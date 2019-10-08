Ekonomi Türkiye ve Rusya yerli para birimlerinin kullanılması yönünde anlaşma imzaladı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Türkiye ve Rusya yerli para birimlerinin kullanılması yönünde anlaşma imzaladı

Rusya Maliye Bakanlığı, "Türkiye ile ticarette ulusal paraların kullanılması anlaşması imzalandı" açıklamasında bulundu. Anlaşma ile iki ülke arasındaki hesaplamalarda yerli para birimlerinin kullanımı, uygun bir finans pazarı oluşturulması ve yerli kuruluşlar için yerel para birimlerinin cazipliğinin arttırılması amaçlanıyor.

Haber Merkezi Reuters
Türkiye ve Rusya'dan yerli para hamlesi.
Türkiye ve Rusya'dan yerli para hamlesi.

Rusya Maliye Bakanlığı yaptığı açıklamada, Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov'un Türkiye ile iki ülke arasındaki ödemelerde ve anlaşmalarda ulusal para birimlerinin kullanılması konusunda bir anlaşma imzaladığını söyledi.

  • Anlaşma ile iki ülke arasındaki hesaplamalarda yerli para birimlerinin kullanımı, uygun bir finans pazarı oluşturulması ve yerli kuruluşlar için yerel para birimlerinin cazipliğinin arttırılması amaçlanıyor.

Anlaşma ile Türk banka ve şirketlerinin SWIFT ödeme sisteminin Rus versiyonu olan Rusya Merkez Bankası Ulusal Ödeme Sistemi’ne bağlanması, Rusya tarafından MasterCard ve VISA’ya alternatif olarak tasarlanan MİR banka kartlarının kullanımı için Türkiye’de gerekli altyapının oluşturulması öngörülüyor.

Diğer yandan anlaşma ile iki ülkenin ulusal ödeme sistemlerinin etkileşimi ve daha sonra bu sistemlere başka ülkelerin bağlanması olasılığı konusunda işbirliği yapılması amaçlanıyor.

Anlaşma doğrultusunda iki taraf arasındaki işlemlerin arttırılması için muhabir banka hesapları kullanımının yaygınlaştırılmasının desteklenmesi de isteniyor.

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