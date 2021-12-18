Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da Afrika zirvesinde önemli mesajlar verdi: Artık tepeleri değil dağları aşmak istiyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi'nin açılış oturumunda açıklamalarda bulundu.

#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan: Afrikalı kardeşlerimizin karşılaştığı güvenlik sınamalarını gayet iyi biliyoruz.https://t.co/E902pTy4ZO — Yeni Şafak (@yenisafak) December 18, 2021

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başlıkları şöyle:

Afrikalı kardeşlerimize asla sırtımızı dönmedik.

Türkiye, Afrika kıtasındaki özgürlük hareketini güçlü bir şekilde desteklemiştir.

Afrika açılımıyla kazanan işbirliğimizi bütüncül bir yapıya oluşturduk.

Afrika'ya yönelik oryantalist bakış açısını reddediyoruz. Afrika ile ilişkilerimizi hayal bile edilemeyecek seviyelere getirdik.

Bu yılın 11 aylık döneminde Afrika ile ticaret hacmimiz 30 milyar doları yakaladı. Afrika ile ikili ticaretimizi müşterek çabalarımızla önce 50 milyar dolara, ardından da 75 milyar dolara taşıyacağımıza inanıyorum.

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Türk firmalarımız 25 bin Afrikalı kardeşimize istihdam sağlıyor.

Dünyadaki en büyük diplomatik temsilciliğimizi Somali'de açtık. Bir halkın küllerinden yeniden doğabildiğini dünyaya gösterdik.

Afrika'yı salgın döneminde de yalnız bırakmadık. 15 milyon doz aşıyı paylaşmayı planlıyoruz.

Afrika ile ikili ticaretimizi müşterek çabalarımızla önce 50 milyar dolara, ardından da 75 milyar dolara taşıyacağımıza inanıyorum.

İlişkilerimizi geliştirme yolculuğunda birçok zorluğun üstesinden geldik. Biz artık tepeleri değil dağları aşmayı istiyoruz. Dünya 5'ten büyüktür bayrağı altında yürüttüğümüz mücadeleyi sadece kendimiz için değil Afrikalı kardeşlerimiz için de veriyoruz.

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