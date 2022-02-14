Ekonomi İkinci el araçlarda bahar beklentisi
OTOMOTİV

İkinci el araçlarda bahar beklentisi

Malatya'da ikinci el araç piyasasının durgunluğundan dert yanan galericiler sitesi esnafı bahar ayları ile birlikte piyasanın canlanmasını bekliyor.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi İHA
İkinci el araçlarda bahar beklentisi
İkici el araç piyasasındaki durgunluğun bahar ayları ile canlanması bekleniyor.

Malatya'da bir süredir devam eden ikici el araç piyasasındaki durgunluğun bahar ayları ile canlanması bekleniyor.

Malatya Yeşiltepe Galericiler Sitesi Kooperatif Başkanı Yalçın Yalçın, "Ülkemizde yaşanan bazı krizlerden dolayı bizim sektörümüzde etkilenmektedir. Son dönemde dövizin yükselip aniden inişe geçmesi ile beraber esnaf arkadaşlarımızın ellerinde bulunan mevcut malları satılmamaktadır. İnsanlar üzerinde bir talepte doğmamaktadır. Daha önce döviz yüksekken insanlarda büyük bir araç talebi vardı. Ama şu an nedense insanlar araç almamakta, satmaktan taraf. Ama tabiki esnafımız bu piyasanın durgun olduğundan dolayı kendileri de araç almayı pek düşünmüyor. O günkü piyasaya ile bugünkü piyasa arasında bayağı bir fark var yüzde 15 -20 arasında bir fiyat farkı var. Ama hükümetimizin alacağı tedbirlerle İnşallah bunların düzeleceğine inanıyorum. Esnafımız şu anki duruma göre mağdur. Esnafımızın elinde bulunan mevcut mallarda dövizden bu yana araç satılmamaktadır. Esnafın elinde büyük mal bulunmaktadır. Hükümetimizin ne yapmak istediğini heyecanla beklemekteyiz" dedi.

Fenerbahçeli yıldız geri döndü
SPOR
Fenerbahçeli yıldız geri döndü


Galericiler Sitesi esnaflarından Kadirhan Kızılbağ ise bahar ayları ile birlikte sektörde canlanma beklediklerini kaydederek, "İşler durgun araç satışları düştü. Bir hafta iki hafta hiç satış yapmadığımız günler oluyor. Araçlara talep yok. Gelip gidiyoruz masraflarımızı hiç çıkartamıyoruz. Gider gelirden daha fazla bu da bizi zor duruma düşürüyor. Bu durum bizi zorluyor. Umarım satışlar artar. Yaz dönemi geliyor. İlkbaharla birlikte satışların artacağını umut ediyoruz. İnşallah satışlar artar biz esnaflar içinde ülkemiz içinde iyi olur" diye konuştu.

İkinci el otomobil fiyatları için tarih verildi: Yüzde 50 düşüş bekleniyor
FOTOĞRAF 14
Title
Otomobil alma planı yapanları çok yakından ilgilendiren haber, fiyatlar değişecek. 2. el araba fiyatlarındaki artış nedeni ile pek çok kişi satın alma noktasında bekleme durumuna geçmişti. Birçok marka ve modelde fiyatlar sıfır araba fiyatlarının üzerine çıkmıştı.
Title
Çip krizi ile başlayan otomobil üretimindeki azalma sorunları devam ediyor. Küresel çip krizinin bu yıl da devam edeceği beklentisiyle sıfır otomobil sayısı azalırken ikinci ele arabaya olan talep arttı.
Title
Ülkemizde otomobil fiyatlarının çok hızlı yükseliş göstermesinden dolayı bazı art niyetli kişiler ikinci el otomobillere sıfır otomobilden daha yüksek fiyatlar yazmaya başladı. İkinci el araba piyasasında hem fiyatların tavan yapması, hem de kredi faizlerinin yüzde 2 düzeyinde olmasından ötürü talep azalmaya başladı.
Title
İnsanlar yeni araba almak için arabalarını satışa çıkarıyorlar. Fakat yazdıkları fiyata araçlarını satamıyorlar. Hal böyle olunca yeni otomobil de alamıyorlar.<br><br>
Title
Böylece sektörün önü de tamamen tıkanmış oluyor. Şu anda ikinci el otomobil alımı yapan kurumsal şirketler bile stok fazlalığından ötürü alımları durdurmuş durumda.<br><br>
Title
Alınacak otomobiller için de ederinin yarısı fiyatlar teklif ediliyor. Yani burada müşteriye satmayın mesajı verilmek isteniyor.<br><br>Bu durumu değerlendiren analistler mevcut düzenin bu şekilde yürümeyeceği konusunda hem fikirler.<br><br>
Title
Ortaya çıkan genel sonuç ise şişen fiyatların birkaç ay sonra ekonomi ile doğru orantılı olarak düşeceği yönünde.<br><br>
Title
YÜZDE 50 DÜŞÜŞ BEKLENİYOR<br><br>Hatta şu anda alt segmentte oldukça yüksek fiyatlar istenen eski Şahin, Doğan gibi otomobillerin fiyatlarında yüzde 50 oranında düşüşler yaşanması da olası görünüyor.<br><br>
Title
FİYATLARIN DÜŞECEĞİ TARİH<br><br>Ön görülen tarih ise 2022’nin son çeyreği. Analistlere göre son çeyrekte ekonomide önemli iyileşmeler yaşanabilir. Bu doğrultuda şişen fiyatlarda da rahatlama gerçekleşecektir.<br><br>
Title
Elbette bu durum şimdilik bir tahminden, analizden ibaret. Gerçek olup olmayacağı önümüzdeki aylarda belli olacak.
Title
Uzmanlar bu nedenle ikinci el otomobil almak isteyenlerin biraz daha beklemesini sabırlı olmasını tavsiye ediyor.
Title
Title
Title
İkinci el otomobil fiyatları için tarih verildi: Yüzde 50 düşüş bekleniyor
İkinci elde fiyatların şişmesi satışları durma noktasına getirdi. Analistler şu sıralar otomobil almayı düşünenleri uyardı. İkinci el otomobil fiyatlarının ciddi oranda düşmesi bekleniyor. Peki ama ne zaman? Vatandaşlar, "İkinci el araba fiyatları düştü mü? Otomobil fiyatları düşer mi? İkinci el araç fiyatları ne zaman düşer?" sorularına yanıt arıyor. Konu ile ilgili tüm detaylar haberimizde...


180 bin dolara satan var

180 bin dolara satan var

​Mantar toplarken buldu: En ufağı 12 kilogram geliyor.
Uzmanlardan uyarı

Uzmanlardan uyarı

​Omicron'un üç yeni semptomu açıklandı.
Gıdada KDV indirimi etiketlere yansımaya başladı

Saklı tarih ortaya çıkacak

Saklı tarih ortaya çıkacak

​Düzce'de turizme Konuralp dopingi.

​İndirimi fiyatlara yansıtmayan marketlere af yok.

Sultangazi'de esnafın köpeğine saldırdı.

Üç il ve 758 ilçeden daha büyük.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.