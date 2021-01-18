Facebook duyurdu: Türkiye'ye temsilci atanacak

Facebook, Twitter ve Instagram başta olmak üzere Türkiye'de temsilcisi olmayan sosyal ağlar için reklam yasağı yarın itibariyle devreye giriyor. Ancak Facebook yeni yaptığı açıklamayla temsilci atanacağı bilgisini verdi.

Şu ana kadar YouTube, TikTok ve Dailymotion, Türkiye'de temsilcilik atamayı kabul eden platformlar arasında yer alıyor. Son olarak Facebook'un da listeye dahil olmasıyla birlikte geriye popüler ağlardan Twitter kalıyor.

Türkiye'de temsilcilik açmayı kabul etmeyen şirketlere ise çeşitli yaptırımlar var. Şirketler, ilk aşamada 10 milyon TL, ikinci aşamada ise 30 milyon TL olmak üzere toplamda 40 milyon TL'lik para cezasına çarptırılabiliyor. Ayrıca buna ek olarak reklam yasağı da devreye giriyor. Yani üçüncü aşama olarak görülen reklam yasağıyla birlikte Türkiye'de vergi mükellefi olan kişi ya da şirketlerin bu platformlarda reklam vermesi yasaklanmış oluyor.