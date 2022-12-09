Türkiye ABD'ye Türk boğazlarındaki emniyetin önemini anımsattı

Boğazlardan her yıl 3 milyar dolar almalıyız

Geçtiğimiz günlerde gerçekleşen 7. Mavi Karadeniz Kongresi'nde Müstafi Amiral Cihat Yaycı çok önemli açıklamalarda bulundu. 1983 yılında Darbecilerin Montrö'de altına endekslenen geçiş ücretini dolara sabitlemesinden dolayı biz her yıl 3 milyar dolar gelirden oluyoruz.