Turyap'ın icra yoluyla satıldığı iddialarına yalanlama

Turyap Yönetim Kurulu Başkanı Azmi Sarıbay, yaptığı yazılı açıklamada, şirketin icra yoluyla satıldığı söylentilerinin asılsız olduğunu kaydederek, bu yöndeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını, konuyla ilgili açtıkları davanın 25 Kasım'da görüldüğünü bildirdi.

Bir süre önce, teknik bir hata nedeniyle, Turyap'ın icra yoluyla satıldığı haberlerinin gündemi meşgul ettiğini aktaran Sarıbay, "Turyap'ın icra yoluyla satıldığı söylentileri asılsız. 25 Kasım'da görülen dava konuya son noktayı koydu. Şirketimizin icra yoluyla satışı, açtığımız dava sonucu düştü. Turyap satılmadı. Faaliyetlerimizi yeni yatırımlarla büyüterek sürdürüyoruz." açıklamasında bulundu.

Mahkemenin kendilerini haklı bulduğunu vurgulayan Sarıbay, şu ifadeleri kullandı:

"Pek çok proje üzerinde çalışıyoruz. 2019 Kasım'da bünyemizde 'Tam Nokta' adıyla ikinci markamızı oluşturduk. Turyap, çizgisini değiştirmeksizin cirodan pay almadan yoluna devam ederken, Tam Nokta ise cirodan pay alarak, il ve ilçe bazında master franchise vererek faaliyet gösteriyor. Tam Nokta, salgın sürecinde kurulmasına rağmen 11 ofise ulaştı. Şimdi, yeni bir markanın oluşumu üzerinde çalışıyoruz. Gelecek ay da Turyap Global'i kuruyoruz. Yurt dışında yaşayan ve emlak işiyle uğraşan ya da emlak sektörüne ilgi duyan Türk vatandaşlarının ve yabancı uyrukluların Türkiye'den gayrimenkul alım-satım işlemlerine aracılık eden bir marka olacak."

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