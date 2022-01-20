Fransız medyası: Türkiye yeni bir Afrika gücü

Saffet Özdemir

Türkiye'nin Afrika ile ilişkileri dünya basınında konuşulmaya devam ediyor. Fransız medya kuruluşu Orient '21de "Türkiye, yeni bir Afrika gücü" başlıklı makalede şu ifadelere yer verildi:

"Güçlü bir ortak"

"Türkiye, son 20 yıl içinde Afrika ile yoğun bir ekonomik, siyasi ve askeri ilişkiler ağı geliştirdi. Kıtadaki birçok ülke için Fransa gibi diğer güçleri endişelendirecek kadar önemli bir ortak haline geldi. Türkiye Balkanlar, Kafkaslar ve Ortadoğu komşularıyla yeniden bağlantı kurdu. Diğer kıtalarda da tutunarak dış politikasına çok boyutlu bir yön verdi. Yakın çevresinde bulunan Afrika, böylece son yirmi yılda ayrıcalıklı genişleme alanı haline geldi."

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3.Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi

İlişkiler gelişiyor

"Türkiye'nin Afrika'daki varlığının artması, öncelikle bu coğrafi alanla ticaretinin gelişmesiyle kendini göstermektedir. Önemli bir şekilde, büyüyen Türk Hava Yolları, Afrika'nın önde gelen havayollarından biri haline geldi ve şu anda 61 noktaya uçuyor. Ancak diğer göstergeler de bu kıtadaki Türk etkisinin ilerleyişini göstermektedir. Ankara şu anda Afrika'daki en yoğun diplomatik ağlardan birine sahipken, önceleri Afrika'da sadece 12 misyona sahipti. Aynı zamanda, Ankara'daki Afrika büyükelçiliklerinin sayısı aynı anda 10'dan 37'ye yükseldi".

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Afrika ziyareti.

"Diplomatik ilişkilerdeki bu büyüme, artık rutin olarak sınırlanan üst düzey resmi ziyaretlerin çoğaltılması olmadan mümkün olmazdı. 2005'ten bu yana, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Afrika'yı her seferinde ziyaret etmeden geçirdiği bir yıl geçmedi. Sonuncusunu ise Ekim 2021'de Angola, Nijerya ve geçen Nisan ayında bir Türk büyükelçiliğinin de açıldığı Togo'ya giderek gerçekleştirdi. Bu oldukça geleneksel ekonomik ve siyasi varlığın ötesinde Türkiye, Afrika kıtasına giderek daha belirgin bir insani, kültürel, dini ve eğitimsel boyut kazandırarak nüfuzunu genişletti. Türk hükümeti böylece , şu anda kıtada iş birliği ve kalkınma yardım kuruluşu TİKA'nın ofislerinin açılışını çoğalttı".

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Hayırseverlik girişimleri teşvik ediliyor

"Ayrıca Sudan'daki eski Osmanlı liman kenti Sevakin'in rehabilitasyonu gibi miras restorasyon operasyonlarına veya Mali gibi Müslüman ülkelerde ve ayrıca Gana'da olduğu gibi Hıristiyanlığın çoğunlukta olduğu devletlerde cami inşasına yatırım yaptı. Böylece Akra'da "büyük bir halk mescidi " İstanbul'un Osmanlı camileri tarzında inşa edildi ve 2017 yılında açıldı. Bu dini yapılara genellikle hayırsever eylemler veya insani eylemler eşlik ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı, Yunus Emre Enstitüleri veya Anadolu Haber Ajansı gibi kamu kurumlarının yanı sıra büyük Müslüman STK'lar da bu insani, dini veya kültürel girişimler de yer alıyor."

Akra'da açılan Gana Milli Cami ve Külliyesi.

Yeni iş birlikleri için umut doğuyor

"Bu ekonomik sonuçlar, siyasi inisiyatifler, hatta insani ve dini eylemler dizisi, Ankara'nın Afrika ile gerçek bir stratejik ortaklık kurmasını sağladı 17 ve 18 Aralık 2021'de İstanbul'da gerçekleştirilen Ortaklık Zirvesi yeni işbirlikleri için umutlar yaratıyor. Bu toplantının sonuç bildirgesinde bir yol haritası kabul edildi. Güvenlik, ticaret, eğitim, tarım ve sağlık olmak üzere beş öncelikli işbirliği alanı tanımlıyor ve izleme ve değerlendirme mekanizmaları kuruyor."

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"Dünya beşten büyüktür"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 18 Aralık'ta yaptığı konuşmada, bu ilişkinin gerçek karşılıklı çıkarlara dayandığını söyledi. Meşhur sözü olan "Dünya beşten büyüktür." ile bunu vurguladı. Erdoğan Afrika nüfusunun sadece yüzde 6'sının aşılanmış olmasına üzüldü ve Türk aşısı olan 15 milyon doz Turkovac'ı kıtaya gönderme sözü verdi. Türkiye Cumhurbaşkanı, bu tür bir açıklamayla, hem egemenliklerini başka yollarla sürdürmek isteyen eski sömürgecilerden hem de Çin gibi ticari süper güçlerden kendisini ayırarak, ortaklığının özgünlüğünü vurgulamayı amaçlıyor.

GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da Afrika zirvesinde önemli mesajlar verdi: Artık tepeleri değil dağları aşmak istiyoruz

OYNAT 01:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan: 15 milyon doz aşıyı Afrikalı kardeşlerimizle paylaşmayı planlıyoruz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi'nin açılış oturumunda konuştu.



Erdoğan, burada yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Afrika ve Afrika halklarına asla sırtını dönmediğinin altını çizerek, 'Kovid-19 aşısına erişimde yaşanan küresel adaletsizliğin ve Afrika'nın mağduriyetinin farkındayız. Afrika nüfusunun yalnızca yüzde 6'sına Kovid-19 aşısı tatbik edilebilmesi insanlık adına yüz kızartıcıdır. Önümüzdeki dönemde 15 milyon doz aşıyı paylaşmayı planlıyoruz.' diye konuştu

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