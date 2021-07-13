Ekonomi TUSAŞ 600 komponentin yerlileştirme çalışmalarına devam ediyor 500 milyon dolar Türkiyede kalacak
SAVUNMA SANAYİ

TUSAŞ 600 komponentin yerlileştirme çalışmalarına devam ediyor: 500 milyon dolar Türkiye'de kalacak

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), 250 civarında yerli ve milli firma ile toplam 600’ün üzerinde hava aracı komponentinin yerlileştirme çalışmalarını sürdürüyor. İlk etapta yılsonuna kadar 100’e yakın komponent (bileşen) yerlileştirilirken, çalışmalar tamamlandığında 500 milyon dolarlık bir hacimde yurt dışı tedarikinin önüne geçilmiş olacak.

Haber Merkezi İHA
TUSAŞ 600 komponentin yerlileştirme çalışmalarına devam ediyor: 500 milyon dolar Türkiyede kalacak
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TUSAŞ, yüksek teknoloji ürünler için mühendislik ve teknik konularda Ar-Ge faaliyetlerinin yanı sıra üretim süreçlerinden nihai ürünün testlerine kadar tüm aşamalarda yardımcı sanayiinin gelişmesine katkıda bulunuyor.

Gökbey helikopteri
İHA
Gökbey helikopteri

Gökbey Helikopteri'nden bir başarı daha: 3. prototipinin ilk uçuşu gerçekleşti
EKONOMİ
Gökbey Helikopteri'nden bir başarı daha: 3. prototipinin ilk uçuşu gerçekleşti

Yapısal bileşenlerin yanı sıra hava platformunun kritik parçalarını kendi mühendisleri tarafından geliştirmeye devam eden TUSAŞ, diğer taraftan hammaddeden ihtiyaç duyulan parçanın üretimine birçok aşamada yerli yardımcı sanayinin gelişimini destekliyor.

'Savunmanın devleri' listesine 2 Türk şirketi girdi
EKONOMİ
'Savunmanın devleri' listesine 2 Türk şirketi girdi

Milli İHA Anka
İHA
Milli İHA Anka

Bu kapsamda alt sistem, ekipman, malzeme alanında çalışmalar yürüten TUSAŞ, Gökbey, Hürjet, Hürkuş, MMU, ağır sınıf taarruz helikopteri, Anka, Aksungur, T129 Atak ve T70 genel maksat helikopteri gibi özgün ve milli projelerinde hidrolik sistemlerinden güç sistemlerine, yangın söndürme sistemlerinden yakıt tankına, iniş takımlarından iklimlendirme sistemlerine, aydınlatma ünitelerine kadar geniş yelpazede yerlileştirme faaliyetleri gerçekleştiriyor.

Milli Muharip Uçak
İHA
Milli Muharip Uçak

Böylece Türk havacılık ekosisteminin tam bağımsız bir şekilde gelişmesini hedefliyor.

T129 Atak helikopteri
İHA
T129 Atak helikopteri

2021 sonu itibarı ile özgün hava platformlarına yönelik 100’e yakın komponentin yerlileştirme aşamaları tamamlanacak.

Milli Muharip Uçak Verimlilik ve Teknoloji Fuarı'nda görücüye çıktı
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Türkiye Verimlilik Vakfınca ATO Congresium'da düzenlenen Uluslararası Verimlilik ve Teknoloji Fuarı devam ediyor.
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Ankara'daki 3. Verimlilik ve Teknoloji Fuarı ATO Congresium'da başladı. Bu yıl İleri Teknolojiler temasıyla gerçekleştirilecek fuarda, 2030'lu yıllarda kademeli olarak devreden çıkartılması planlanan F-16 uçaklarının yerini alabilecek 5'inci nesil çok rollü savaş uçağı olan Milli Muharip Uçağı'nın mock-up'ı da sergileniyor.
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Projede yeni nesil bir uçakta olması gereken düşük görünürlük, dâhili silah yuvası, yüksek manevra kabiliyeti, artırılmış durumsal farkındalık ve sensör füzyonu gibi teknoloji alanlarındaki kazanılacak kabiliyetlerle Türkiye; dünyada ABD, Rusya, Çin vb. 5’inci nesil bir muharip uçağı üretebilecek altyapı ve teknolojiye sahip sınırlı sayıdaki ülkeler arasında yerini alacaktır.
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Milli Muharip Uçak Verimlilik ve Teknoloji Fuarı'nda görücüye çıktı
Ankara'daki "3. Verimlilik ve Teknoloji Fuarı" ATO Congresium'da başladı. Bu yıl "İleri Teknolojiler" temasıyla gerçekleştirilecek fuarda, 2030'lu yıllarda kademeli olarak devreden çıkartılması planlanan F-16 uçaklarının yerini alabilecek 5'inci nesil çok rollü savaş uçağı olan Milli Muharip Uçağı'nın mock-up'ı da sergileniyor.
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Sahte hesaplara onay

Sahte hesaplara onay

​Twitter'daki manipülasyon konusunu gündeme getirdi.
Trabzon bu yeniliği sevecek

Trabzon bu yeniliği sevecek

​Sürmene bıçağının 50 yıllık geleneğini pandemide bozdu.
TUSAŞ 600 komponentin yerlileştirme çalışmalarına devam ediyor: 500 milyon dolar Türkiyede kalacak

Çok sayıda can kaybı var.

Üretim endeksi yıllık yüzde 40,7 yükseldi

​Türk Bayrağını indirip çöpe atan kadın yakalandı.

Veliaht Prens Al Sabah'tan Erdoğan'a övgü dolu sözler.

​15 Temmuz yüzsüzleri TSK'ya dönmek için başvurdular.

​Delta ile Delta Plus varyantı, ülkeleri alarma geçirdi.

​Mehmet Ali Şengül kırmızı listede aranıyordu.

​İHA'lar orman yangınlarına karşı da önemli başarı sağlıyor.
Türkiye'den 45 kişinin hayatını kaybettiği yangın sonrası Irak'a başsağlığı mesajı
Gündem

Türkiye'den 45 kişinin hayatını kaybettiği yangın sonrası Irak'a başsağlığı mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Irak'ta koronavirüs hastalarının da kaldığı İmam Hüseyin Hastanesi'nde çıkan yangında hayatını kaybedenlerden duyulan üzüntüyü dile getirerek, Irak'a başsağlığı dileğinde bulundu. Yangında 45 kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.
İngiltere'de maç günlerde aile içi şiddet atıyor: Takımı kaybeden İngilizler eşlerini dövüyor
Dünya

İngiltere'de maç günlerde aile içi şiddet atıyor: Takımı kaybeden İngilizler eşlerini dövüyor

20 milyonluk bir spor izleyici kitlesine sahip İnigiltere'de maç günleri aileler ve kadınlar tarafından endişe ve korku ile bekleniyor. Araştırmalara göre İngiltere başta olmak üzere Avrupa'da futbol maçlarıyla bağlantılı aile içi şiddet korkutucu boyutlarda. 2010 Dünya Kupası ile bağlantılı yürütülen bir araştırmaya göre İngiltere'de maç günlerinde ev içi ve ev dışı şiddet oranlarında %37'lik bir artış görüldü. İngiltere'de 2002, 2006, ve 2010 yıllarındanda aile içi istismar ve şiddet vakaları maç tarihleriyle aynı dönemlerde artıyor. Yapılan araştırmalarda İngiltere maçlarda berabere kaldığında şiddet vakaları yüzde 26, kaybettiğinde ise yüzde 38 artıyor.
Hastaneden taburcu olurken sağlık çalışanlarını unutmadılar: Bıraktıkları not duygulandırdı
Hayat

Hastaneden taburcu olurken sağlık çalışanlarını unutmadılar: Bıraktıkları not duygulandırdı

Tekirdağ’da hastaneden taburcu olan kadının yakınlarının bıraktığı teşekkür notu sağlık çalışanlarını duygulandırdı. Hasta yakınları bir peçete üzerine yazdıkları notta, “Tüm emekleriniz ve ilginiz için teşekkür ederiz. İyi ki siz sağlık çalışanları varsınız. Hakkınızı helal edin. İyi çalışmalar” dedi.

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