Hayat Siber dolandırıcılara dikkat Karantinada online alışveriş yaparken dikkat edilmesi gereken 8 nokta
AKTÜEL

Online alışverişte dikkat edilmesi gereken 8 kural

Siber dolandırıcılara dikkat: Karantinada online alışveriş yaparken dikkat edilmesi gereken 8 nokta

Koronavirüs pandemisi nedeniyle tüketicilerin evlerinden dışarı çıkmadıkları karantina sürecinde, online alışverişler de arttı. Bunu fırsat bilen siber dolandırıcıların oltalama saldırıları ise online alışverişteki dolandırıcılığı yıllık bazda yüzde 13 artırdı. Karantina sürecinde kimlik avı sahtekarlığının ve online alışverişteki dolandırıcılığın oldukça arttığına dikkat çeken uzmanlar, koranavirüs karantinasında online alışveriş yapacaklara 8 uyarıda bulunuyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Tüm dünyayı etkisine alan koronavirüs pandemisi, insanların evlerinden çıkmayarak karantinaya girmesine neden oldu. Evlerinden dışarı çıkamayan tüketiciler ise online alışverişe yöneldi. Bunu fırsat bilen siber dolandırıcıların oltalama saldırıları ise online alışverişteki dolandırıcılığı yüzde 13 artırdı. Karantina sürecinde kimlik avı sahtekarlığı ve online alışverişteki dolandırıcılıklarda ciddi artışlar olduğunu belirten uzmanlar, bu dönemde online alışveriş yapacaklara 8 uyarıda bulunuyor.

Dolandırıcılık yıllık bazda yüzde 13 arttı

ACI raporundan elde edinilen bilgilere göre, mart ayında online alışveriş, kişi başına ortalama 36 dolar arttı. Bu durum online alışverişteki dolandırıcılıkların yıllık bazda yüzde 13'lük bir artışa geçmesine neden oldu. Karantina sürecinde artışa geçen hileli satın alma girişimlerinin de siber saldırganların kurdukları tuzaklardan kaynaklandığını belirten uzmanlar, Koronavirüs temalı oltalama saldırıları ve kimlik avı sahtekarlığı girişimlerinin ciddi derecede artış gösterdiğini ve bunun online alışverişteki dolandırıcılığı da tetiklediğini dile getiriyor.

Alışveriş yaparken siber dolandırıcılara karşı dikkat edilmesi gereken 8 nokta
FOTOĞRAF 11
Title
Tüm dünyayı etkisine alan koronavirüs pandemisi, insanların evlerinden çıkmayarak karantinaya girmesine neden oldu. Evlerinden dışarı çıkamayan tüketiciler ise online alışverişe yöneldi. Bunu fırsat bilen siber dolandırıcıların oltalama saldırıları ise online alışverişteki dolandırıcılığı yüzde 13 artırdı. Karantina sürecinde kimlik avı sahtekarlığı ve online alışverişteki dolandırıcılıklarda ciddi artışlar olduğunu belirten uzmanlar, bu dönemde online alışveriş yapacaklara 8 uyarıda bulunuyor.
Title
ACI raporundan elde edinilen bilgilere göre, mart ayında online alışveriş, kişi başına ortalama 36 dolar arttı. Bu durum online alışverişteki dolandırıcılıkların yıllık bazda yüzde 13'lük bir artışa geçmesine neden oldu. Karantina sürecinde artışa geçen hileli satın alma girişimlerinin de siber saldırganların kurdukları tuzaklardan kaynaklandığını belirten uzmanlar, Koronavirüs temalı oltalama saldırıları ve kimlik avı sahtekarlığı girişimlerinin ciddi derecede artış gösterdiğini ve bunun online alışverişteki dolandırıcılığı da tetiklediğini dile getiriyor.
Title
Tüketicilerin bilgilerini elde etmek ve kullanmak için Koronavirüs pandemisini fırsat bilen siber saldırganların en büyük silahları ise oltalama saldırıları olarak görülüyor. Kullanıcıların oltalama saldırılarına karşı dikkatli olması gerektiğini aktaran uzmanlar, özellikle Koronavirüs temalı kampanya içeriklerine karşı kullanıcıların uyanık davranması gerektiğini belirtiyor. Karantina döneminde kimlik avı e-postalarının ve şirketlere yönelik de satın alma departmanlarını hedef alan dolandırıcılık girişimlerinin arttığına da dikkat çeken uzmanlar, tüketicilerin online alışveriş yaparken tuzağa düşmemeleri için 8 uyarıda bulunuyor.
Title
1. Koronavirüs temalı içeriklere hemen kanmayın. Kötü niyetli kişilerin göndereceği linklere tıkladığınız anda tüm kişisel bilgileriniz dolandırıcıların eline kolayca geçebilir. İyi niyetli gibi gözüken e-postaların arka tarafında kötü planların olabileceğinden şüphe edin. Düşünmeden gireceğiniz linkler sizi virüs bulaştıran sitelerin avı haline getirebilir.
Title
2. Abartılı kampanya, indirim ve hediye tekliflere itibar etmeyin, güvensiz ağlar üzerinden sahte satın almalara yönlendirebilecek linklerden uzak durun. Eğer gördüğünüz bir kampanya gerçek olamayacak kadar cazipse, büyük bir olasılıkla gerçek değildir. Kampanyanın gerçek olduğunu düşünüyorsanız yeni bir tarayıcı açarak web sitesinin adresini doğrudan bu adres çubuğuna yazın. Her ne olursa olsun online alışverişiniz için mutlaka düşük bakiyeli bir sanal kart kullanın.
Title
3. Banka kartı ve kredi kartı yerine sanal kart tercih edin. Kredi kartları, banka kartlarına göre daha fazla koruma sağlıyor ama güvenlikte ikisinin de üstüne çıkan sanal kartları kullanarak ek koruma katmanı yaratabilirsiniz. Kredi kartı yerine geçen sanal kartlar, siber dolandırıcılığa karşı güvende olunmasına yardımcı oluyor.
Title
4. Bildiğiniz ve güvendiğiniz adreslerden alışveriş yapın. Daha önce denediğiniz ve memnun kaldığınız ya da kendini kanıtlamış online alışveriş sitelerinden alışveriş yapın. Alışveriş yaptığınız sitenin SSL sertifikası kullandığından emin olun. Güvenli ve şifrelenmiş bir web sitesi adresi HTTP ile değil, HTTPS ile başlar ve adres çubuğunda kilit simgesi görünür.
Title
5. Verdiğiniz bilgilere dikkat edin. Alışveriş yaptığınız site siparişiniz için gerekli bilgiler dışında çok daha fazla soru soruyorsa, bu özel soruları cevaplamayın ve alışverişinizi sonlandırın. Bazı kötü amaçlı yazılımlar, çevrimiçi formlara satır ekleyerek siber suçluların özel bilgilerinizi çalmasına neden olabilir.
Title
6. Verilerinizi yedekleyin. Bilgisayarınızın virüs saldırısı sonucunda çökmesi gibi tehlike durumlarında veri kaybını önlemek için, bilgilerinizi düzenli bir şekilde yedeklemeyi unutmayın.
Title
7. Hesap özetlerini ve kredi kartı ekstrelerini kontrol edin. Online alışveriş yaptıktan sonra hesap özetinde ya da kredi kartı ekstresinde şüpheli bir harcama görürseniz hemen bankanızla iletişime geçin.
Title
8. İşletim sisteminizin ve antivirüs yazılımınızın güncel olduğundan emin olun. Güncellemeler sizi dolandırıcılığa ve zararlı yazılımlara karşı koruyacaktır. Bilgisayarınızı fırsat buldukça olası virüs bulaşmalarına karşı tarayın.
Alışveriş yaparken siber dolandırıcılara karşı dikkat edilmesi gereken 8 nokta
Koronavirüs pandemisi nedeniyle tüketicilerin evlerinden dışarı çıkmadıkları karantina sürecinde, online alışverişler de arttı. Bunu fırsat bilen siber dolandırıcıların oltalama saldırıları ise online alışverişteki dolandırıcılığı yıllık bazda yüzde 13 artırdı. Karantina sürecinde kimlik avı sahtekarlığının ve online alışverişteki dolandırıcılığın oldukça arttığına dikkat çeken uzmanlar, koranavirüs karantinasında online alışveriş yapacaklara 8 uyarıda bulunuyor.


Oltalama saldırılarına dikkat

Tüketicilerin bilgilerini elde etmek ve kullanmak için Koronavirüs pandemisini fırsat bilen siber saldırganların en büyük silahları ise oltalama saldırıları olarak görülüyor. Kullanıcıların oltalama saldırılarına karşı dikkatli olması gerektiğini aktaran uzmanlar, özellikle Koronavirüs temalı kampanya içeriklerine karşı kullanıcıların uyanık davranması gerektiğini belirtiyor.

Karantina döneminde kimlik avı e-postalarının ve şirketlere yönelik de satın alma departmanlarını hedef alan dolandırıcılık girişimlerinin arttığına da dikkat çeken uzmanlar, tüketicilerin online alışveriş yaparken tuzağa düşmemeleri için 8 uyarıda bulunuyor.

1. Koronavirüs temalı içeriklere hemen kanmayın. Kötü niyetli kişilerin göndereceği linklere tıkladığınız anda tüm kişisel bilgileriniz dolandırıcıların eline kolayca geçebilir. İyi niyetli gibi gözüken e-postaların arka tarafında kötü planların olabileceğinden şüphe edin. Düşünmeden gireceğiniz linkler sizi virüs bulaştıran sitelerin avı haline getirebilir.

2. Abartılı kampanya, indirim ve hediye tekliflere itibar etmeyin, güvensiz ağlar üzerinden sahte satın almalara yönlendirebilecek linklerden uzak durun. Eğer gördüğünüz bir kampanya gerçek olamayacak kadar cazipse, büyük bir olasılıkla gerçek değildir. Kampanyanın gerçek olduğunu düşünüyorsanız yeni bir tarayıcı açarak web sitesinin adresini doğrudan bu adres çubuğuna yazın. Her ne olursa olsun online alışverişiniz için mutlaka düşük bakiyeli bir sanal kart kullanın.

3. Banka kartı ve kredi kartı yerine sanal kart tercih edin. Kredi kartları, banka kartlarına göre daha fazla koruma sağlıyor ama güvenlikte ikisinin de üstüne çıkan sanal kartları kullanarak ek koruma katmanı yaratabilirsiniz. Kredi kartı yerine geçen sanal kartlar, siber dolandırıcılığa karşı güvende olunmasına yardımcı oluyor.

Tanımladığınız alışveriş limiti sayesinde de olası bir kötü senaryoda zararınızı sınırlandırabilirsiniz.

4. Bildiğiniz ve güvendiğiniz adreslerden alışveriş yapın. Daha önce denediğiniz ve memnun kaldığınız ya da kendini kanıtlamış online alışveriş sitelerinden alışveriş yapın. Alışveriş yaptığınız sitenin SSL sertifikası kullandığından emin olun. Güvenli ve şifrelenmiş bir web sitesi adresi HTTP ile değil, HTTPS ile başlar ve adres çubuğunda kilit simgesi görünür.

5. Verdiğiniz bilgilere dikkat edin. Alışveriş yaptığınız site siparişiniz için gerekli bilgiler dışında çok daha fazla soru soruyorsa, bu özel soruları cevaplamayın ve alışverişinizi sonlandırın. Bazı kötü amaçlı yazılımlar, çevrimiçi formlara satır ekleyerek siber suçluların özel bilgilerinizi çalmasına neden olabilir.

6. Verilerinizi yedekleyin. Bilgisayarınızın virüs saldırısı sonucunda çökmesi gibi tehlike durumlarında veri kaybını önlemek için, bilgilerinizi düzenli bir şekilde yedeklemeyi unutmayın.

7. Hesap özetlerini ve kredi kartı ekstrelerini kontrol edin. Online alışveriş yaptıktan sonra hesap özetinde ya da kredi kartı ekstresinde şüpheli bir harcama görürseniz hemen bankanızla iletişime geçin.

8. İşletim sisteminizin ve antivirüs yazılımınızın güncel olduğundan emin olun. Güncellemeler sizi dolandırıcılığa ve zararlı yazılımlara karşı koruyacaktır. Bilgisayarınızı fırsat buldukça olası virüs bulaşmalarına karşı tarayın.

İstanbul’da virüs toplu taşıma yüzünden hızlı yayıldı
GÜNDEM
İstanbul’da virüs toplu taşıma yüzünden hızlı yayıldı

Bir buçuk yılda bölgenin sağlık üssü oldu: Memnuniyet oranı yüzde 98
HAYAT
Bir buçuk yılda bölgenin sağlık üssü oldu: Memnuniyet oranı yüzde 98

İbadete kapalı camide ayakkabılıklar kalktı gıda rafları konuldu: İmkanı olan getiriyor ihtiyacı olan götürüyor
FOTOĞRAF 7
Title
Sarıyer Dedeman Camii'nde “İmkanın varsa ikram et, ihtiyacın varsa temin et düşüncesiyle yeni tip koronavirüs salgınından etkilenen vatandaşlara gıda yardımı yapılması için bir bölüm açıldı.
Title
İhtiyaç sahiplerine salgın sebebiyle işini kaybeden vatandaşlar da eklenince, imkanı olan cami cemaati ve mahalle sakinleri camiye erzak yardımında bulundu.
Title
Erzaklar da camide oluşturan bölümde toplanarak vatandaşlara ulaştırılıyor.
Title
Çalışma hakkında bilgi veren Sarıyer Dedeman Camisi İmam Hatibi Abdulsamet Çakır, “Sarıyer Kaymakamlığı, Vefa Sosyal Destek Grubu ile beraber çalışıyoruz. İlk olarak sosyal medyada paylaştığımız videodan çok güzel dönüşler aldık. Birçok vatandaşımız erzak getirmek için bizlere ulaştı” dedi.
Title
Cami İmam Hatibi Çakır, mahallede uzun zamandır yardımlaşma çalışmaları yapıldığını belirterek “Daha önce de Ferahevler Mahallemizde korona virüsten önce de ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızı gözetiyorduk ve cami cemaati ile beraber yardımları ulaştırıyorduk. Koronavirüsten sonra ecdadımızın sadaka taşı kültürü aklımıza geldi. İmkanı olan kardeşlerimiz ile ihtiyacı olan kardeşlerimizi birbirlerini görmeden bir araya getirmeyi amaçlayarak camimizin raflarını tabiri caiz ise markete çevirdik” diye konuştu.
Title
Sarıyer Dedeman Camii'ne getirilen yardım malzemeleri bir market rafına dizilir gibi yerleştiriliyor. İsrafı ve istismarı önlemek için gıda ve temizlik malzemesi raflarına Lütfen ihtiyacınız kadar alınız. Birer tane almaya dikkat ediniz yazılı uyarılar da asılıyor.
Title
Dedeman Camii'nin camlarına İhtiyacı olan alsın, imkanı olan ikram etsin sözleri asıldı.
İbadete kapalı camide ayakkabılıklar kalktı gıda rafları konuldu: İmkanı olan getiriyor ihtiyacı olan götürüyor
Koronavirüs tedbirleri kapsamında Türkiye'de tüm camiler bir süredir ibadet kapalı olsa da Sarıyer'deki Dedeman Camii'nin bir bölümü “İmkanın varsa ikram et, ihtiyacın varsa temin et" düşüncesiyle vatandaşların ihtiyacı için açıldı. Boş olan ayakkabılıklar, ihtiyaç sahiplerinin alması için gıda ve temizlik malzemeleri rafı yapıldı.
Abone Ol Google News
ABD medyası paylaştı

ABD medyası paylaştı

Dünyanın süper gücü ABD'den 'ürküten' görüntü.
Son testler paniğe neden oldu

Son testler paniğe neden oldu

​Koronavirüsü yendiğini açıklayan ülkede testler pozitif çıktı.
Güzel haber var

Güzel haber var

​Bakan Varank, yatırım ve istihdam cephesindeki müjdeyi açıkladı.
İki pist artık yok

İki pist artık yok

Salgın hastanesi Atatürk Havalimanı'nda yükseliyor.
Koronaya yenildi

Koronaya yenildi

​BTP lideri Haydar Baş tedavi gördüğü hastanede vefat etti.
5-10 yıl sürebilir

5-10 yıl sürebilir

Koronavirüs ilacıyla ilgili çarpıcı uyarı: İnanmayın.

107 yaşında koronavirüsü yendi

107 yaşında koronavirüsü yendi

​İstanbul'daki tedavide koronavirüs mucizesi.

Elini taşın<br>altına koydular

Elini taşın
altına koydular

​Maske ve solunum cihazı üretmeye başladılar.
Saat 19.00'da açıklama yapacak

Saat 19.00'da açıklama yapacak

​Bilim Kurulu video konferans yöntemiyle toplanacak.
Sakın açmayın!

Sakın açmayın!

Koronavirüs salgınını fırsata çevirmek istiyorlar.
İlk kez<br>mevzuata girdi

İlk kez
mevzuata girdi

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile çok kritik iki kurum kuruldu.
ASM'lerde<br>test dönemi

ASM'lerde
test dönemi

​Vakaların çok görüldüğü illerde uygulamaya geçebilir.
O yolu kullandıkları belirlendi

O yolu kullandıkları belirlendi

​Giriş çıkış yasağını delmeyi planlayanlara şok.
Tamamen<br>ücretsiz oldu

Tamamen
ücretsiz oldu

​Koronavirüs tedavisi için sosyal güvenceye bakılmayacak.
Bu saatlere dikkat

Bu saatlere dikkat

Önce lodos sonra sağanak etkili olacak.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.