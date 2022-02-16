Fransız haber ajansı mercek altına aldı: Türk cenneti

Çıldır Gölü yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Franız haber ajansı AFP Çıldır Gölü'nü gündemine aldı.

Haber ajansında 123 kilometre karelik bir alanı kaplayan gölün martı, kuğu ve kaz gibi kuşlar için yazın "cennet" olduğu yazıldı.

"Uzun ve sert geçen kışınsa nadiren hareketlilik var. Dolayısıyla enflasyonun ocakta yüzde 50'ye ulaştığı bir ülkede turistleri atlı kızaklara bindirmek, bölge sakinlerine küçük de olsa maddi destek sağlıyor." ifadelerine yer verildi.

DAHA ÇOK TURİST GELİYOR

Haberde ayrıca Doğu Ekspresi sayesinde bölgeye daha zengin turistlerin gitmeye başladığı vurgulanırken, aralık ve mart arasında göldeki buzun kalınlığının arttığına dikkat çekildi.

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Gölde atıyla kızakçılık yapan Orhan Göller de "Şu an buzun kalınlığı 25 santimetre ancak 40 santimetreye ulaşabiliyor" dedi.

FOTOĞRAF 8 40 santimetre buz üzerinde düzenlenen şölende atlı kızak, rahvan at yarışları, atlı okçuluk yarışı, cirit, buz pateni, kayak yarışları ve çeşitli etkinlikler düzenlendi.<br>Renkli görüntülerin sahne olduğu yarışlarda rakipler birinci gelebilmek için kıyasıya yarıştı. Çeşitli dallarda düzenlenen yarışmalarda dereceye giren sporculara ödüller verildi. Çıldır Altın At Kristal Buz Festivali renkli görüntülere sahne oldu Ardahan'ın Çıldır ilçesinde bu yıl 7'incisi düzenlenen "Çıldır Altın At Kristal Buz Festivali" renkli görüntülere sahne oldu. Buz tutmuş Çıldır Gölü'nde düzenlenen festivale yerli ve yabancı turistler ile çevre illerden gelen vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. BiP'te paylaş

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FOTOĞRAF 19 Çıldır Gölü hava sıcaklığın eksi 18 dereceye düşmesiyle buz tuttu. Yarısı donan göl vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Kentte dışardan gelen vatandaşlar Çıldır Gölü’ne gelerek burada ince tabaka buzun üzerine çıktı. Buz çıtırtısı ile kısa süre panik yaşayan vatandaşlar buz üzerinde adeta dans etti. Muhteşem manzarası ve göz alıcı mavisi ile ziyaretçilerini büyüleyen Çıldır Gölü’nün buz tutan yüzeyinde yürüyen insanlar, doya sıya eğlenirken, bazı vatandaşlar ise bol bol fotoğraf çekti. Kars’a Rize’den gelen Metehan Genç, “Çıldır Gölü’nün donmuş halini görmek istedik. Donmuş ama güvenemiyoruz. Gitmek istiyorum uzaklara doğru ama gidemiyorum. Tedirgin hissediyorum, biraz daha gidiyorum daha çok tedirgin oluyorum” dedi. İzmir’den gelen Aykut Kurt, “Çıldır Gölü’ne geldik. Şuan Çıldır Gölündeyiz. Buz turmuş, baya iyi, çok güzel, çok efsane yer burası, mutlaka herkesin gelmesini tavsiye ederim. Gerçekten harika bir ortamı var” diye konuştu. Kurt, “Biraz ürküyorum şuan, biraz su çıktı. Çıldır Gölü’nün tam ortasındayız. Biraz ürküyorum. Tam olarak donduğunu düşünmüyorum ama sağlam gibi bir sıkıntımız yok. Gerçekten çok güzel bir heyecan herkesin yaşaması gereken bir şey, herkese tavsiye ederim” şeklinde konuştu.<br> Bu yıl havaların aniden soğumasıyla birlikte donan Çıldır Gölü vatandaşlara unutamayacakları bir heyecan yaşatıyor. Buz çıtırtıları üzerinde yürüyen vatandaşlar havadan görüntülendi. Havaların tam anlamıyla soğumasıyla birlikte Çıldır Gölü’nde atlı kızak seferleri de başlayacak. Çıldır Gölü’nde 'vals' Kars'ta son günlerde etkili olan soğuk hava, Çıldır Gölü'nün bir kısmını dondurdu. Buz tutan gölün üzerine çıkan vatandaşlar ise cam gibi buz üzerinde adeta vals yapıyor. BiP'te paylaş

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FOTOĞRAF 7 Doğu Anadolu Bölgesi'nde dün etkili olan kar yağışı Kars ve Ardahan il merkezlerinin yanı sıra Ardahan'ın Çıldır ilçesinde de yoğun şekilde etkili oldu. Kardan dolayı, yılın her mevsimi doğal güzelliği ile yerli ve yabancı turistlerin beğenisini toplayan Çıldır ilçesindeki Çıldır Gölü çevresi de tamamen beyaz örtüyle kaplandı.<br><br>Doğu Anadolu Bölgesi'nin Van Gölü'nden sonra en büyük ikinci gölü olan ve Kars-Ardahan sınırında yer alan göl, 123 kilometrekare alana sahip. Kışın yüzeyi tamamen buz tuttuğu için balıkçıların yüzeydeki buzları kırıp suya sarkıttıkları ağlar ile Eskimo usulü balık avladıkları göl, yörenin önemli kış turizm merkezleri arasında bulunuyor. Şu sıralar hava sıcaklığı yeterince düşmediği için şu an yüzeyi donmayan göl, yüzeyi buz tuttuktan ve bu buz tabakası güvenli kalınlığa ulaştıktan sonra üzerinde atlı kızakla gezinti yapmak isteyenleri de ağırlıyor. Gölün Ardahan kesiminde oturan vatandaşlardan İbrahim Özer, \"Çıldır Gölü kışın başka bir güzelliğe bürünüyor. Yerli ve yabancı turistleri bu manzarayı görmeye davet ediyoruz.\" dedi. Büyüleyen manzara: Çıldır Gölü kar yağışıyla beyaza büründü Ardahan ve Kars arasında yer alan, doğal güzelliği ile her mevsim yerli ve yabancı turistleri cezbeden Çıldır Gölü çevresi, yörede etkili olan kar yağışı ile beyaza büründü. BiP'te paylaş

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