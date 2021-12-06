Ekonomi Sanayide rekor ihracat 16 milyar doların üzerine çıktı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Sanayide rekor ihracat: 16 milyar doların üzerine çıktı

Sanayi sektörü kasım ayında ihracatını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 33,9 artırırken, aylık bazda ihracat rekorunu da 16 milyar 297,2 milyon dolara taşıdı. Alt sektörler arasında geçen ay en fazla ihracatı 2 milyar 530,3 milyon dolarla otomotiv endüstrisi gerçekleştirdi.

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Haber Merkezi AA
Sanayide rekor ihracat: 16 milyar doların üzerine çıktı
Foto/arşiv

Sanayi sektörü, geçen ay 16 milyar doları aşan dış satımla tüm zamanların en yüksek aylık ihracatına imza attı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlenen bilgilere göre, Türkiye'nin ihracatı, geçen ay 2020'nin aynı dönemine kıyasla yüzde 33,4 artarak 21 milyar 468,5 milyon dolara yükseldi.

Sanayi sektörü de ihracatını kasımda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 33,9 artarak sektörün aylık bazda ihracat rekoru olan 16 milyar 297,2 milyon dolara çıkardı.

Sanayi ihracatı, geçen ayki toplam ihracatın yüzde 75,9'unu oluşturdu.

Sanayiye bağlı sektörler arasında geçen ay en fazla ihracatı, 2 milyar 530,3 milyon dolarla otomotiv endüstrisi gerçekleştirdi.

Otomotiv endüstrisini, 2 milyar 397,4 milyon dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri, 2 milyar 48,3 milyon dolarla çelik, 1 milyar 733,3 milyon dolarla hazır giyim ve konfeksiyon, 1 milyar 282,8 milyon dolarla mücevher, 1 milyar 275,2 milyon dolarla elektrik elektronik, 1 milyar 205 milyon dolarla demir ve demir dışı metaller, 937,4 milyon dolarla tekstil ve hammaddeleri, 840,4 milyon dolarla makine ve aksamları, 561,3 milyon dolarla iklimlendirme sanayii, 397,2 milyon dolarla çimento cam seramik ve toprak ürünleri, 384,5 milyon dolarla savunma ve havacılık sanayii, 280,5 milyon dolarla halı, 259,8 milyon dolarla gemi ve yat, 148,6 milyon dolarla deri ve deri mamulleri, 15,2 milyon dolarla diğer sanayi ürünleri izledi.

Sanayi grubunda en fazla ihracat artışı mücevher sektöründe gerçekleşti

Sanayi grubu bünyesindeki 16 sektörden 15 tanesi kasımda ihracatını artırırken 1 sektörün dış satımında gerileme görüldü.

Sanayiye bağlı sektörler arasında bu dönemde ihracatını en fazla yüzde 307,6 ile mücevher sektörü gerçekleştirdi.

Bu sektörü, yüzde 100,9 ile savunma ve havacılık sanayii, yüzde 69,5 ile çelik, yüzde 67,6 ile diğer sanayi ürünleri, yüzde 58,2 ile demir ve demir dışı metaller, yüzde 47,1 ile kimyevi maddeler ve mamulleri, yüzde 43,1 ile deri ve deri mamulleri, yüzde 33,1 ile tekstil ve hammaddeleri, yüzde 27,8 ile iklimlendirme sanayii, yüzde 24,9 ile çimento cam seramik ve toprak ürünleri, yüzde 21,2 ile makine ve aksamları, yüzde 16,4 ile gemi ve yat, yüzde 15 ile elektrik elektronik, yüzde 14,4 ile hazır giyim ve konfeksiyon, yüzde 8,9 ile halı sektörleri takip etti.

Otomotiv sektörünün dış satımı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,2 azaldı. Otomotiv sektörünün dış satımı azalmasına karşın ihracatta lokomotif sektör olmayı sürdürdü.

Sanayi ihracatında lokomotif ülke Almanya

Kasım ayında, demir ve demir dışı metaller, deri ve deri mamulleri, hazır giyim ve konfeksiyon, iklimlendirme sanayii, makine ve aksamları, otomotiv endüstrisi en fazla Almanya'ya, çimento cam seramik ve toprak ürünleri, halı, savunma ve havacılık sanayii en fazla ABD'ye, elektrik elektronik, mücevher sektörleri en fazla Birleşik Krallık'a, çelik ile tekstil ve hammaddeleri sektörleri en fazla İtalya'ya, diğer sanayi ürünleri en fazla Vietnam'a, gemi ve yat sektörü en fazla Çin'e, kimyevi maddeler ve mamulleri en fazla Hollanda'ya dış satım yaptı.

Sanayiye bağlı sektörlere en fazla talep Almanya'dan geldi. Almanya'ya demir ve demir dışı metaller 159,6 milyon dolar, deri ve deri mamulleri 12,2 milyon dolar, hazır giyim ve konfeksiyon 299 milyon dolar, iklimlendirme sanayii 54,4 milyon dolar, makine ve aksamları 92,9 milyon dolar, otomotiv endüstrisi 393,3 milyon dolar tutarında ihracat gerçekleştirdi.

ABD'ye, çimento cam seramik ve toprak ürünleri 49,6 milyon dolarlık, halı sektörü 82,2 milyon dolarlık, savunma ve havacılık sanayii 103,5 milyon dolarlık dış satım yaptı.

Birleşik Krallık'a elektrik elektronik sektörü 191,3 milyon dolar, mücevher sektörü 368,3 milyon dolar tutarında, İtalya'ya çelik sektörü 161,3 milyon dolar, tekstil ve hammaddeleri 98,6 milyon dolar tutarında ihracat yaptı.

Diğer sanayi ürünleri Vietnam'a 1 milyon 383 bin dolar, gemi ve yat sektörü Çin'e 99,8 milyon dolar, kimyevi maddeler ve mamulleri Hollanda'ya, 156,2 milyon dolar tutarında dış satım gerçekleştirdi.

10 bin lira maaşla çalıştıracak çoban bulamıyorlar
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Siirt'te köylerde tarım ve hayvancılıkla uğraşmak istemeyen gençler 10 bin lira maaşı kabul etmiyor.
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Kışın gelmesiyle hayvanlarına bakacak ve sıcak bölgelere götürecek çoban bulamadıklarını söyleyen sürü sahibi Zeki İmaç, zor bir meslek olduğu için bu işi yapacak insan bulamadıklarını ifade etti.
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Kış ayı boyunca hayvanlara bakacak çalışan bulamadıkları için aile fertleriyle dönüşümlü olarak çobanlık yaptıklarını belirten İmaç, yorucu ve meşakkatli bir iş olduğu için kimsenin bu işi tercih etmediğini kaydetti.
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İmaç, \"Şu an Siirt’teyiz, Şırnak’tan Cizre’ye gidiyoruz. Çobanlık çok zordur. Kimse çobanlık yapamıyor, çoban bulamıyoruz. Çoban olmaları için ayda 10 bin lira veriyoruz kimse kabul etmiyor. Geliyor bir hafta yapıyor ikinci hafta kaçıyor. Yıllardır çobanlık ve hayvancılık yapıyoruz. Zor bir meslektir, çoban bulamıyoruz” dedi.
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10 bin lira maaşla çalıştıracak çoban bulamıyorlar
Siirt'te köylerde hayvanlarını yaylalarda otlatacak çoban bulamayan vatandaşlar, 10 bin lira maaşla çalıştıracak çoban arıyor.

Milyonların gözü ikinci toplantıda: Asgari ücrette beş farklı rakam ortaya çıktı
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Milyonların beklediği asgari ücret zammı için ilk toplantı sonrası rakamlar da belirlenmeye başladı.
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, yapılan çalışmalar neticesinde işçi tarafının 3750-4000 lira arasında, işveren tarafının ise 3500-3750 lira arasında asgari ücret istediğini belirtti.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yüksek asgari ücret sözü verirken 2022 zammına yönelik beklentiler yüzde 30'u geçti.
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Kasım ayı enflasyonu ve 5 aylık 10.48'lik oran asgari ücretteki pazarlıkları da değiştirdi. Enflasyonun üzerinde ve refah payı ile birlikte yapılacak hesaplamalarda artış oranı yüzde 30'u geçecek.
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Vergi destekleriyle rakam daha da yükselebilecek.
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Komisyon tarafından yapılacak ikinci toplantı yarın Türkİş ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.
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Türk-İş, hükümetin masaya yüzde 36.2'lik yeniden değerleme oranının üzerinde bir teklifle oturmasını isterken, asgari ücrete bu oranda zam yapılması halinde net maaş yaklaşık 3850 liraya yükselecek.
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Vergi ve prim indirimi içermeyen ücret senaryosuna göre; asgari ücret yüzde 31 artışla net 3700 lira, yüzde 34 artışla 3785 lira, yüzde 37 yükselişle 3870 lira, yüzde 39,76 artışla da da yaklaşık 3950 liraya yükselecek.
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Vergi ve prim indirimi içermeyen ücret senaryosuna göre; asgari ücret yüzde 31 artışla net 3700 lira, yüzde 34 artışla 3785 lira, yüzde 37 yükselişle 3870 lira, yüzde 39,76 artışla da da yaklaşık 3950 liraya yükselecek.
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2022 yılında uygulanacak olan yeni asgari ücretin en geç 13-17 Aralık haftasında duyurulması bekleniyor.
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Asgari Ücret Tespit Komisyonu 9 Aralık'ta da TİSK ev sahipliğinde toplanacak.
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TİSK de, asgari ücret işveren desteğinin gelecek yıl da devam etmesinin önemli olduğunu ve yeni istihdam yaratılmasında fayda sağlanacağını belirtiyor. Hükümet, asgari ücrette yapılacak artışla birlikte işverenin maliyetini azaltmak için firmalara vergi, prim teşviki ile destek sağlayacak.
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AK Parti iktidarı döneminde asgari ücrete en yüksek zam 2003 yılında yüzde 37.48, 2015'te de yüzde 33.46 olarak gerçekleşti. 2003 yılında 226 lira olan asgari ücret 310,7 lira, 2015 yılında da 974,8 liradan 1300,9 liraya çıkmıştı.
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Yapılacak asgari ücret zammı sonrası işsizlik maaşı yapılan zam oranında artacak.
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Asgari Geçim İndirimi, iş göremezlik ödeneği, yaşlılık aylığı, evde bakım aylığı, engelli aylığı zamlanacak.
Milyonların gözü ikinci toplantıda: Asgari ücrette beş farklı rakam ortaya çıktı
Milyonlarca çalışanın heyecanla beklediği 2022 yılı asgari ücretine yönelik beklenen ikinci toplantı yarın gerçekleşecek. TÜRK-İŞ'te yapılacak toplantıda işçi sendikası yetkilileri 2022 yılına ilişkin asgari ücret beklentilerini gündeme getirecekken, yapılan hesaplamalara göre asgari ücret zammına yönelik beş farklı rakam ortaya çıktı. İşte gündeme gelmesi olası asgari ücret oranları..

Otomobilde yeminli imzalı satış dönemi: ‘Al-sat’çılara savaş
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Türkiye otomotiv piyasasında dengeleri bozan 'al-sat'çıları önlemek ve yüksek fiyat artışlarına engel olmak için yeni bir çözüm geliştirildi.<br><br>
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Bazı otomotiv firmaları otomobil satın alan müşterilerle, otomobili hemen satmayacağına yönelik yeminli sözleşme yapmaya başladı.
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Bunun amacı satın aldığı sıfır kilometre otomobili, yüksek fiyatla elinden çıkaran 'al-sat'çılara engel olmak ve otomobil ticareti yapanların değil, bireysel müşterilerin otomobil almasını sağlamak. Böylece ikinci el otomobil piyasasındaki fiyatların yükselmesini durdurmak.
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'Al-sat'çılar lansman döneminde özel fiyatla bayiden aldıkları otomobilleri ikinci elde daha yüksek satıyor. Bayilerdeki liste fiyatıyla galeri fiyatları arasında 30-50 bin TL'ye varan farklar var.
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Birkaç firmada başlayan imzalı satış işleminin, diğer firmalar arasında da yaygınlaşması bekleniyor.
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KARA LİSTE UYGULAMASI VAR<br><br>Otomotiv sektörü 'al-sat' işine engel olmak için kara liste uygulamasına başlamıştı. Kara liste, ihtiyacı için otomobil satın alan gerçek müşteriyle 'al-sat'çıları birbirinden ayırt edilebilmesi açısından kısmen de olsa etkili oldu.
Otomobilde yeminli imzalı satış dönemi: ‘Al-sat’çılara savaş
Otomotiv piyasasında dengeleri bozan 'al-sat'çıları engellemek için otomotiv firmaları farklı yöntemlere başvuruyor. Son olarak firmalar müşterilerine otomobili hemen satmayacağına yönelik yeminli sözleşme yapmaya başladı. Bunun amacı satın aldığı sıfır kilometre otomobilin, yüksek fiyatla elden çıkarılmasını engellemek.


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