Akın akın Türkiye'ye geliyorlar: Ocak'ta Türkiye'yi ziyaret eden yabancı turist sayısı yüzde 151 arttı

Turist kafilesinin tarihi hana da ayrı bir ilgi gösterdiklerini kaydeden Solmaz, “Bitlis'te 1500'lü yıllarda Van Beylerbeyi Hüsrevpaşa tarafından yapılan tarihi Papşen Hanı; Paşahan adıyla kafe, restoran ve kahvaltı salonu olarak hizmet vermektedir. Bu akşam burada ağırladığımız misafirler İngiltere'den ilimizi görmeye gelen turist grubudur. Biz Bitlisliler olarak misafirperverliği çok severiz ve kendilerini ağırlamaktan onur duyuyoruz. Kendileri ilk defa Bitlis'e geliyor ve hana girdiklerinde buranın tarihi dokusuna hayran kaldılar. Biz elimizden geldiğince ilimizin tanıtımına ve kalkınmasına önem vermekteyiz. İlimize gelen yerli ve yabancı misafirleri her zaman ağırlamaktan gurur duyarız” dedi.Bu akşam burada ağırladığımız misafirler İngiltere'den ilimizi görmeye gelen turist grubudur. Biz Bitlisliler olarak misafirperverliği çok severiz ve kendilerini ağırlamaktan onur duyuyoruz. Kendileri ilk defa Bitlis'e geliyor ve hana girdiklerinde buranın tarihi dokusuna hayran kaldılar. Biz elimizden geldiğince ilimizin tanıtımına ve kalkınmasına önem vermekteyiz. İlimize gelen yerli ve yabancı misafirleri her zaman ağırlamaktan gurur duyarız” dedi.Bu akşam burada ağırladığımız misafirler İngiltere'den ilimizi görmeye gelen turist grubudur. Biz Bitlisliler olarak misafirperverliği çok severiz ve kendilerini ağırlamaktan onur duyuyoruz. Kendileri ilk defa Bitlis'e geliyor ve hana girdiklerinde buranın tarihi dokusuna hayran kaldılar. Biz elimizden geldiğince ilimizin tanıtımına ve kalkınmasına önem vermekteyiz. İlimize gelen yerli ve yabancı misafirleri her zaman ağırlamaktan gurur duyarız” dedi.Bu akşam burada ağırladığımız misafirler İngiltere'den ilimizi görmeye gelen turist grubudur. Biz Bitlisliler olarak misafirperverliği çok severiz ve kendilerini ağırlamaktan onur duyuyoruz. Kendileri ilk defa Bitlis'e geliyor ve hana girdiklerinde buranın tarihi dokusuna hayran kaldılar. Biz elimizden geldiğince ilimizin tanıtımına ve kalkınmasına önem vermekteyiz. İlimize gelen yerli ve yabancı misafirleri her zaman ağırlamaktan gurur duyarız” dedi.