Uzmanlar uyardı: Alışveriş çılgınlığında dolandırılmamak için dikkat!

İnternet üzerinden yapılan alışverişler pandemi sürecinde artmıştı. Fakat, son bir ayda online alışveriş platformlarının başlattığı indirim kampanyaları sayesinde, bu sayı katlanarak çoğaldı. Kara Cuma, Efsane Günler, Efsane Cuma adı altında neredeyse her sitede yapılan indirimler nedeniyle, sitelerde yoğunluk yaşanıyor. Uzmanlar ise, bu alışverişlerde mağdur olmamak adına dikkat edilmesi gereken konularla ilgili uyarılarda bulundu. İnternet sitelerinde Ticaret Bakanlığı tarafından verilen SSL sertifikası damgasının bulunması gerektiğini söyleyen İzmir Barosu Tüketici Komisyonu Üyesi Avukat Oğuz Gökyıldız, "Tüketicilerin öncelikle SSL sertifikası olan, 3D ödeme seçeneği olan ve sanal kartla ödeme yapabilecekleri internet sitelerinden alışveriş yapmalarını öneriyoruz. SSL sertifikası alışveriş sitelerine Ticaret Bakanlığı tarafından veriliyor. Aynı zamanda ödeme seçeneğinde 3D ödeme olması da önem arz ediyor. Alışveriş yapan kişilerin bankalarının sanal kart hizmetinden yararlanmasını öneriyoruz. Sanal kartlarla alışveriş öncesi limit istenilen şekilde belirleniyor. Alışveriş sonrasında kapatılabilir. Şifre veya kart numarasının çalınma ihtimali daha zordur" dedi.

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HAYAT Siber dolandırıcılara dikkat: Karantinada online alışveriş yaparken dikkat edilmesi gereken 8 nokta

14 gün içinde cayma hakkı

Alışveriş yapan kişilerin problem yaşadıklarında başvurabilecekleri hukuki süreçlerle ilgili bilgi veren Gökyıldız, "Özellikle alışveriş çılgınlığının yaşandığı bu dönemde tüketiciler birtakım sorunlarla karşılaşıyor. Ödemesini yaptıkları ürünleri teslim alamıyor. Kendilerine istemedikleri veya hatalı ürünler gönderiliyor. Bu gibi durumları güvenleri suiistimal ediliyor. Tüketicilerin başvurabilecekleri birden çok hukuki yol mevcut. 6502 sayılı tüketicinin korunması hakkındaki kanun, bu konudaki en temel mevzuattır. Mesafeli satışlarda tüketicinin en büyük güvencesi olarak cayma hakkını söyleyebiliriz. Cayma hakkı tüketicilere, internetten satın aldıkları ürünleri herhangi bir sebep göstermeden iade edebilme hakkı sunmaktadır. Tüketicinin cayma hakkını 14 gün içerisinde kullanması gerekmektedir. Bunu kullanması halinde satıcı tarafından, 10 gün içerisinde toplam bedel tüketiciye iade edilir. Yine aynı şekilde, teslim edilen ürün ayıplı ise tüketici, ayıplı mal ve hizmetlerden sorumluluk hükümleri uyarınca seçimlik haklarını kullanabilir. Ayıplı mal sebebiyle bedel iadesi talep edebilir, ayıp oranında bedelden indirim, ücretsiz onarım veya ürünün ayıpsız bir misliyle değiştirilmesini isteyebilir" diye konuştu.

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FOTOĞRAF 11 Tüm dünyayı etkisine alan koronavirüs pandemisi, insanların evlerinden çıkmayarak karantinaya girmesine neden oldu. Evlerinden dışarı çıkamayan tüketiciler ise online alışverişe yöneldi. Bunu fırsat bilen siber dolandırıcıların oltalama saldırıları ise online alışverişteki dolandırıcılığı yüzde 13 artırdı. Karantina sürecinde kimlik avı sahtekarlığı ve online alışverişteki dolandırıcılıklarda ciddi artışlar olduğunu belirten uzmanlar, bu dönemde online alışveriş yapacaklara 8 uyarıda bulunuyor. ACI raporundan elde edinilen bilgilere göre, mart ayında online alışveriş, kişi başına ortalama 36 dolar arttı. Bu durum online alışverişteki dolandırıcılıkların yıllık bazda yüzde 13'lük bir artışa geçmesine neden oldu. Karantina sürecinde artışa geçen hileli satın alma girişimlerinin de siber saldırganların kurdukları tuzaklardan kaynaklandığını belirten uzmanlar, Koronavirüs temalı oltalama saldırıları ve kimlik avı sahtekarlığı girişimlerinin ciddi derecede artış gösterdiğini ve bunun online alışverişteki dolandırıcılığı da tetiklediğini dile getiriyor. Tüketicilerin bilgilerini elde etmek ve kullanmak için Koronavirüs pandemisini fırsat bilen siber saldırganların en büyük silahları ise oltalama saldırıları olarak görülüyor. Kullanıcıların oltalama saldırılarına karşı dikkatli olması gerektiğini aktaran uzmanlar, özellikle Koronavirüs temalı kampanya içeriklerine karşı kullanıcıların uyanık davranması gerektiğini belirtiyor. Karantina döneminde kimlik avı e-postalarının ve şirketlere yönelik de satın alma departmanlarını hedef alan dolandırıcılık girişimlerinin arttığına da dikkat çeken uzmanlar, tüketicilerin online alışveriş yaparken tuzağa düşmemeleri için 8 uyarıda bulunuyor. 1. Koronavirüs temalı içeriklere hemen kanmayın. Kötü niyetli kişilerin göndereceği linklere tıkladığınız anda tüm kişisel bilgileriniz dolandırıcıların eline kolayca geçebilir. İyi niyetli gibi gözüken e-postaların arka tarafında kötü planların olabileceğinden şüphe edin. Düşünmeden gireceğiniz linkler sizi virüs bulaştıran sitelerin avı haline getirebilir. 2. Abartılı kampanya, indirim ve hediye tekliflere itibar etmeyin, güvensiz ağlar üzerinden sahte satın almalara yönlendirebilecek linklerden uzak durun. Eğer gördüğünüz bir kampanya gerçek olamayacak kadar cazipse, büyük bir olasılıkla gerçek değildir. Kampanyanın gerçek olduğunu düşünüyorsanız yeni bir tarayıcı açarak web sitesinin adresini doğrudan bu adres çubuğuna yazın. Her ne olursa olsun online alışverişiniz için mutlaka düşük bakiyeli bir sanal kart kullanın. 3. Banka kartı ve kredi kartı yerine sanal kart tercih edin. Kredi kartları, banka kartlarına göre daha fazla koruma sağlıyor ama güvenlikte ikisinin de üstüne çıkan sanal kartları kullanarak ek koruma katmanı yaratabilirsiniz. Kredi kartı yerine geçen sanal kartlar, siber dolandırıcılığa karşı güvende olunmasına yardımcı oluyor. 4. Bildiğiniz ve güvendiğiniz adreslerden alışveriş yapın. Daha önce denediğiniz ve memnun kaldığınız ya da kendini kanıtlamış online alışveriş sitelerinden alışveriş yapın. Alışveriş yaptığınız sitenin SSL sertifikası kullandığından emin olun. Güvenli ve şifrelenmiş bir web sitesi adresi HTTP ile değil, HTTPS ile başlar ve adres çubuğunda kilit simgesi görünür. 5. Verdiğiniz bilgilere dikkat edin. Alışveriş yaptığınız site siparişiniz için gerekli bilgiler dışında çok daha fazla soru soruyorsa, bu özel soruları cevaplamayın ve alışverişinizi sonlandırın. Bazı kötü amaçlı yazılımlar, çevrimiçi formlara satır ekleyerek siber suçluların özel bilgilerinizi çalmasına neden olabilir. 6. Verilerinizi yedekleyin. Bilgisayarınızın virüs saldırısı sonucunda çökmesi gibi tehlike durumlarında veri kaybını önlemek için, bilgilerinizi düzenli bir şekilde yedeklemeyi unutmayın. 7. Hesap özetlerini ve kredi kartı ekstrelerini kontrol edin. Online alışveriş yaptıktan sonra hesap özetinde ya da kredi kartı ekstresinde şüpheli bir harcama görürseniz hemen bankanızla iletişime geçin. 8. İşletim sisteminizin ve antivirüs yazılımınızın güncel olduğundan emin olun. Güncellemeler sizi dolandırıcılığa ve zararlı yazılımlara karşı koruyacaktır. Bilgisayarınızı fırsat buldukça olası virüs bulaşmalarına karşı tarayın. Alışveriş yaparken siber dolandırıcılara karşı dikkat edilmesi gereken 8 nokta Koronavirüs pandemisi nedeniyle tüketicilerin evlerinden dışarı çıkmadıkları karantina sürecinde, online alışverişler de arttı. Bunu fırsat bilen siber dolandırıcıların oltalama saldırıları ise online alışverişteki dolandırıcılığı yıllık bazda yüzde 13 artırdı. Karantina sürecinde kimlik avı sahtekarlığının ve online alışverişteki dolandırıcılığın oldukça arttığına dikkat çeken uzmanlar, koranavirüs karantinasında online alışveriş yapacaklara 8 uyarıda bulunuyor. BiP'te paylaş

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'Ters ibraz' prosedürü sayesinde banka bedel iadesini yapabilir



Tüketicilerin bazı durumlarda muhatap bulmakta zorlanabildiğini söyleyen Gökyıldız, "Özellikle güvenilir olmayan internet sitelerinden yapılan alışverişlerde, satıcıya ulaşamıyorlar ve dolandırılıyorlar. Bu gibi durumlarda tüketicinin hakem heyetlerine ve tüketici mahkemelerine başvurabilme imkanı var. Bazen bu süreç tüketici aleyhine uzun da sürebiliyor ve tüketicinin mağduriyetine sebep oluyor. Böyle bir durumda, 'charge back' yani 'ters ibraz' sistemini işletmek de mümkün. Uygulamada az bilinse de tüketiciler kredi kartlarıyla yaptıkları alışverişlerde kart sahibi bankaya giderek, ters ibraz prosedürünü işletebilirler" dedi.

"Tüketicilerin dolandırılmaması için ciddi bir önlem"



'Ters İbraz' prosedürünün nasıl işlediğini açıklayan Gökyıldız, "Kredi kartıyla ödemesi yapılan ancak karşılığında alınması gereken ücreti gerektiği gibi almayan veya kendisine hiçbir şekilde ürün teslim edilmeyen tüketici, ödenen paranın iadesini bankadan talep edebilir. Gerekli incelemeler ve soruşturma banka tarafından yürütülür. Banka, satıcıya giderek alışveriş ile ilgili belgeleri talep eder, eğer satıcı tüketiciye malın satıldığını ispat edemezse, bedel iadesi tüketiciye banka tarafından gerçekleştirilir. Kredi kartından tüketicinin rızası dışında yapılan harcamalar için de tüketici bu yönteme başvurabilir. Bankalar bu prosedürü işletmek zorundadır. Bankalar buna uymazsa, tüketicilere karşı bir tazminat sorumluluğu da doğar. Ters ibraz başvurusu, ödemenin yapıldığı tarihten itibaren 120 gün içerisinde yapabilirler. Elektronik ticaret alanında oldukça önemli bir prosedür. Tüketicilerin dolandırılmasını önlemek için ciddi bir önlem teşkil eder" şeklinde konuştu.