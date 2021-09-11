Ekonomi Vakıfbanktan 500 milyon dolarlık tahvil ihracı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Vakıfbank'tan 500 milyon dolarlık tahvil ihracı

Vakıfbank, 500 milyon dolarlık ikinci tahvil ihracını başarıyla tamamladı. İhraç büyüklüğünün 4 katı talep geldiğini aktaran Vakıfbank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, yeni kaynaklar için çalışmaların süreceğini söyledi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Vakıfbanktan 500 milyon dolarlık tahvil ihracı
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VakıfBank, sürdürülebilir finansman programı içinde 5 yıl vadeli 500 milyon dolar tutarındaki ikinci tahvil ihracını başarı ile tamamladı. Banka, 2020 sonunda gerçekleştirdiği, mevduat bankaları tarafından ihraç edilen ilk Sürdürülebilir Eurobond işleminin ardından ikinci ihracı da başarıyla tamamlayarak bu işlemi ikinci kez gerçekleştiren ilk mevduat bankası oldu. VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, söz konusu işleme Orta Doğu’dan Asya’ya, İngiltere’den Amerika’ya dünyanın her bölgesinden 180’e yakın kurumsal yatırımcıdan ihraç büyüklüğünün 4 katını aşkın talep geldiğini vurguladı.

BAŞARIMIZ TEYİT EDİLDİ

Üstünsalih, şöyle konuştu: “Gelen güçlü talep sayesinde 500 milyon dolar tutarındaki tahvilin kupon oranı, başlangıç seviyesinin 62,5 baz puan altında yüzde 5,5 oranında gerçekleşirken; nihai getiri oranı yüzde 5,625 oldu. Aralık 2020’de gerçekleştirdiğimiz Sürdürülebilir Eurobond ihracıyla Kıta Avrupası merkezli olup sadece Sürdürülebilir Eurobond’lara yatırım yapan fonlara ilk kez ulaşmıştık. Bu fonlar, ikinci ihracımıza da güçlü talep gösterdi. 500 milyon dolarlık Sürdürülebilir Eurobond işlemimizin başarısı ve yatırımcı geri dönüşü, bankamızın sürdürülebilirlik alanındaki faaliyetlerinin ve kurmuş olduğumuz sürdürülebilir finansman programının başarısını bir kez daha teyit etti.”

Abdi Serdar Üstünsalih
Abdi Serdar Üstünsalih

YENi KAYNAKLAR İÇİN ÇALIŞMAYA DEVAM

Bu ihraçtan ile elde edilen kaynakla sürdürülebilir bankacılık faaliyetleri altında çevre dostu ve sosyal temalı kredileri finanse edeceklerini vurgulayan Üstünsalih, “Bilançomuzun aktif tarafında da sürdürülebilir temalı ürünlerin ağırlığını artırmayı hedefliyoruz” ifadesini kullandı. Üstünsalih, “Uzun vadeli ve uygun maliyetli uluslararası fonlama imkanları ile yurt dışından ülkemize yeni kaynaklar temin etmeye devam edeceğiz” dedi.

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