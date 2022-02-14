Ekonomi Ukraynayı işgale hazırlanan Rusyaya G-7 ülkelerinden uyarı Ağır yaptırım uygularız
DÜNYA EKONOMİSİ

Ukrayna'yı işgale hazırlanan Rusya'ya G-7 ülkelerinden uyarı: Ağır yaptırım uygularız

Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilim hızla tırmanırken G-7 ülkelerinin maliye bakanlarında yaptırım uyarısı geldi. Yayımlanan ortak bildirimde Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi halinde derhal ağır ekonomik sonuçlar doğuracak yaptırımlar uygulanacağı açıkladı.

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Haber Merkezi AA
Ukraynayı işgale hazırlanan Rusyaya G-7 ülkelerinden uyarı: Ağır yaptırım uygularız
Foto/arşiv

Dünyanın en gelişmiş ekonomilerinin oluşturduğu G7 ülkelerinin maliye bakanları, Ukrayna'daki gelişmeler hakkında ortak bildiri yayımladı.

Bildiride, Ukrayna sınırlarında devam eden Rus askeri yığınağının "ciddi bir endişe" kaynağı olduğu vurgulandı.

G7'nin Ukrayna ekonomisini hızlı ve kararlı bir şekilde desteklemek için hareket etmeye hazır olduğuna işaret edilen bildiride, gerilimi düşürmek için devam eden diplomatik çabaların da desteklendiği ifade edildi.

Bildiride, Ukrayna'nın egemenliğinin, toprak bütünlüğünün, ekonomik ve finansal istikrarının korunmasında kararlı olunduğu, özellikle Uluslararası Para Fonu (IMF) gibi finans kuruluşlar aracılığıyla bu ülkeye önemli finansal destek sağlandığı kaydedildi.

Ukrayna'ya 2014'ten beri toplam 48 milyar doları aşan ekonomik destek sağlandığı anımsatılan bildiride, Ukrayna'nın reform çabalarını kolaylaştırmak için gerekli desteği alacağı ve ülkeyle sürdürülebilir bir mali temele sahip olması için yakın iş birliği yapılacağı belirtildi.

Bildiride, "Acil önceliğimiz gerilimi düşürme çabalarını desteklemektir. Bununla birlikte, özellikle Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik herhangi bir askeri saldırısına hızlı, eşgüdümlü ve güçlü bir yanıt verileceğini yineliyoruz. Rus ekonomisi üzerinde hemen ağır sonuçları olacak ekonomik ve mali yaptırımları toplu olarak uygulamaya hazırız." ifadesi kullanıldı.

Durumun yakından takip edileceğine dikkatin çekildiği bildiride, Ukrayna'ya daha fazla ekonomik ve mali destek sağlanmaya hazır olunduğu kaydedildi.

G7'yi ABD, İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya, Kanada ve Japonya oluşturuyor. G7 dönem başkanlığı halihazırda Almanya tarafından yürütülüyor.

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