​Twitter’ın musluğu kapandı ​

Sosyal medya çatısı altında gerçekleştirilen yayınların düzenlenmesine yönelik hayata geçirilen kanunda yeni bir aşamaya geçildi. Temsilci bulundurmayan sosyal medya ağlarına reklam yasağı uygulaması dün itibariyle başladı. Türkiye’de temsilci bulundurmayan Twitter, Periscope ve Pinterest’e verilen reklam yasağı kararı, Resmi Gazete’nin dünkü sayısında yayımlandı.

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REKLAM VERENE DE CEZA

Uygulanmaya başlanan reklam yasağı ile birlikte temsilci atamayan platformlarla reklam sözleşmesi yapılamayacak. Reklam bedeli olarak para transferi yapılamayacak. Reklam veren şirketlere ceza kesilecek. Türkiye’den günlük erişimi 1 milyondan fazla olan ve yasal zorunluluğa rağmen temsilci atamayan yurt dışı kaynaklı sağlayıcılardan VK ve Dailymotion gerçek, Youtube, Tiktok, Facebook ve Instagram ise tüzel kişi temsilci bulundurma tercihinde bulunarak reklam yasağından kurtuldu.

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4 KURUM DENETLEYECEK

Reklam yasağı uygulamasını; Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu, BTK ile ilgili tüm kamu kurumları denetleyecek. Geçtiğimiz Ekim ayında yürürlüğe giren ve “Sosyal Medya Yasası” olarak da ifade edilen 7253 sayılı “İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” kapsamında yurt dışı kaynaklı sosyal medya şirketlerinin 2 Kasım’a kadar ülkeye temsilci atamaları gerekiyordu. Türkiye’den günlük erişimi 1 milyondan fazla olan ve yasanın gereğini yerine getirmeyenlere 10’ar milyon lira ceza verilmişti.

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VERİLEN SÜRE DOLDU

Sosyal medya ağlarının, belirledikleri temsilcileri yasal süre dolmadan Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kuruluna (BTK) bildirecekleri öğrenildi. BTK, yasal sürecin ardından temsilci bildiriminde bulunmayan Twitter, Periscope, Pinterest ve şirketlerine 40’ar milyon lira idari para cezası kesti. İkinci para cezasının tebliğinden itibaren 30 gün içinde yükümlülük uygulanmadığı için reklam yasağı getirildi.

SONRAKİ AŞAMA BANT GENİŞLİĞİ

BTK Başkanı, reklam yasağı kararının verildiği tarihten itibaren 3 ay içinde gerekli yükümlülüğün yerine getirilmemesi halinde ilgili sosyal ağın internet trafiği bant genişliğinin yüzde 50, başvurunun kabulüne ilişkin hakim kararının uygulanmasından itibaren 30 gün içinde söz konusu yükümlülüğün yerine getirilmemesi durumunda da yüzde 90’a kadar daraltılması için sulh ceza hakimliğine başvurabilecek. Sosyal medya şirketleri, bu süreçlerin sonunda da olsa Türkiye’de temsilcilik açmayı kabul ederlerse kesilen idari para cezalarının dörtte biri tahsil edilecek, reklam yasağı kaldırılacak ve bant genişliğine müdahale sonlandırılacak.

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Hukuka aykırı içerikler 24 saatte kalkacak

Yasa kapsamında, platformlar Türkçe başvuruları Türkçe yanıtlayacak. Kişilik hakların ve özel hayatın gizliliğinin ihlaline ilişkin başvurulara 48 saatte cevap verilecek. Kişi başvurularına ilişkin 6 ayda bir rapor yayımlanacak. Mahkeme kararına rağmen 24 saat içinde hukuka aykırı içerikleri çıkarmayan sosyal ağlar, doğacak zarardan sorumlu olacak. Ayrıca sosyal medya şirketleri, Türkiye’deki kullanıcıların verilerini Türkiye’de bulundurma yönünde gerekli tedbirleri alacak.

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ÖZGÜRLÜK MÜ SUÇU PERDELEME Mİ?

Gerçekleştirilen düzenleme sosyal medya platformlarındaki suç unsuru barındıran paylaşımların da önüne geçmeyi amaçlıyor. Kontrolsüz bir şekilde işleyen platformlar ise özgürlük söylemi altında işlenen suçu meşrulaştırmaya çalışıyor. Kişisel hak ve özel hayatın gizliliği ihlali sümen altı edilmeye çalışılıyor. Son olarak temsilci atama kararı alan Facebook’ta yaptığı açıklamada kurallara uyma mecburiyetinin olmadığını önü sürerken, aldıkları kararın Facebook Topluluk Standartları’nı ya da devlet kurumları tarafından yapılan içerik kaldırma taleplerinin incelenme süreçlerini değiştirmediğini belirtti. Facebook, açıklamasının devamında tehditvari bir şekilde bu ilkelere uygun olmayacak şekilde hareket edilmesi durumunda temsilcinin geri çekileceği vurgulandı.

YAPTIRIM İSTEDİĞİMİZ EN SON YOL

Ömer Fatih Sayan

Gerçekleştirilen yaptırımlarla alakalı açıklamalarda bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Türkiye’ye resmi temsilci atamayan yurt dışı kaynaklı sosyal medya şirketlerinin, artık Türkiye’den reklam alamayacağı bilgisini paylaştı. Hiçbir vatandaşın ülkemizde sağlanan hizmetlerden mahrum kalmasını istemediklerini ifade eden Sayan, “Lakin milletimizin verilerini, gizliliğini ve haklarını korumak için ne gerekiyorsa yapmaya kararlıyız. Dileriz ki hala temsilcisini bildirmeyen Twitter ve Pinterest de ivedilikle gerekli adımları atarlar. Yükümlülüğe uymamakta ısrar eden sosyal ağların bant genişliğinin daraltılması en son istediğimiz yol” ifadelerini kullandı.