayı istiyoruz. Dünya 5'ten büyüktür bayrağı altında yürüttüğümüz mücadeleyi sadece kendimiz için değil Afrikalı kardeşlerimiz için de veriyoruz.

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