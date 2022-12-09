Ekonomi Türkiye ABDye Türk boğazlarındaki emniyetin önemini anımsattı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Türkiye ABD'ye Türk boğazlarındaki emniyetin önemini anımsattı

Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal, ABD Hazine Bakan Yardımcısı Wally Adeyemo ile görüşmesinde Türk boğazlarının önemini ve buradan geçmek isteyen petrol tankerlerinin sigorta şirketlerinden teyit mektupları sunması gerektiği hususunu yineledi.

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Haber Merkezi AA
Türkiye ABDye Türk boğazlarındaki emniyetin önemini anımsattı
Boğazdan geçmek petrol tankerlerinin sigorta şirketlerinden teyit mektupları sunması gerekiyor.

Türk diplomatik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Önal, Adeyemo ile 7 Aralık Çarşamba günü bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Büyükelçi Önal, görüşmede koruma ve tazmin (PI) şirketlerinin, tavan fiyatının üzerinde Rus petrolü taşıyan tankerlerin PI sigortasının geçersiz olacağını duyurmaları üzerine, Türk boğazlarından geçmeyi planlayan petrol tankerleri için Türk makamlarına bahse konu sigorta şirketlerinden teyit mektuplarının sunulması ihtiyacına dikkati çekti.

Türk tarafı, İstanbul Boğazı'ndaki seyir, can, mal ve çevre emniyetinin önemini vurguladı.

Türk denizcilik makamları, Türk boğazlarından taşınacak petrolün menşeini ayırt etmelerinin mümkün olmaması ve tankerlerin geçerli PI sigortası olmaksızın Türk sularına girmelerine izin verilemeyeceğine dair mutlak ulusal ve uluslararası yükümlülükler altında olmaları nedeniyle tankerlerden sigortalarının geçerliliğini kanıtlamalarını talep etmeye başlamıştı.

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