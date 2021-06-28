Gökbey Helikopteri'nden bir başarı daha: 3. prototipinin ilk uçuşu gerçekleşti

Savunma sanayisinde dünyada öncü ülkelerden biri haline gelen Türkiye, atılımlarına hız kesmeden devam ediyor. Son olarak Türkiye'nin helikopter ihtiyaçlarının özgün bir platformla karşılanması hedefiyle geliştirilen Gökbey helikopteri, ilk uçuşunu başarılı bir şekilde gerçekleştirdi.

YERLİ VE MİLLİ İMKANLARLA ÜRETİLEN İLK HELİKOPTER

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) tarafından üretilen Gökbey helikopteri, yerli ve milli imkanlarla üretilen ilk helikopter olma özelliğini taşıyor. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Gökbey helikopterinin test uçuşları hakkında bilgi verdi.

"Durmak yok yola devam"

Demir, sosyal medyadan yaptığı açıklama şu ifadeleri kullandı: "Sertifikasyon test faaliyetleri süren Gökbey helikopterimizin 3. prototipi ilk uçuşunu başarılı şekilde gerçekleştirdi. Yaklaşık 40 dakika süren bu uçuşla beraber uçuş test faaliyetlerine yeni bir prototipi daha dahil ettik. Durmak Yok Yola Devam!"

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Sertifikasyon test faaliyetleri süren Gökbey helikopterimizin 3. prototipi ilk uçuşunu başarılı şekilde gerçekleştirdi. Yaklaşık 40 dakika süren bu uçuşla beraber uçuş test faaliyetlerine yeni bir prototipi daha dahil ettik. 🚁



Durmak Yok Yola Devam! 🇹🇷



➡️ @TUSAS_TR pic.twitter.com/HDbORPXGzS — Ismail Demir (@IsmailDemirSSB) June 28, 2021

OYNAT 04:02 Motor çalıştırıldı: Yerli helikopter Gökbey geliyor 2021 yılına girilmesiyle birlikte Türk savunma sanayine güç katacak çok sayıda proje için de geri sayım başladı. Söz konusu projelerden biri ise seri üretim aşamasına geçilmeden özellikle yurt dışından büyük ilgi görüyor. Savunmadaki Türkler programının bu haftaki konuğu yerli imkanlarla geliştirilip üretilen Türkiye'nin ilk Genel Maksat Helikopteri: Gökbey.. BiP'te paylaş

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